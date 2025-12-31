México

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: horarios y dónde ver en vivo

La Ciudad de México celebrará la llegada de 2026 con una fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma, justo en el Ángel de la Independencia

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD
FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México se prepara para recibir el 2026 con una de las celebraciones más grandes del país: una fiesta electrónica gratuita sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, con artistas internacionales y nacionales.

Autoridades anunciaron un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y confirmaron que el evento busca superar la asistencia registrada el año anterior, cuando más de 200 mil personas acudieron al concierto de Polymarchs.

Seguridad y logística

Fiesta electrónica para recibir Año
Fiesta electrónica para recibir Año Nuevo en CDMX: ¿qué artistas tocarán?. (Reuters/Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, detallaron que distintas dependencias colaborarán para resguardar la zona, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Se implementarán restricciones específicas, entre las que destacan:

  • Prohibición de venta de comida que requiera tanques de gas o freidoras en la vía pública
  • Venta de bebidas alcohólicas solo permitida en tiendas de conveniencia hasta las 22:00 horas
  • Restaurantes deberán apegarse al horario y permiso establecido para la venta de alcohol
  • Cortes viales en Paseo de la Reforma desde la tarde del 31 de diciembre
  • Servicios de emergencia, vigilancia y orientación disponibles durante todo el evento
Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

César Cravioto explicó que la expectativa es superar la asistencia del año pasado, cuando Polymarchs se presentó y se congregaron 200 mil personas: “Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”.

Clara Brugada confirmó su asistencia a la fiesta, tal como hizo en la edición anterior.

Qué artistas se presentan

El evento contará con la presencia de figuras reconocidas en la escena electrónica mundial y nacional. El escenario principal quedará instalado al pie del Ángel de la Independencia, con una pista de baile a lo largo de Paseo de la Reforma.

La producción integrará luces, lásers, bailarines y un sistema de sonido de alto nivel.

(Cultura CDMX)
(Cultura CDMX)

Cartel oficial de DJs y artistas:

  • MGMT (DJ Set, Estados Unidos)
  • Arca (DJ Set, Venezuela)
  • Kavinsky (Live, Francia)
  • Jehnny Beth (Francia)
  • VEL (Francia y Marruecos)
  • Mariana BO (México)
  • 3BALLMTY (México)
  • Ramiro Puente (México)

La programación fue pensada para públicos de todas las edades y reúne propuestas que abarcan el indie electrónico, el synthwave, el tribal guarachero y la vanguardia experimental.

Horarios

  • El evento inicia a las 18:00 horas del 31 de diciembre y continuará hasta las 2 de la madrugada del 1 de enero.
  • Sobre las presentaciones, no se ha especificado el tiempo de cada set de los DJs y artistas invitados.

El acceso es gratuito y abierto a personas de todas las edades.

Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público por los cortes viales en la zona

¿Dónde ver en vivo?<b> </b>

Comienza la instalación sobre Avenida
Comienza la instalación sobre Avenida Paseo de la Reforma para el evento musical de Año Nuevo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
  • La transmisión podrá seguirse en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales: YouTube, Facebook y X.
  • En la edición pasada, la fiesta fue transmitida por Canal 21, aunque este año no se ha dado a conocer si será parte de la cobertura.
  • Parte de la celebración podrá seguirse en la cobertura especial en canales de Televisa y TV Azteca, pero no se dará transmisión total del evento, sino breves fragmentos.

Cortes viales y alternativas

Cortes viales confirmados:

  • Paseo de la Reforma permanecerá cerrado en ambos sentidos desde la Glorieta del Ahuehuete (antes Glorieta de la Palma) hasta la Diana Cazadora.
  • Eje 2 Poniente (Florencia) estará cerrado desde Avenida Chapultepec hasta Paseo de la Reforma.
  • Se prevén afectaciones adicionales en calles aledañas por operativos de seguridad y montaje.

Alternativas viales recomendadas:

  • Avenida de los Insurgentes
  • Avenida Chapultepec
  • Circuito Interior
  • Río Tíber
  • Río Rhin
  • Lieja

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y priorizar el uso de transporte público, ya que la zona estará altamente restringida para vehículos particulares durante el evento.

