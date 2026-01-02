México

José Eduardo Derbez publica sarcástico comentario tras sismo en Guerrero hoy 2 de enero

Ni el temblor logró quitarle el toque cómico al hijo de Eugenio Derbez, quien reaccionó al movimiento telúrico con ingenio

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, expresa preocupación por sus seguidores y pregunta si todos se encuentran bien tras el temblor. (Foto: @jose_eduardo92/Instagram)

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo, se sumó a la ola de reacciones de algunas personalidades ante el sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero.

Durante las primeras horas de este viernes 2 de enero de 2026, se registró un movimiento telúrico que también fue percibido en la Ciudad de México.

El sarcástico comentario que publicó José Eduardo ante el sismo

Minutos después de que varios edificios fueron desalojados tras el sismo con epicentro en San Marcos, el hijo de Eugenio Derbez se pronunció a través de sus redes sociales fiel a su cómico estilo.

“Pero qué tal todos, ’2026 sorprendeme’”, colocó a través de una de sus historias de Instagram.

Por su parte, Paola Dalay, su pareja, también escribió un mensaje en sus instantáneas, donde preguntó a sus seguidores si se encontraban bien.

“¿Cómo les fue con el temblor? ¿Todos bien?“, cuestionó.

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo, reacciona con humor tras el sismo de magnitud 6.5 en Guerrero en redes sociales. (Captura de pantalla)

Horas después, el actor de películas y series sorprendió a propios y extraños al compartir una imagen semidesnudo en la que colocó: “Este año 2026 vamos con todo”.

Ambas publicaciones resaltaron el humor que lo caracteriza y que en algunas ocasiones le ha valido varias críticas.

Su humor y forma de vestir desatan comentarios negativos

Cabe recordar que, en días anteriores, el integrante de la familia Derbez también causó revuelo entre sus seguidores al dar a conocer una fotografía en la que luce unas botas de lujo de alto valor.

En un principio, la publicación no llamó la atención de los internautas, pero se viralizó cuando la cuenta de “La tía Sandra” la dio a conocer en X, donde varios criticaron su gusto por la moda.

“Ni el gato con botas se atrevió a tanto” y “El pantalón y las botas las traía doña Victoria Ruffo en ‘La Madrastra’”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Críticas en redes sociales surgen por el estilo y humor de José Eduardo Derbez, especialmente tras mostrar botas de lujo y nuevas imágenes. (Instagram: José Eduardo Derbez)

Famosos reaccionan al sismo de 6.5 en Guerrero

Además del colaborador de Miembros al aire, otras personalidades que enviaron mensajes por medio de sus cuentas oficiales fueron Ferka, Adal Ramones, Erika Buenfil y Danielle Dithurbide.

La conductora de Venga la Alegría fue una de las primeras en pronunciarse ante lo ocurrido desde Acapulco. A través de una serie de historias, María Fernanda Quiroz narró los momentos que vivió tras las celebraciones de fin de año.

“Lo peor que he vivido, se los juro. Horrible es poco. Van a decir que estoy exagerando, de película. La cama no dejaba de temblar, de moverse. Yo, noveno piso, un niño, un señor mayor. Horrible”, contó.

La conductora estaba en el noveno piso cuando comenzó el movimiento telúrico con epicentro en San Marcos, Guerrero. Crédito: IG: @ferk_q

Posteriormente, la exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que al desalojar el hotel donde se hospeda se percató de que algunos pedazos de pared fueron desprendidos.

“Ahorita que estabamos bajando las escaleras, ver, sí se cuartearon cosas. O sea, que se cayeron pedazos de la pared, luego acá, por acá, por ahí ya empezamos a ver desperfectos”, concluyó.

Temas Relacionados

SismoTemblorGuerreroJosé Eduardo DerbezPaola Dalaymexico-entretenimiento

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Ya van 2 muertos por

Los 5 alimentos que debes

Se registra sismo en Guerrero

Reportan que Ettson Ayón dejaría
Encuentran en bolsas el cuerpo

Las películas favoritas del público

Reportan que Ettson Ayón dejaría

