Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

José Rafael “N” iba acompañado de Valeria Teresita “N”; llevaban más de 300 mil pesos en efectivo

Ambas personas son acusadas de
Ambas personas son acusadas de narcomenudeo. (FOTO: FGE Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que José Rafael “N”, alias El Dóber, identificado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo estatal, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Benito Juárez.

En el mismo proceso judicial también fue imputada Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”, quien enfrenta cargos por posesión de marihuana, confirmaron las autoridades.

Aseguramiento en el bulevar Kukulcán

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre, durante un operativo de seguridad desplegado sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, cuando ambos circulaban a bordo de un vehículo.

Las autoridades aseguraron más del
Las autoridades aseguraron más del 300 mil pesos en efectivo. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

Según las autoridades, durante la intervención los uniformados aseguraron:

  • Dosis de marihuana
  • Dosis de cocaína
  • 1 arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos
  • Cartuchos útiles

Además, las autoridades decomisaron 213 mil 370 pesos en moneda nacional y 5 mil 300 dólares estadounidenses, recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Medidas cautelares diferenciadas

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó vincular a proceso a José Rafael “N” por posesión con fines de suministro de marihuana y cocaína, mientras que Valeria Teresita “N” fue procesada únicamente por posesión de marihuana.

Valeria Teresita “N” fue procesada
Valeria Teresita “N” fue procesada únicamente por posesión de marihuana y cuenta con prisión domiciliaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva justificada para El Dóber, en tanto que la mujer deberá portar un brazalete electrónico y permanecer bajo resguardo domiciliario, ambos por el tiempo que dure el proceso judicial.

Objetivo prioritario y generador de violencia

Finalmente, la Fiscalía destacó que José Rafael “N”, forma parte de un grupo criminal generador de violencia que opera en el municipio de Benito Juárez, razón por la cual estaba clasificado como objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del estado.

Por su parte, las investigaciones continúan para determinar si los imputados están relacionados con otros hechos delictivos en la región.

Caen seis personas por homicidio de una mujer y un menor

Un total de seis personas, tres hombres y tres mujeres, fueron detenidas en Quintana Roo por su presunta relación con el homicidio de una mujer y un menor de edad, hecho que estarían relacionados con una disputa entre grupos delictivos por la venta de drogas.

Algunas de las personas aseguradas
Algunas de las personas aseguradas (FGE Quintana Roo)

La detención de los seis individuos fue informada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo el 25 de diciembre. Entre los ahora capturados está un sujeto identificado como Irvin Alexandro “N”, quien fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen en el sitio donde fue cometido el crimen.

Mientras que las otras personas, de quienes no fueron revelados sus nombres, fueron detenidas en acciones diferentes. Al final, los agentes incautaron un vehículo y un arma de fuego.

