Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

Se confirmó que el homicidio ocurrió el pasado 5 de diciembre de 2023 en un domicilio del fraccionamiento Hacienda de las Torres donde la víctima fue brutalmente asesinada

(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

Cinco personas fueron sentenciadas a 50 años de prisión por homicidio calificado tras ser declaradas culpables de la muerte de Jorge R. R., cuyo cuerpo mutilado fue hallado en bolsas en la colonia Mezquital, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución incluye el pago de una reparación del daño de 1 millón 562 mil 050 pesos a favor de la familia de la víctima.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos dictó la sentencia luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

Sobre el homicidio ocurrido en 2023 en Ciudad Juárez

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los ahora condenados, responden a los nombres de Jorge G. M., Michelle Angélica P. V., Joana Michelle A. G., Jaqueline S. B. y Félix Iván L. C., quienes cumplirán su condena en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez.

La investigación acreditó que el crimen tuvo lugar el pasado 5 de diciembre de 2023, en un domicilio del fraccionamiento Hacienda de las Torres. Según los datos obtenidos por las autoridades, la víctima sufrió lesiones con arma blanca, posteriormente fue degollada y se le mutilaron múltiples partes del cuerpo.

Después, los sentenciados trasladaron los restos en bolsas hasta el cruce de las calles Libramiento Regional y Hacienda el Remanso en la colonia Mezquital, donde los abandonaron.

La Agencia Estatal de Investigación ejecutó la detención de los responsables mediante órdenes de aprehensión, como resultado de las investigaciones ministeriales que acreditaron su participación en los hechos.

La audiencia de individualización de sanciones determinó la gravedad de los delitos y fijó la máxima pena privativa de la libertad, acompañada de la obligación de reparar el daño económico causado a la familia de la víctima.

Durante el proceso, se resaltó la identidad de Michelle Angélica P. V., quien también es conocida como La Chelis o La Chely, quien fue vinculada a otros casos de violencia en la región y que es señalada por presuntamente cometer múltiples asesinatos bajo el papel de sicaria de un grupo criminal, del cual no han proporcionado nombre.

De acuerdo con la información emitida por la fiscalía, el proceso penal comenzó el pasado mes de febrero del 2024, cuando un juez dictó la vinculación a proceso de las personas sospechosas por conductas similares ocurridas previamente en la frontera norte.

