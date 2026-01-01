México

Este es el mejor trabajo temporal para obtener 40 mil pesos mensuales, según expertos

El reparto de paquetes para plataformas de comercio electrónico se ha convertido en una de las opciones laborales emergentes más populares

El reparto de paquetes para plataformas de comercio electrónico se ha convertido en una de las opciones más populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo temporal suele asociarse con ingresos limitados, pero en el sector de la paquetería ocurre lo contrario. De acuerdo con especialistas en finanzas personales y testimonios recientes, el reparto de paquetes para plataformas de comercio electrónico se ha convertido en una de las opciones mejor remuneradas, con ganancias netas que pueden rondar los 40 mil pesos mensuales, con base a un esquema donde la actividad se vuelve de tiempo completo.

El modelo de negocio que pocos consideran

Durante una conversación en el pódcast Hágale como quiera, los conductores José Rodríguez y Juan de Ávila analizaron el caso de repartidores independientes que trabajan para paqueterías con contratos con plataformas como Shein, Temu o AliExpress.

Necesitas un carro. Bueno, necesitas un pinche carro”, explicó Juan de Ávila al detallar los requisitos básicos. A ello se suma contar con licencia vigente y documentación en regla.

El esquema es sencillo: las empresas entregan los paquetes ya sectorizados, lo que permite optimizar rutas. “No es como que te van a mandar a la parte norte y luego al sur de la ciudad. No, no, está todo muy sectorizado”, puntualizó.

¿Cuánto se gana realmente por repartir paquetes?

El pago se realiza por paquete entregado. Según los testimonios, la tarifa oscila entre nueve y trece pesos por envío. Juan de Ávila explicó: “Hablé de una paquetería que te dan nueve… este señor dice que le daban doce o trece, no sé, entre nueve y trece pesos. Por paquete”.

El volumen marca la diferencia. En el pódcast se mencionó el caso de una repartidora que maneja hasta dos mil paquetes por semana, lo que equivale a cerca de ocho mil al mes. Con esa carga de trabajo, los ingresos brutos pueden superar los 80 mil pesos mensuales.

Si pagas gasolina y todo, te quedan cuarenta y cuatro, cuarenta y dos”, señaló Juan de Ávila al descontar gastos operativos como combustible y mantenimiento del vehículo.

Las cifras respaldan el auge
Las cifras respaldan el auge del sector. En el primer trimestre de 2025, alrededor de 103 mil personas trabajaban como repartidores de mensajería y mercancías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sacrificio detrás del ingreso

Aunque la cifra resulta atractiva, los propios conductores advirtieron sobre el desgaste físico y mental. “Mensuales. Pero le tienes que chingar todo el día”, reconoció José Rodríguez. A esto se suman el estrés de manejar largas jornadas, el consumo de gasolina y el deterioro del automóvil.

Aun así, Juan de Ávila lo definió como un “salvavidas”: “Es la opción que tienes como salvavidas para salir adelante”.

Un sector en crecimiento en México

Las cifras respaldan el auge del sector. En el primer trimestre de 2025, alrededor de 103 mil personas trabajaban como repartidores de mensajería y mercancías, mientras que una categoría más amplia vinculada a paquetería alcanzó casi 299 mil trabajadores.

La demanda logística sigue en aumento, impulsando oportunidades de empleo flexible, aunque con altos niveles de informalidad.

Para quienes cuentan con automóvil y disponibilidad de tiempo, repartir paquetes se perfila como el trabajo temporal mejor pagado del momento, capaz de generar ingresos que superan el promedio nacional.

