Autoridades de la CDMX llaman a mantener la calma y seguir protocolos tras un sismo

temblor sismo CDMX 2 enero 2 (Foto: Jesús Aviles/Infobae México)

Luego de un sismo real o un simulacro, las autoridades de Protección Civil insisten en que la etapa posterior al movimiento telúrico es clave para evitar riesgos adicionales y salvar vidas.

En la Ciudad de México y otras zonas sísmicas del país, los protocolos de actuación no terminan cuando deja de moverse el suelo; por el contrario, es cuando comienza la fase de revisión, prevención y atención a emergencias.

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, una respuesta ordenada después de un sismo permite detectar daños estructurales, atender a personas lesionadas y reducir la posibilidad de accidentes secundarios, como caídas de objetos, colapsos parciales o contacto con cables eléctricos.

Atender a las autoridades, prioridad inmediata

Uno de los primeros llamados tras un evento sísmico es seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, ya sea a través de altavoces, redes sociales oficiales, radio o televisión. Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia realizan recorridos para evaluar daños y orientar a la población.

Las autoridades recomiendan no difundir rumores ni información no verificada, ya que esto puede generar pánico innecesario. En su lugar, se debe consultar únicamente fuentes oficiales como Protección Civil, gobiernos locales y dependencias de seguridad.

Verificar lesiones y pedir ayuda médica

En caso de requerir, se debe llamar a los equipos de emergencias después de un temblor (SSC)

Tras un sismo, es fundamental revisar el estado de salud propio y de las personas cercanas. Algunas lesiones pueden no ser evidentes de inmediato, por lo que se pide prestar atención a golpes, mareos o heridas abiertas.

En caso de detectar personas lesionadas, se debe solicitar ayuda médica de inmediato y evitar moverlas si no se cuenta con conocimientos básicos de primeros auxilios, salvo que exista un riesgo mayor en el lugar.

Aunque el movimiento haya concluido, persisten peligros en el entorno. Las autoridades subrayan la importancia de mantenerse lejos de postes, cables eléctricos, bardas, fachadas y estructuras altas, que podrían colapsar con réplicas o por daños no visibles.

Asimismo, se recomienda no ingresar a edificios que presenten grietas, desprendimientos o inclinaciones anormales hasta que sean evaluados por personal especializado.

Medidas básicas después de un sismo o simulacro

La Fiscalia de la CDMX activó el protocolo de protección civil luego del sismo registrado esta mañana (Credito:X@@FiscaliaCDMX)

Entre las principales acciones que la población debe considerar se encuentran:

• Mantener la calma y evitar correr o empujar

• Atender las instrucciones y recomendaciones de las autoridades

• Verificar si hay personas lesionadas y solicitar apoyo médico

• Alejarse de postes, cables, vidrios, bardas y estructuras altas

• No encender cerillos, velas o aparatos eléctricos si se percibe olor a gas

• Revisar viviendas y centros de trabajo antes de reingresar• Estar atentos a posibles réplicas

La importancia de los simulacros

Qué hacer dentro del Metro CDMX en caso de sismo (X/ @MetroCDMX)

Las autoridades destacan que los simulacros no son ejercicios menores, sino herramientas esenciales para fortalecer la cultura de la prevención. Practicar estos protocolos permite que, en un sismo real, las personas sepan cómo actuar con mayor rapidez y menor riesgo.

Participar activamente en los simulacros ayuda a identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y posibles fallas en los planes internos de protección civil, tanto en hogares como en escuelas y centros laborales.

Cultura de prevención, tarea permanente

México es un país con alta actividad sísmica, por lo que la prevención debe ser constante. Las autoridades reiteran que la seguridad es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, y que seguir las recomendaciones después de un sismo puede prevenir tragedias.

Finalmente, el llamado es claro: mantenerse informados, actuar con responsabilidad y no bajar la guardia tras un movimiento telúrico, ya que la prevención continúa incluso cuando el sismo ha terminado.