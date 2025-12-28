México

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

La sentencia definitiva del sospechoso fue programada para el 12 de mayo del 2026

Un jurado federal en Chicago declaró culpable a David Berger, un hombre de 41 años originario de esa ciudad, por lavar dinero para una organización de narcotráfico con sede en México. Foto: Infobae México / Jesús Áviles

Un jurado federal en Chicago declaró culpable a David Berger, un hombre de 41 años originario de esa ciudad, por lavar dinero para una organización de narcotráfico con sede en México perteneciente a Oswaldo Espinoza Navarrete.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), al sospechoso también se le comprobó su participación en el traslado y ocultamiento de millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

A pesar de que su condena fue emitida el pasado 15 de diciembre, el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, Andrew. S Boutros, señaló que la sentencia definitiva será programada para el 12 de mayo del 2026 y estará a cargo del juez federal Jorge L. Alonso.

Aviones privados y depósitos fraccionados que recorrían EEUU y México

Según las pruebas presentadas que abarcan desde 2018 hasta 2021, la organización criminal mexicana para la que trabajaba Berger introdujo cargamentos de cocaína a gran escala desde México, los cuales eran distribuidos en distintas ciudades estadounidenses, incluida Chicago.

La organización criminal mexicana para la que trabajaba Berger introdujo cargamentos de cocaína a gran escala desde México. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Posterior a las entregas, las ganancias generadas por la cuenta de droga eran transportadas a la frontera sur de Estados Unidos y de regreso a México.

Además, las investigaciones de la DEA revelaron que una de las principales modalidades para mover el dinero ilícito fue el uso de aviones privados fletados, los cuales eran reservados y pagados a través de intermediarios, entre ellos Berger.

Duro golpe a las finanzas del cártel de Oswaldo Espinoza Navarrete, el narco “misterioso” mexicano

Para ello, el ahora condenado recibió más de 300 mil dólares en efectivo provenientes directamente de las ganancias del narcotráfico del cártel de Ozzy y/o Yogui.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló que México est a trabajando más que nunca para erradicar la inseguridad CRÉDITO: Department of State

Cabe señalar que según la fiscalía, Berger depositaba el dinero en cajeros automáticos mediante múltiples transacciones fraccionadas, una práctica conocida como estructuración, con la finalidad de evadir los requisitos federales de reporte de grandes sumas de dinero y ocultar el origen ilícito de los recursos.

El fallo fue anunciado por la DEA junto con el área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), quienes destacaron que el caso representa un golpe directo a las estructuras financieras que sostienen a los cárteles mexicanos.

Finalmente, las autoridades subrayaron que el combate al narcotráfico no solo se libra en el trasiego de drogas, sino también en el rastreo y desmantelamiento de las redes de lavado de dinero que permiten a las organizaciones criminales mover millones de dólares entre Estados Unidos y México.

¿Quién es Oswaldo Espinoza?

Espinoza Navarrete, de 40 años de edad y conocido como Ozzy y/o Gordo y/o Yoggi, es considerado una pieza clave para enfrentar el narcotráfico en EEUU.

Las autoridades detallan que Ozzy fue visto por última vez en Minatitlán, Veracruz y aparece en la lista de los más buscados por la DEA. (FOTO: Especial)

Las autoridades detallan que Ozzy fue visto por última vez en Minatitlán, Veracruz y aparece en la lista de los más buscados por la DEA.

Entre los crímenes que se le acusa, se encuentran:

  • Conspiración para distribuir cocaína
  • Posesión con intención de distribuir cocaína
  • Lavado de dinero

