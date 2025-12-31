México

¿Se despide Bárbara Torres de México? La actriz vuelve a Argentina y revela la razón

La famosa reconocida por su papel de Excelsa en La familia P. Luche sorprendió con su anuncio

Guardar
(Foto: Instagram de Bárbara Torres)
(Foto: Instagram de Bárbara Torres)

La actriz Bárbara Torres anunció su regreso a Argentina tras varios años de ausencia, lo que ha generado especulaciones sobre si dejará México de manera definitiva.

La intérprete, reconocida por su papel como Excelsa en la serie La familia P. Luche, compartió en entrevista con De Primera Mano que tomará un receso en su agenda profesional para reencontrarse con sus raíces y pasar las fiestas con su familia.

“Este año nos vamos a Argentina”

Según relató Bárbara Torres al programa De Primera Mano, su hogar suele transformarse en un espacio dedicado a la celebración navideña:

“Yo tengo el Santa Claus gigante en mi casa, pongo las guirnaldas, armo el árbol, compro todos los años una decoración nueva para el árbol, pongo el nacimiento. Mi casa es así, la casa de Santa Claus. Amo Navidad, amo Navidad, amo. Y la verdad, sí, siempre nos juntamos con mi familia”.

Bárbara Torres entra a 'MasterChef
Bárbara Torres entra a 'MasterChef Celebrity'

La actriz explicó que, aunque suele celebrar en México, esta vez decidió viajar a Argentina.

“Este año nos vamos a ir a Argentina, hacía mucho que no íbamos a Argentina, porque siempre estaba trabajando hasta último momento. Este año dije: ‘No, me voy’”.

De Primera Mano detalló que Bárbara Torres no visitaba su país desde el fallecimiento de su madre, ocurrido hace cinco años.

“Fíjate, no voy desde que se me falleció mi mamá, y mi mamá falleció hace cinco años (...) Estoy contenta. Estoy contenta, estoy emocional, estoy como con sentimientos encontrados, fíjate, porque sí es... La casa, mi casa está rentada, entonces voy a la casa donde yo me crié, que es la casa de mi mamá”, explicó la actriz.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

La actriz también compartió el “sentimiento encontrado” que le produce regresar a su tierra natal:

“Estoy como con un sentimiento, padre, pero encontrado, pero de tengo miedo, alegría, tristeza, tengo de todo un poco. Y la verdad, tenía muchas ganas, ¿sí? Entonces me encanta. Y yo creo que después de esto se va a volver a ir como iba todos los años, pero por ahora fue así como de...”.

Proyectos en puerta para 2026

A pesar de su viaje, Bárbara Torres aseguró que su regreso a Argentina no implica un adiós a México ni a su carrera artística.

La actriz, quien lleva muchos años residiendo en México y es ampliamente conocida por el público local, adelantó que tiene una agenda llena de proyectos para 2026.

(Vix)
(Vix)

“Estamos ya con la gira otra vez de Por qué las mujeres amaban a los *** para el año que viene. La gira que te decía de Estados Unidos del monólogo. Seguimos con la jugada, gracias a Dios. Que estamos grabando muchísimo, por suerte”relató.

Según el reporte de De Primera Mano, la actriz alternará su estadía en Argentina con compromisos profesionales en Estados Unidos y México, lo que fortalece la idea de que su viaje no significa un cambio de residencia definitivo. Aun así, la noticia ha generado curiosidad entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

Temas Relacionados

Bárbara TorresArgentinaLa familia P. LucheExcelsamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Dólar en México hoy 31 de diciembre: peso se perfila para cerrar el año con ganancias

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en México hoy 31

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres

Tras un Apertura 2025 con participación limitada, el futbolista inició los trabajos con Tigres a la espera de definir su situación

Pese a rumores de salida,

Precio del dólar canadiense en México hoy 31 de diciembre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Precio del dólar canadiense en

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato para recibir el 2026: “Vengan a cenar al barrio”

El rapero ofrecerá tamales y pozole a los asistentes

Santa Fe Klan anuncia fiesta

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

Las autoridades acusaron a Rafael León Segovia de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad

Juez deshecha cargo de terrorismo,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez deshecha cargo de terrorismo,

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Nuevos actores y mercados: así se reconfiguraría el crimen organizado en México en 2026, según expertos

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa: los influencers y famosos que fueron asesinados en México en 2025

ENTRETENIMIENTO

Santa Fe Klan anuncia fiesta

Santa Fe Klan anuncia fiesta gratis en Guanajuato para recibir el 2026: “Vengan a cenar al barrio”

Odalys Ramírez anuncia su regreso a Televisa tras su inesperada salida de ¡Cuéntamelo Ya!

Hermana de Yolanda Andrade revela detalles de su estado de salud tras foto hospitalaria: “Piquetes y tratamientos”

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Pese a rumores de salida, Marcelo Flores se presenta a entrenamientos con Tigres

Myra Delgadillo se convierte en nueva jugadora de Tigres Femenil

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para el Clausura 2026 con un desafío personal

Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México