Ángela Aguilar desafía críticas tras su interpretación de ‘You’re No Good’: “Mi manera de entender la música”

La cantante mostró su proceso para la presentación en inglés que dio mucho de qué hablar (Instagram)

Ángela Aguilar compartió que cantar You’re No Good en el especial Grammy Celebration of Latin Music representó uno de los mayores retos de su carrera, al asumir en solo cinco días la responsabilidad de rendir homenaje a Linda Ronstadt.

La cantante mexicana relató en sus redes sociales el proceso acelerado de preparación y la carga emocional que conllevó participar en el evento transmitido por CBS.

El testimonio de Ángela Aguilar tras los Grammy Celebration

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar publicó imágenes exclusivas de su presentación, junto a mensajes personales que reflejan la magnitud del reto asumido.

“El reloj corrió más rápido que los ensayos, pero el corazón llegó a tiempo. En solo 5 días asumí uno de los retos más grandes que me ha tocado: cantar ‘You’re No Good’ de Linda Ronstadt, una artista que admiro desde niña y que marcó mi manera de entender la música”, escribió la intérprete.

Aguilar subrayó la dificultad no solo por el poco tiempo de preparación, sino por el respeto y admiración que siente hacia la obra de Linda Ronstadt.

“Fue un salto de fe, de respeto y de amor por la música. Un reto enorme… y un honor que todavía vibra en mí”, agregó en su publicación.

Las fotografías muestran a la cantante con el maquillaje y el vestuario usados durante la gala, así como capturas de pantalla de la conversación en la que su madre le informó que debía prepararse en menos de una semana.

Así fue la presentación y la reacción en redes

La actuación de Ángela Aguilar formó parte del especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music”, donde la artista eligió interpretar el clásico “You’re No Good” para rendir tributo a Linda Ronstadt.

Ángela Aguilar hace cover en inglés en evento “A GRAMMY Celebration of Latin Music”. (TikTok)

La cantante apareció en escena con un vestido azul de gala, aberturas en la falda y un peinado estilo “wet look”, marcando una apuesta moderna y sofisticada.

La puesta en escena incluyó banda en vivo y coristas, lo que aportó dinamismo a la interpretación.

“Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto”, expresó Aguilar sobre su experiencia en el evento.

Las reacciones en redes

La presencia de la cantante en los Grammy Celebration generó un intenso debate en plataformas digitales.

En redes sociales, los comentarios oscilaron entre el reconocimiento a su versatilidad y las críticas por alejarse del regional mexicano o por la elección de cantar en inglés.

Algunos usuarios destacaron su capacidad para asumir nuevos desafíos, mientras que otros cuestionaron su estilo interpretativo y la dirección de su carrera.

Señalan a Ángela Aguilar de copiarle el look a Cazzu en su aparición en “Grammy Celebration of Latin Music” . (TikTok: @la.china2.1)

La reputación de Ángela Aguilar permanece en el centro de la conversación pública, marcada por el seguimiento constante a su relación con Christian Nodal y la atención mediática a cada paso en su trayectoria.

Tras la presentación, el periodista Alex Rodríguez difundió un extracto de una entrevista previa con Nodal, donde el músico expresó su orgullo por acompañar a Aguilar en sus retos profesionales: “Yo amo estar acompañando y dando toda la atención, lo disfruto más que estar yo de artista.