¿Se despide Bárbara Torres de México? La actriz vuelve a Argentina y revela la razón

La actriz Bárbara Torres anunció su regreso a Argentina tras varios años de ausencia, lo que ha generado especulaciones sobre si dejará México de manera definitiva.

La intérprete, reconocida por su papel como Excelsa en la serie La familia P. Luche, compartió en entrevista con De Primera Mano que tomará un receso en su agenda profesional para reencontrarse con sus raíces y pasar las fiestas con su familia.

“Este año nos vamos a Argentina”

Según relató Bárbara Torres al programa De Primera Mano, su hogar suele transformarse en un espacio dedicado a la celebración navideña:

“Yo tengo el Santa Claus gigante en mi casa, pongo las guirnaldas, armo el árbol, compro todos los años una decoración nueva para el árbol, pongo el nacimiento. Mi casa es así, la casa de Santa Claus. Amo Navidad, amo Navidad, amo. Y la verdad, sí, siempre nos juntamos con mi familia”.

Bárbara Torres entra a 'MasterChef Celebrity'

La actriz explicó que, aunque suele celebrar en México, esta vez decidió viajar a Argentina.

“Este año nos vamos a ir a Argentina, hacía mucho que no íbamos a Argentina, porque siempre estaba trabajando hasta último momento. Este año dije: ‘No, me voy’”.

De Primera Mano detalló que Bárbara Torres no visitaba su país desde el fallecimiento de su madre, ocurrido hace cinco años.

“Fíjate, no voy desde que se me falleció mi mamá, y mi mamá falleció hace cinco años (...) Estoy contenta. Estoy contenta, estoy emocional, estoy como con sentimientos encontrados, fíjate, porque sí es... La casa, mi casa está rentada, entonces voy a la casa donde yo me crié, que es la casa de mi mamá”, explicó la actriz.

La actriz también compartió el “sentimiento encontrado” que le produce regresar a su tierra natal:

“Estoy como con un sentimiento, padre, pero encontrado, pero de tengo miedo, alegría, tristeza, tengo de todo un poco. Y la verdad, tenía muchas ganas, ¿sí? Entonces me encanta. Y yo creo que después de esto se va a volver a ir como iba todos los años, pero por ahora fue así como de...”.

Proyectos en puerta para 2026

A pesar de su viaje, Bárbara Torres aseguró que su regreso a Argentina no implica un adiós a México ni a su carrera artística.

La actriz, quien lleva muchos años residiendo en México y es ampliamente conocida por el público local, adelantó que tiene una agenda llena de proyectos para 2026.

“Estamos ya con la gira otra vez de Por qué las mujeres amaban a los *** para el año que viene. La gira que te decía de Estados Unidos del monólogo. Seguimos con la jugada, gracias a Dios. Que estamos grabando muchísimo, por suerte”relató.

Según el reporte de De Primera Mano, la actriz alternará su estadía en Argentina con compromisos profesionales en Estados Unidos y México, lo que fortalece la idea de que su viaje no significa un cambio de residencia definitivo. Aun así, la noticia ha generado curiosidad entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.