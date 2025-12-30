México

Rescatan a tres mapaches de hospital del ISSSTE en Acapulco

Los animales se hicieron virales mientras “jugaban” en el área de quirófanos

Guardar
Los tres animales ya fueron
Los tres animales ya fueron rescatados. CRÉDITO:Especial/ClaudiaSheinbaumPardo

El recién reinaugurado Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco “recibió” la visita de tres mapaches en área de quirófano.

El avistamiento de mapaches en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco (HRAE Acapulco) activó los protocolos de seguridad y saneamiento, después de que personal de enfermería alertara sobre la presencia de estos animales el pasado sábado 27 de diciembre, según informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tres ejemplares de mapache fueron capturados por una empresa privada especializada, sin que se reportaran daños a pacientes, trabajadores de la salud ni a las instalaciones hospitalarias, según precisó el ISSSTE en su comunicado.

Tras la detección, el área de mantenimiento realizó una inspección preliminar y, de inmediato, solicitó apoyo externo para proceder a la captura de los animales acorde a los protocolos establecidos.

Tres marsupiales fueron rescatados después de ser virales. Crédito: especial

Una vez asegurados los mapaches, se ordenó el cierre temporal del área involucrada y se llevó a cabo una limpieza profunda junto con un proceso de desinfección integral, de acuerdo con lo señalado por el Instituto.

El ISSSTE detalló que, como parte de las acciones preventivas, se fortaleció la vigilancia en posibles puntos de acceso para fauna silvestre.

Se revisaron pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas, además de confirmar el correcto manejo de residuos y el sellado en plafones y patios colindantes.

No se identificaron nuevas rutas de ingreso ni se detectaron daños estructurales, puntualizó el comunicado.

La presencia de fauna silvestre en la zona es considerada habitual por el ISSSTE, que también atribuyó la posible incursión de los mapaches a la instalación reciente de una feria con atracciones mecánicas en un predio vecino, hecho que pudo motivar el desplazamiento de los animales hacia el hospital.

El organismo subrayó que todas las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad sanitaria y operativa de la unidad médica, mientras se mantiene el monitoreo constante en las áreas sensibles del recinto.

Qué hacer si veo un mapache en entornos urbanos

El propietario de la casa
El propietario de la casa se sorprendió al encontrar un mapache colgado en su porche y decidió pedir ayuda profesional. (Tiktok: @forestcitywildlife)
  • Mantén la distancia. No intentes acercarte ni alimentarlo. Los mapaches son animales silvestres y pueden portar enfermedades como la rabia.
  • Evita hacer movimientos bruscos o ruidos fuertes. Permite que el animal siga su camino sin sentirse amenazado.
  • Si el mapache se encuentra dentro de tu casa o en una zona urbana donde puede causar daños, llama a las autoridades locales de protección animal o a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Ellos tienen protocolos para manejar este tipo de situaciones.
  • No intentes atraparlo ni tocarlo. Los mapaches pueden tener una conducta defensiva si se sienten acorralados.
  • Si notas que el animal está herido, desorientado o muestra comportamientos extraños (como moverse en círculos o agresividad), repórtalo de inmediato a las autoridades mencionadas.
  • Mantén asegurados los botes de basura y alimentos para evitar que los mapaches regresen buscando comida fácil.

Temas Relacionados

MapacheISSSTEmexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 29 de diciembre

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

El incidente ocurrió en el Parque Bicentenario y generó caos entre los presentes

Ataque armado en un partido

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Ambos artistas invitaron a sus seguidores a este evento para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026

Coque Muñiz y Jorge Falcón

SSC rindió homenaje a Román Martínez, policía caído tras frustrar un robo en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Familiares, colegas y autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana honraron al oficial

SSC rindió homenaje a Román

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: servicio del MB Hamburgo a La Diana se ofrece por carril lateral

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en el AIFA a

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

ENTRETENIMIENTO

Coque Muñiz y Jorge Falcón

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Peso Pluma y Tito Double P dominan las listas de reproducción de Apple en México

Alex Ubago revela que habrá más fechas en México para su gira ‘¿Qué Pides Tú?’

Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez por haber criado a Melenie, su hija con Alicia Villarreal

Tiktoker viraliza la intro de Stranger Things como si fuera una telenovela mexicana

DEPORTES

Ataque armado en un partido

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados