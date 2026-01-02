México

Edificio Veracruz en Tlatelolco presenta daños tras sismo de hoy 2 de enero en CDMX; reportan fuga de gas en otro

Vecinos de la emblemática unidad habitacional solicitaron acordonar la zona

(Google Maps/Captura pantalla N+)
(Google Maps/Captura pantalla N+)

El sismo de magnitud 6.5 registrado este 2 de enero en la Ciudad de México provocó daños en el edificio Veracruz, ubicado en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Asimismo, vecinos reportaron fuga de gas en otro inmueble de la zona.

Vecinos reportaron desprendimientos de mampostería y caída de fragmentos desde los pisos superiores, reavivando la preocupación sobre la vulnerabilidad estructural en una de las zonas con mayor historia sísmica de la capital.

Derrumbe parcial de mampostería en el edificio Veracruz de Tlatelolco

De acuerdo con el reporte de N+, el edificio Veracruz, uno de los más altos de Tlatelolco, presentó un derrumbe parcial de mampostería tras el movimiento telúrico de esta mañana.

El ISSSTE concluyó la demolición
El ISSSTE concluyó la demolición del antiguo hospital en Nonoalco Tlatelolco. | ISSSTE

“Desde 2017, vecinos ya habían denunciado que había quedado bastante dañada esta pared del edificio”, informó la televisora.

Las imágenes difundidas muestran desprendimientos, especialmente en el piso diez, de una torre que cuenta con veintiún niveles en total.

La caída de fragmentos alcanzó la zona de la reja, aumentando el temor entre los residentes por el riesgo de nuevos desplomes.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para evaluar la gravedad del daño y determinó que “no hay daño estructural, pero que sí representa un riesgo el desprendimiento de toda esta mampostería de este costado del edificio Veracruz”.

Ante el escenario, vecinos solicitaron que se acordone el área y se revise la forma de reparar la pared afectada para evitar un accidente mayor.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Reportan fuga de gas

En redes sociales se difundió el video de un habitante de Tlatelolco que estaba grabando el momento justo del sismo.

Se observa como enfoca de pronto un edificio y, tras caer mampostería se escucha un ruido muy fuerte. El hombre se acerca confundido para ver el origen del sonido y se percata que fue un tubo de gas. Ante eso, empieza a gritar para alertar a los vecinos.

Durante el sismo un vecino captó el momento (X@LuisMau43262061)

Según los reportes de los propios habitantes de Tlatelolco en Facebook, el edificio con la fuga habría sido el ISSSTE 10.

Autoridades capitalinas reportan daños, lesionados y acciones preventivas tras el sismo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre la situación de emergencia en distintas zonas de la capital tras el sismo.

A través de X, detalló: “Después de activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias”.

Tlatelolco es recordado porque se
Tlatelolco es recordado porque se derrumbó un edificio en el sismo de 1985 (Foto Melitón Tapia, INAH)

Además, la mandataria capitalina señaló que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación.

Equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Obras y Servicios, Salud y el C5 se mantienen apoyando a la ciudadanía en la atención de emergencias y supervisión de daños.

Tlatelolco, memoria sísmica y cultura de prevención

Tlatelolco es una de las zonas de la Ciudad de México más marcadas por la historia sísmica.

El 19 de septiembre, la Plaza de las Tres Culturas, el Reloj Solar y las tres secciones de la unidad habitacional se transforman durante los simulacros nacionales para honrar a las víctimas del derrumbe del edificio Nuevo León en el terremoto de 1985.

Cada año los vecinos honran
Cada año los vecinos honran a las víctimas del sismo del 85 (Zurisaddai González/Infobae)

Cada año, los vecinos de Tlatelolco participan en estos ejercicios para mantener la calma, interrumpir actividades, desconectar fuentes de gas y electricidad y dirigirse a los puntos de reunión designados.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) insiste en que la prevención y la memoria son las mejores herramientas frente a la amenaza sísmica.

Para los tlatelolcas, la vigilancia y el mantenimiento de sus edificios se han convertido en una prioridad que, como muestra el caso del edificio Veracruz, sigue siendo un reto constante.

