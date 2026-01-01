México

Superluna lobo: día y hora exacta de enero en que se verá la primera luna llena del 2026 en México

La Superluna de Lobo 2026 será un fenómeno astronómico visible hasta un 13% más brillante que la luna llena habitual en México

Esta será la primera superluna
Esta será la primera superluna del año 2026.

El comienzo de 2026 estará marcado por un fenómeno astronómico destacado: la Superluna de Lobo, que podrá observarse un 6% más grande y un 13% más brillante que las lunas llenas habituales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Este evento no solo inaugura el año astronómico, sino que también representa la cuarta Superluna consecutiva luego de la secuencia registrada en octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Es por eso que aquí te contamos más sobre esta peculiar luna y la fecha y hora exacta en qué podrás de verla desde México.

La observación de la Superluna
La observación de la Superluna de Lobo no requerirá instrumentos ópticos especiales y podrá disfrutarse a simple vista en todo México.

Qué es la superluna lobo y por qué recibe este peculiar nombre

Esta Superluna lobo recibe este nombre por la antigua costumbre de identificar cada plenilunio según elementos propios de la naturaleza o el clima que marcan el calendario anual en distintas culturas.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk esta denominación de “Luna de lobo” remite a las costumbres de pueblos del hemisferio norte, quienes asociaban el término a los aullidos de estos animales, especialmente audibles durante enero.

Otros nombres para el plenilunio de inicio de año, menos extendidos, como Luna del Oso, Luna de la Caza del Oso y Luna del Ganso.

En la tradición anglosajona, esta primera luna llena posterior al solsticio de invierno recibe además el nombre de “Luna después de Yule”, en singular referencia al ciclo lunar que sigue a este hito astronómico, celebrado el pasado domingo 21 de diciembre.

Otros nombres tradicionales para la
Otros nombres tradicionales para la luna llena de inicio de año son Luna del Oso, Luna de la Caza del Oso y Luna del Ganso.

Qué día de enero y a qué será visible la superluna lobo en México

Según informó el portal especializado Star Walk, el máximo esplendor de la Superluna de Lobo llegará el sábado 3 de enero a las 16:03 h (hora del centro de México), aunque el fenómeno será visible durante varios días, comenzando el jueves 1 de enero.

La observación será posible desde todo México, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

La magnitud y luminosidad crecientes del satélite se apreciarán sin necesidad de instrumentos ópticos especiales, lo que permitirá que una amplia población participe de esta experiencia nocturna.

El INAOE precisó que el fenómeno será perceptible a simple vista, facilitando que tanto aficionados como el público general puedan disfrutarlo plenamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para ver la superluna lobo de enero en México

A continuación algunos consejos para observar la Superluna Lobo desde México:

  1. Fecha y horario: Revisa la fecha exacta y el horario del máximo esplendor. Generalmente, la mejor observación ocurre al anochecer, poco después de la salida de la Luna.
  2. Elige un lugar oscuro: Busca un sitio alejado de la contaminación lumínica, como parques, áreas rurales o colinas. Las ciudades grandes dificultan la visibilidad por el brillo de las luces artificiales.
  3. Clima: Consulta el pronóstico meteorológico. El cielo despejado es esencial para una buena observación. Si hay nubes densas o lluvia, será difícil ver el fenómeno.
  4. Sin equipo especializado: No necesitas telescopios ni binoculares para disfrutar la Superluna. A simple vista se aprecia el aumento de tamaño y brillo.
  5. Llega temprano: La Luna se ve más grande cuando está cerca del horizonte, justo al salir. Ubica el momento de la salida lunar en tu ciudad y llega unos minutos antes.
  6. Fotografía: Si deseas tomar fotos, utiliza un trípode para evitar imágenes borrosas y configura tu cámara o teléfono en modo nocturno.
  7. Seguridad: Si acudes a zonas alejadas, hazlo acompañado y toma precauciones básicas.

