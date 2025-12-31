Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

Sin duda, la pareja más mediática del 2025 en México fue Ángela y Christian Nodal. El matrimonio más controversial de la farándula nacional protagonizó más de un escándalo, pero nada logró separar una relación que, a todas luces, se va a fortalecer el próximo año con una boda religiosa.

Kunno, íntimo amigo de los cantantes, fue entrevistado recientemente por los medios de comunicación y aseguró que el odio que ha recibido tanto Ángela como Nodal ha servido como herramienta para fortalecer su relación amorosa.

¿Qué dijo Kunno?

Kunno vive de cerca la relación de Nodal y Ángela Aguilar (IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

“He aguantado vara con esa relación. Soy alguien que ha visto de cerca lo que pasa detrás de cámaras. Toda esa nube mediática los ayudo a ellos a fortalecerse y guardarse para tener su vida íntima, sin mostrarse ni decir cosas que no. Es algo mágico y qué bonito que lo puedan disfrutar a pesar de todo”.

También habló sobre ese odio que ayudó a Nodal y a Ángela a mantenerse privados: “La gente se engancha en un tema que no les corresponde, solo fui atacado por ser su amigo. La gente que ataca no suelta, hay temas más importantes que hay que darle foco, pero preferimos linchar por querer”.

Además, reveló que ya tiene invitación para la esperada boda.

¿Qué se sabe de la boda de Nodal y Ángela?

Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

El enlace religioso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, programado para mayo de 2026 en Zacatecas, destaca como uno de los acontecimientos más notorios para la música regional mexicana.

Tras diversos eventos privados que marcaron el inicio de su vínculo, ambos artistas confirmaron frente a seguidores y medios su intención de formalizar su unión por la iglesia en el próximo año.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo en El Soyate, el histórico rancho de la familia Aguilar en Zacatecas. De acuerdo con lo expresado por Christian Nodal en diálogo con el programa Ventaneando, la celebración será a puertas abiertas y tendrá marcada identidad mexicana. Además, el mismo Nodal detalló que la organización del evento recae en su esposa, sumando un componente personal al esperado acontecimiento.

En los últimos años, la pareja ha protagonizado una secuencia de enlaces, iniciando en mayo de 2024 con una boda espiritual en Roma, como relató Nodal en entrevista con Adela Micha. En ese momento, el intérprete declaró: “Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo, yo quería, yo veía la tormenta que se estaba viniendo. Del 13, de la primera vez que nos vimos fuera de lo profesional, conectamos de una manera tan bonita que yo, en cuanto terminé mi show de Guadalajara, me fui con ella”.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Poco después, la pareja formalizó su relación civilmente el 24 de julio de 2024 en una hacienda de Morelos, en una ceremonia privada.

Aunque los detalles específicos de la fecha del matrimonio religioso aún no han sido revelados, se especula que podría coincidir con momentos significativos en la relación, como el aniversario del inicio de su romance o de su primer compromiso espiritual. Fue la propia Ángela Aguilar quien señaló durante una firma de autógrafos su deseo de celebrar la boda en mayo.

La historia sentimental entre ambos comenzó brevemente después de la ruptura de Nodal con Cazzu, el 11 de mayo de 2024. Según el propio músico, la conexión con Aguilar se estableció pocos días después del término de su relación anterior y habría sido inmediata tras un encuentro fuera del ámbito profesional, lo que impulsó una unión rápida y distintas formalizaciones en un corto periodo.