México

Fátima Bosch dedica emotivo mensaje a su papá, quien fue acusado de “comprar” su corona en Miss Universo

Desde su triunfo, la joven tabasqueña ha sido blanco de críticas y cuestionamientos

Guardar
La Miss Universo felicitó a
La Miss Universo felicitó a su padre por su cumpleaños (Ig/fatimaboschfndz)

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, ocurrida el 21 de noviembre en Bangkok, continúa envuelta en polémica por las acusaciones de fraude, corrupción y procesos judiciales ligadas a su familia, mientras la joven mexicana sostiene su postura pública con firmeza.

En medio de este escenario, Fátima Bosch dedicó un mensaje público de agradecimiento a su padre, Bernardo Bosch, reforzando el vínculo entre ambos y manifestando su gratitud en redes sociales, aprovechando su cumpleaños:

Los reflectores aterrizaron sobre Bernardo
Los reflectores aterrizaron sobre Bernardo Bosch Hernández tras la coronación de su hija. (@fatimaboschfdz, Instagram)

“Happy birthday, daddy, quien ha sido mi héroe desde que tengo memoria. El que espantaba los monstruos por las noches hasta que me quedara dormida, al más divertido, al que me enseñó que no importa cuántas veces me cayera del caballo, siempre hay que volver a subirse. Gracias por meterme en la cabeza que nada es imposible cuando hay disciplina y compromiso , por enseñarme que me puedo reconstruir las veces que sean necesarias. Por siempre contar contigo, por todo tu amor incondicional. Te adoro, papi”.

¿De qué acusan a Bernardo Bosch?

Fátima Bosch encabezó un desfile
Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

La controversia en torno a la familia Bosch surgió apenas Fátima conoció su victoria: Bernardo Bosch fue blanco de señalamientos por presunta corrupción y supuesto vínculo con Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo. No obstante, él negó categóricamente tales acusaciones.

Las críticas no sólo apuntaron a su figura, sino que continuaron presentes en los comentarios a la publicación de cumpleaños realizada por su hija en redes sociales, donde compartió imágenes familiares y agradeció el apoyo recibido a lo largo de su vida.

La respuesta de Bernardo Bosch ante los cuestionamientos

Esta es la carta de
Esta es la carta de Bernardo Bosch sobre la controversia con PEMEX. Especial

La reciente polémica en torno al triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 propició una oleada de rumores sobre supuestos acuerdos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresarios ligados al certamen.

En el epicentro de la controversia se encuentra su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien desmintió categóricamente cualquier implicación con irregularidades administrativas o favoritismos en procesos de contratación dentro de la empresa estatal.

Bosch Hernández, a través de una carta pública, afirmó que no existe ningún registro de inhabilitación ni sanción en su contra en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados. Subrayó, además, que cualquier información sobre su vinculación a presuntas irregularidades es completamente falsa, en particular las versiones que apuntaban a que utilizó su cargo para beneficiar a terceros.

En ese comunicado, el ex funcionario aclaró también las especulaciones que involucraban a su familia tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición setenta y cuatro del certamen internacional:

Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”.

Temas Relacionados

Fátima BoschBernardo BoschMiss Universomexico-entretenimiento

Más Noticias

Amy Winehouse en CDMX, su banda original se presentará en concierto: fecha y precios para el ensamble de soul

La legendaria agrupación que acompañó a Amy Winehouse en sus mejores momentos llega a la capital mexicana prometiendo una experiencia única y cargada de emociones

Amy Winehouse en CDMX, su

La calidad del aire en la CDMX este 30 de diciembre

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Feria de León 2026: Los Ángeles Azules agotan boletos gratis y todos los artistas que se presentarán

Con conciertos de Los Ángeles Azules, Foo Fighters y Zoé, la icónica feria reunirá géneros en un espectáculo para todos los gustos

Feria de León 2026: Los

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, señalados por la Fiscalía General de la República de estar relacionados con una organización criminal

Procesan al suegro y el

Así será la transición a la semana laboral de 40 horas en México

La jornada ordinaria será de 40 horas semanales y mantiene el derecho a un día de descanso

Así será la transición a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al suegro y el

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

ENTRETENIMIENTO

Cómo cambiaron las dinastías más

Cómo cambiaron las dinastías más importantes y famosas del país: de los Azcárraga a los Aguilar

Amy Winehouse en CDMX, su banda original se presentará en concierto: fecha y precios para el ensamble de soul

Feria de León 2026: Los Ángeles Azules agotan boletos gratis y todos los artistas que se presentarán

Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

Juanpa Zurita destaca impacto del tráiler de su nueva película junto a Ludwika Paleta

DEPORTES

Mariana Cadena se convierte en

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres