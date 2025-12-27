Uvas para celebrar Año Nuevo: este es el precio promedio por kilo en México, según la Profeco

Venta de uvas incrementa por Año Nuevo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el listado de los precios promedio por kilo de los diferentes tipos de uvas que se usan en la principal tradición de Año Nuevo, para pedir 12 deseos o marcar los propósitos personales para el año que está por comenzar.

En un comunicado, la Profeco destacó que nueve de cada diez toneladas de uva que exporta México tienen por destino Estados Unidos y los estados donde hay una mayor producción son: Sonora, Zacatecas y Jalisco.

Sin embargo, cada tipo de uva no solo varía en su composición, sino que también en su precio por kilo.

¿Cuánto cuestan las uvas en México?

Uva globo o red globo

De acuerdo con la dependencia, en un monitoreo realizado entre el 15 y 19 de diciembre pasado, el precio promedio de esta variedad de uva fue de 89.57 pesos por kilo.

El precio más bajo se encontró en Alsuper sucursal Coss, ubicada en Saltillo, Coahuila, a un precio de 36.90 pesos el kilo.

Mientras que en Ley sucursal La Paz, de La Paz, Baja California, en 39.90 el kilo, y en Chedraui de Cancún, Quintana Roo, en 49.90 pesos el kilo.

El precio más elevado se ubicó en tienda UNAM, Coyoacán, Ciudad de México, con un costo de 122.13 pesos el kilo; en el Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche, Campeche, a 120.00 pesos el kilo y también, en los mercados José María Pino Suarez y De la Sierra, en Villahermosa, Tabasco, en 110.00 pesos el kilo.

Uvas - Midagri - exportaciones

Uva Thompson o blanca sin semilla

El precio promedio por kilo de esta uva fue de 102.17 pesos, mientras que el más accesible se registró en Ley, sucursal La Paz, ubicada en La Paz, Baja California, a un precio de 59.90 el kilo.

Asimismo, en los mercados Aeropuerto y Voy Abastos, de Cd. Juárez, Chihuahua, en 69 pesos el kilo, y a 78.80 pesos el kilo en Soriana Híper sucursal Rio de Tijuana, Baja California.

En contraste, el precio más elevado registrado en el monitoreo fue de 160 pesos el kilo, en el Mercado Abastos de Guadalajara, Jalisco; Mercado Lucas de Gálvez de Mérida, Yucatán; Mercado Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca; en los mercados público 5 de mayo y de los Ancianos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y en el Mercado Malibran de Veracruz.

Un viñedo (Freepik)

Red o uva roja sin semilla

Para esta variedad, el precio promedio fue de 90.67 pesos; el más bajo, de 49.90 el kilo, se ubicó en Chedraui, Cancún, Quintana Roo; en el Mercado Revolución San Juan, Morelia, Michoacán, en 60 pesos el kilo y también, en el Mercado Aeropuerto, Cd. Juárez, Chihuahua, en 69 pesos el kilo.

Por el contrario, el precio máximo fue de 149 pesos el kilo y se localizó en H.E.B sucursal 2984, de León, Guanajuato; en Súper Aki de Cancún, Quintana Roo, se ubicó en 147 pesos el kilo, y en Sumesa, sucursal San Ángel y Sucursal Bajío, en la Ciudad de México, en 139 pesos el kilo.

La Profeco indicó que los precios de la uva en sus diferentes variedades y de todas las ciudades están disponibles en la página https://qqp.profeco.gob.mx/

Un plato con uvas congeladas, un postre casero y natural que recrea el sabor del Fruit Riot de manera saludable – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los tipos de uva en México y sus beneficios?

De acuerdo con el organismo, la historia de la uva en México data de la llegada de los misioneros españoles, quienes promovieron la viticultura en el territorio. Desde entonces, el fruto se ha integrado a la alimentación y la cultura nacional, tanto para consumo fresco como en la producción de vinos, jugos, conservas, destilados y vinagres.

En cuanto a sus aplicaciones, la uva se clasifica en tres grandes rubros según su uso y características.

La uva fruta, que se consume fresca, puede encontrarse con o sin semilla y presenta una pulpa carnosa.

La uva pasa se obtiene a partir de procesos de deshidratación y ofrece una textura más seca y concentrada. La uva industrial, generalmente más ácida, sirve para la elaboración de vinos y derivados como jugos y jaleas.

Entre los principales beneficios nutrimentales de la uva, la Profeco subrayó su papel como antioxidante y fuente de fibra, lo que favorece la digestión y aporta un laxante suave.

Este fruto contiene taninos y ácido cafeico, compuestos con propiedades bactericidas, así como hidratos de carbono de rápida asimilación. En el plano mineral, la uva aporta potasio, esencial para la función muscular y nerviosa, además de magnesio y calcio, que contribuyen a la concentración muscular y a la salud cardiaca.

El fruto destaca además por su aporte de ácido fólico, necesario para la formación de glóbulos rojos y blancos, y vitamina B6, la cual mantiene la función cerebral.

Las semillas de la uva también tienen un valor agregado, ya que de ellas se extrae el aceite de pepita, utilizado tanto en la gastronomía como en la industria cosmética por sus propiedades nutritivas.

La dependencia federal recomienda a los consumidores comparar precios y calidades en los diferentes establecimientos para tomar decisiones informadas y proteger su economía familiar.