Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: horarios y dónde ver en vivo

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México se prepara para recibir el 2026 con una de las celebraciones más grandes del país: una fiesta electrónica gratuita sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, con artistas internacionales y nacionales.

Autoridades anunciaron un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y confirmaron que el evento busca superar la asistencia registrada el año anterior, cuando más de 200 mil personas acudieron al concierto de Polymarchs.

Seguridad y logística

Fiesta electrónica para recibir Año Nuevo en CDMX: ¿qué artistas tocarán?. (Reuters/Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, detallaron que distintas dependencias colaborarán para resguardar la zona, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Se implementarán restricciones específicas, entre las que destacan:

Prohibición de venta de comida que requiera tanques de gas o freidoras en la vía pública

Venta de bebidas alcohólicas solo permitida en tiendas de conveniencia hasta las 22:00 horas

Restaurantes deberán apegarse al horario y permiso establecido para la venta de alcohol

Cortes viales en Paseo de la Reforma desde la tarde del 31 de diciembre

Servicios de emergencia, vigilancia y orientación disponibles durante todo el evento

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó su asistencia a la fiesta electrónica de fin de año en Paseo de la Reforma. Crédito: Cuartoscuro.

César Cravioto explicó que la expectativa es superar la asistencia del año pasado, cuando Polymarchs se presentó y se congregaron 200 mil personas: “Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”.

Clara Brugada confirmó su asistencia a la fiesta, tal como hizo en la edición anterior.

Qué artistas se presentan

El evento contará con la presencia de figuras reconocidas en la escena electrónica mundial y nacional. El escenario principal quedará instalado al pie del Ángel de la Independencia, con una pista de baile a lo largo de Paseo de la Reforma.

La producción integrará luces, lásers, bailarines y un sistema de sonido de alto nivel.

(Cultura CDMX)

Cartel oficial de DJs y artistas:

MGMT (DJ Set, Estados Unidos)

Arca (DJ Set, Venezuela)

Kavinsky (Live, Francia)

Jehnny Beth (Francia)

VEL (Francia y Marruecos)

Mariana BO (México)

3BALLMTY (México)

Ramiro Puente (México)

La programación fue pensada para públicos de todas las edades y reúne propuestas que abarcan el indie electrónico, el synthwave, el tribal guarachero y la vanguardia experimental.

Horarios

El evento inicia a las 18:00 horas del 31 de diciembre y continuará hasta las 2 de la madrugada del 1 de enero.

Sobre las presentaciones, no se ha especificado el tiempo de cada set de los DJs y artistas invitados.

El acceso es gratuito y abierto a personas de todas las edades.

Se recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público por los cortes viales en la zona

¿Dónde ver en vivo?<b> </b>

Comienza la instalación sobre Avenida Paseo de la Reforma para el evento musical de Año Nuevo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La transmisión podrá seguirse en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales: YouTube , Facebook y X.

En la edición pasada, la fiesta fue transmitida por Canal 21, aunque este año no se ha dado a conocer si será parte de la cobertura.

Parte de la celebración podrá seguirse en la cobertura especial en canales de Televisa y TV Azteca, pero no se dará transmisión total del evento, sino breves fragmentos.

Cortes viales y alternativas

Cortes viales confirmados:

Paseo de la Reforma permanecerá cerrado en ambos sentidos desde la Glorieta del Ahuehuete (antes Glorieta de la Palma) hasta la Diana Cazadora.

Eje 2 Poniente (Florencia) estará cerrado desde Avenida Chapultepec hasta Paseo de la Reforma.

Se prevén afectaciones adicionales en calles aledañas por operativos de seguridad y montaje.

Alternativas viales recomendadas:

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Río Tíber

Río Rhin

Lieja

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y priorizar el uso de transporte público, ya que la zona estará altamente restringida para vehículos particulares durante el evento.