Jóvenes salen volando de un juego mecánico tras falla en Feria de Lomas de Castillotla, Puebla

Protección Civil inhabilitó la atracción y delimitó la zona para evitar riesgos. (Facebook: Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla)

Una feria patronal en la colonia Lomas de Castillotla, en el municipio de Puebla, se convirtió en escenario de alarma la noche del 1 de enero de 2026, luego de que un juego mecánico presentara una falla que provocó que tres personas resultaran lesionadas tras salir proyectadas mientras la atracción se encontraba en funcionamiento.

El incidente ocurrió en un juego conocido como “Round Up”, cuyo desperfecto quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo, en plena operación del juego, una de las piezas estructurales se desprende de manera repentina, lo que provoca que al menos tres usuarios salgan expulsados, generando gritos y momentos de pánico entre los asistentes.

El incidente ocurrió la noche del 1 de enero en la colonia Lomas de Castillotla. (Facebook: Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla)

La difusión del material generó preocupación entre los internautas, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad con las que operan este tipo de atracciones durante ferias locales, especialmente en eventos con alta afluencia familiar y presencia de menores de edad.

Ante lo sucedido, Protección Civil del Estado de Puebla informó que actuó de manera inmediata para evitar mayores riesgos. A través de sus canales oficiales, la dependencia dio a conocer que el juego mecánico fue inhabilitado de forma inmediata y que se procedió a asegurar el área donde ocurrió el percance.

De acuerdo con el reporte oficial, los lesionados recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a hospitales cercanos. “En el incidente resultaron lesionadas tres personas, dos adultos y una menor de edad, quienes recibieron atención y traslado médico por parte de Cruz Roja Mexicana”, señaló Protección Civil en su comunicado.

Asimismo, las autoridades detallaron que se tomaron medidas adicionales para prevenir cualquier otro accidente dentro de la feria patronal. “El juego fue clausurado, el área delimitada para prevenir riesgos y la responsabilidad del seguimiento médico de las personas afectadas fue asumida por el encargado de “Atracciones Cocuecha’”, puntualizó la dependencia estatal.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud actualizado de las personas lesionadas, aunque se indicó que el seguimiento médico quedó bajo responsabilidad del operador del juego mecánico involucrado.

El caso reavivó el debate sobre la supervisión y regulación de los juegos mecánicos en ferias populares, así como la importancia de revisar las condiciones de operación antes de permitir su funcionamiento. Las autoridades reiteraron el llamado a los organizadores de este tipo de eventos a cumplir con las normas de seguridad para evitar que hechos como este se repitan y pongan en riesgo la integridad de los asistentes.