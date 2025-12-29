México

Los Simpson rinden homenaje a México en su último episodio: Humberto Vélez, Pedro Infante, Iñárritu y más

El episodio más reciente de Los Simpson incluyó múltiples referencias a la cultura mexicana y tuvo un corrido especial de Los Tigres del Norte

Los guiños a la cultura mexicana en el más reciente episodio de Los Simpson.

La serie animada Los Simpson cerró el año con un episodio especial cargado de guiños a la cultura mexicana, reuniendo a figuras clave y símbolos nacionales.

El capítulo, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” (temporada 37, episodio 12), se estrenó el 28 de diciembre de 2025 por FOX en Estados Unidos y tendrá su llegada próxima a Disney Plus para América Latina.

En este episodio, Homero Simpson se convierte accidentalmente en el doble de riesgo secreto de El Hombre Abeja (Bumblebee Man), una decisión que revitaliza la carrera del popular personaje mexicano de Springfield, pero que pondrá a prueba la resistencia y el humor del propio Homero.

A lo largo de la historia, la sátira habitual de la serie se entrelaza con referencias a la cultura mexicana, la migración y la identidad, mientras Homero y Pedro (El Hombre Abeja) forjan una amistad inesperada, enfrentan desafíos y terminan en una situación límite que los lleva hasta un “mundo de los muertos”.

Los guiños y referencias mexicanas del episodio

  • Día de Muertos: calaveras y tradición
La secuencia final del episodio lleva a los dos protagonistas al mundo de los muertos, al quedar en coma. En esa escena se puede ver un poco de la tradición de Día de Muertos, aunque al estilo “Coco”. Las calles están decoradas con papel picado y luces, evocando las festividades mexicanas dedicadas a los difuntos.

Además, se ve a Homero y El Hombre Abeja comiendo en el puesto “Tacos Omeyocan”. Al final el episodio cierra con la instrumental de la canción “Cien años”, cuya primer interpretación fue la de Pedro Infante.

  • Escudo nacional: el águila y la serpiente
En un momento clave, aparece animado el escudo nacional mexicano: un águila real devorando una serpiente sobre un nopal, enmarcado por paisajes desérticos.

  • Música regional mexicana

La banda Los Tigres del Norte participa en el episodio interpretando un corrido original titulado “El Corrido de Pedro y Homero”, creado especialmente para la serie. Su letra narra, con humor y ritmo norteño, las aventuras de Homero como doble de riesgo.

“Se viste de abejorro Pedro pa’ salir frente a la cámara. Su dolor da risa a miles y le gana mucha fama, pero está débil el viejo, sus huesos suenan como matraca. Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero. A reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros”.

  • Mariachi y fiesta popular
El mariachi, uno de los símbolos musicales de México, tiene un lugar destacado: durante una fiesta, los músicos y personajes celebran con música y alegría, rodeados de luces, banderines y ambiente festivo propio de una típica reunión mexicana.

  • Cine mexicano: Alejandro González Iñárritu
Alejandro González Iñárritu.
Alejandro González Iñárritu.

El cineasta Alejandro González Iñárritu aparece como invitado especial, animado en el universo de Springfield. Es él quien dirige la nueva película en donde aparecen Homero y El Hombre Abeja.

  • Humberto Vélez, Patricia Acevedo y Claudia Motta
Humberto Velez en Los Simpson.
Humberto Velez en Los Simpson.

Uno de los momentos más esperados para la audiencia hispanoparlante es el regreso de Humberto Vélez, la voz histórica de Homero en Latinoamérica, aunque esta vez se interpreta a sí mismo: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”, se le escucha decir tras la caída de Homero y Pedro desde una pirámide.

También participan Patricia Acevedo y Claudia Motta, voces de Lisa, Bart y Marge.

Dónde ver el episodio

El estreno mundial fue el 28 de diciembre de 2025 por FOX en Estados Unidos. El episodio estará disponible en México y Latinoamérica a través de Disney Plus, sumándose a la temporada 37 del catálogo de Los Simpson.

