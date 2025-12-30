Fátima Bosch dedica emotivo mensaje a su papá, quien fue acusado de “comprar” su corona en Miss Universo

La Miss Universo felicitó a su padre por su cumpleaños (Ig/fatimaboschfndz)

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, ocurrida el 21 de noviembre en Bangkok, continúa envuelta en polémica por las acusaciones de fraude, corrupción y procesos judiciales ligadas a su familia, mientras la joven mexicana sostiene su postura pública con firmeza.

En medio de este escenario, Fátima Bosch dedicó un mensaje público de agradecimiento a su padre, Bernardo Bosch, reforzando el vínculo entre ambos y manifestando su gratitud en redes sociales, aprovechando su cumpleaños:

Los reflectores aterrizaron sobre Bernardo Bosch Hernández tras la coronación de su hija. (@fatimaboschfdz, Instagram)

“Happy birthday, daddy, quien ha sido mi héroe desde que tengo memoria. El que espantaba los monstruos por las noches hasta que me quedara dormida, al más divertido, al que me enseñó que no importa cuántas veces me cayera del caballo, siempre hay que volver a subirse. Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible cuando hay disciplina y compromiso , por enseñarme que me puedo reconstruir las veces que sean necesarias. Por siempre contar contigo, por todo tu amor incondicional. Te adoro, papi”.

¿De qué acusan a Bernardo Bosch?

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

La controversia en torno a la familia Bosch surgió apenas Fátima conoció su victoria: Bernardo Bosch fue blanco de señalamientos por presunta corrupción y supuesto vínculo con Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo. No obstante, él negó categóricamente tales acusaciones.

Las críticas no sólo apuntaron a su figura, sino que continuaron presentes en los comentarios a la publicación de cumpleaños realizada por su hija en redes sociales, donde compartió imágenes familiares y agradeció el apoyo recibido a lo largo de su vida.

La respuesta de Bernardo Bosch ante los cuestionamientos

Esta es la carta de Bernardo Bosch sobre la controversia con PEMEX. Especial

La reciente polémica en torno al triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 propició una oleada de rumores sobre supuestos acuerdos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresarios ligados al certamen.

En el epicentro de la controversia se encuentra su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien desmintió categóricamente cualquier implicación con irregularidades administrativas o favoritismos en procesos de contratación dentro de la empresa estatal.

Bosch Hernández, a través de una carta pública, afirmó que no existe ningún registro de inhabilitación ni sanción en su contra en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados. Subrayó, además, que cualquier información sobre su vinculación a presuntas irregularidades es completamente falsa, en particular las versiones que apuntaban a que utilizó su cargo para beneficiar a terceros.

En ese comunicado, el ex funcionario aclaró también las especulaciones que involucraban a su familia tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición setenta y cuatro del certamen internacional:

“Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.