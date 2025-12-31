Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: horarios y dónde ver en vivo

La Ciudad de México se prepara para recibir el 2026 con una de las celebraciones más grandes del país: una fiesta electrónica gratuita sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, con artistas internacionales y nacionales.
Autoridades anunciaron un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y confirmaron que el evento busca superar la asistencia registrada el año anterior, cuando más de 200 mil personas acudieron al concierto de Polymarchs.
Seguridad y logística
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, detallaron que distintas dependencias colaborarán para resguardar la zona, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
Se implementarán restricciones específicas, entre las que destacan:
- Prohibición de venta de comida que requiera tanques de gas o freidoras en la vía pública
- Venta de bebidas alcohólicas solo permitida en tiendas de conveniencia hasta las 22:00 horas
- Restaurantes deberán apegarse al horario y permiso establecido para la venta de alcohol
- Cortes viales en Paseo de la Reforma desde la tarde del 31 de diciembre
- Servicios de emergencia, vigilancia y orientación disponibles durante todo el evento
César Cravioto explicó que la expectativa es superar la asistencia del año pasado, cuando Polymarchs se presentó y se congregaron 200 mil personas: “Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”.
Clara Brugada confirmó su asistencia a la fiesta, tal como hizo en la edición anterior.
Qué artistas se presentan
El evento contará con la presencia de figuras reconocidas en la escena electrónica mundial y nacional. El escenario principal quedará instalado al pie del Ángel de la Independencia, con una pista de baile a lo largo de Paseo de la Reforma.
La producción integrará luces, lásers, bailarines y un sistema de sonido de alto nivel.
Cartel oficial de DJs y artistas:
- MGMT (DJ Set, Estados Unidos)
- Arca (DJ Set, Venezuela)
- Kavinsky (Live, Francia)
- Jehnny Beth (Francia)
- VEL (Francia y Marruecos)
- Mariana BO (México)
- 3BALLMTY (México)
- Ramiro Puente (México)
La programación fue pensada para públicos de todas las edades y reúne propuestas que abarcan el indie electrónico, el synthwave, el tribal guarachero y la vanguardia experimental.
Horarios
- El evento inicia a las 18:00 horas del 31 de diciembre y continuará hasta las 2 de la madrugada del 1 de enero.
- Sobre las presentaciones, no se ha especificado el tiempo de cada set de los DJs y artistas invitados.
El acceso es gratuito y abierto a personas de todas las edades.
Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público por los cortes viales en la zona
¿Dónde ver en vivo?<b> </b>
- La transmisión podrá seguirse en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales: YouTube, Facebook y X.
- En la edición pasada, la fiesta fue transmitida por Canal 21, aunque este año no se ha dado a conocer si será parte de la cobertura.
- Parte de la celebración podrá seguirse en la cobertura especial en canales de Televisa y TV Azteca, pero no se dará transmisión total del evento, sino breves fragmentos.
Cortes viales y alternativas
Cortes viales confirmados:
- Paseo de la Reforma permanecerá cerrado en ambos sentidos desde la Glorieta del Ahuehuete (antes Glorieta de la Palma) hasta la Diana Cazadora.
- Eje 2 Poniente (Florencia) estará cerrado desde Avenida Chapultepec hasta Paseo de la Reforma.
- Se prevén afectaciones adicionales en calles aledañas por operativos de seguridad y montaje.
Alternativas viales recomendadas:
- Avenida de los Insurgentes
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
- Río Tíber
- Río Rhin
- Lieja
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y priorizar el uso de transporte público, ya que la zona estará altamente restringida para vehículos particulares durante el evento.