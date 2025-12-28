Detienen a motociclista que atropelló a policía por evitar detención en operativo en La Lagunilla

El motociclista fue detenido tras provocar un accidente que involucró a un policía de tránsito. Foto: (iStock)

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un joven motociclista que lesionó a un oficial al intentar evadir su detención durante el despliegue del dispositivo “Salvando Vidas”, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones del mercado de La Lagunilla.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales implementaban un operativo de revisión a motociclistas con el objetivo de prevenir accidentes viales y garantizar la seguridad de peatones y conductores en una zona de alta afluencia. El dispositivo fue instalado en el cruce del Eje 1 Norte Rayón y la calle Comonfort, en la colonia Morelos, donde los uniformados realizaban inspecciones de manera aleatoria.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Foto: (SSC)

Durante el operativo, los policías marcaron el alto al conductor de una motocicleta de color negro con rojo, quien circulaba sin portar la placa de circulación correspondiente. Sin embargo, el tripulante hizo caso omiso a la indicación y, al percatarse de la cercanía de los elementos de Tránsito, aceleró la unidad con la intención de darse a la fuga.

En su intento por evadir el retén, el motociclista impactó a uno de los oficiales, provocando que el uniformado cayera sobre la cinta asfáltica y presentara lesiones visibles en una de sus piernas. De inmediato, sus compañeros solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y aseguraron la zona para evitar mayores riesgos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al elemento lesionado. Tras la valoración médica, fue diagnosticado con una probable fractura de tibia, por lo que se determinó su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada. La SSC informó que el estado de salud del policía es estable y que permanece bajo observación médica.

El operativo busca reducir los incidentes viales en la CDMX durante época decembrina. Foto: Cuartoscuro

En tanto, el conductor de la motocicleta, un joven de 20 años de edad, fue detenido en el lugar de los hechos. Los oficiales le informaron sus derechos constitucionales y aseguraron la motocicleta involucrada. Posteriormente, el detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones del caso.

La SSC informó que el incidente quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C5) de la Ciudad de México, en las que se observa el momento en que el motociclista esquiva el punto de revisión e impacta al oficial de Tránsito, dejándolo tendido sobre el asfalto.

A través de un comunicado, la dependencia reiteró que el operativo “Salvando Vidas” se implementa de manera permanente en distintas zonas de la capital con el objetivo de reducir accidentes, promover el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública. Asimismo, hizo un llamado a los motociclistas a respetar las normas de circulación y colaborar con las autoridades para evitar hechos que pongan en riesgo vidas.