Los mejores memes de los mexicanos que dejó el volumen 2 de Stranger Things 5

Mientras la serie Stranger Things se aproxima a su desenlace definitivo, el volumen 2 de la quinta temporada deja al descubierto la verdadera estructura del Upside Down y plantea el escenario para el enfrentamiento final entre los protagonistas y Vecna.

El episodio siete, estrenado el 25 de diciembre en Netflix, modifica drásticamente la mitología de la historia y sitúa a los personajes ante decisiones irreversibles que definirán el destino tanto de Hawkins como del propio universo.

El próximo final de la serie y las tendencias en redes

El cierre de la temporada queda en suspenso, anticipando un episodio final que verá la luz el 31 de diciembre, prometiendo resolver los misterios que han marcado el recorrido de la serie.

Los tres episodios que corresponden al volumen 2 fueron recibidos de distintas maneras por los mexicanos. Algunos aplaudieron la narrativa de la historia, aunque otros fans no estuvieron muy contentos con las diferentes tramas. Más allá de eso, el tema se volvió viral en redes sociales y los seguidores de la serie publicaron divertidos memes.

Los spoilers del volumen 2 de Stranger Things

Holly Wheeler y Derek Turnbow forman parte de este grupo de menores empleados por el villano como vasijas de energía.

Vecna, cuya identidad se asocia con Henry Creel, revela su plan supremo: no busca únicamente destruir Hawkins, sino fusionar la Tierra con el Abismo, un mundo alternativo, para lo cual extrae energía psíquica de los niños.

El objetivo final, según explica a sus víctimas en la casa Creel de Camazotz, es “un mundo de luz libre de monstruos”, frente a la amenaza que representa una oscuridad semejante a la “cosa negra” de A Wrinkle in Time.

El regreso de Max Mayfield se presenta como uno de los momentos más emotivos de este volumen. Junto a Holly, Max logra sortear la prisión mental de Vecna enfrentando el recuerdo más traumático de Henry, donde la figura de un científico y el surgimiento de un humo gris desde un misterioso maletín resultan fundamentales para comprender el miedo atávico de Henry a la cueva.

Impulsada por su vínculo emocional con Lucas y la música de Kate Bush, Max consigue hallar el camino hacia la realidad. Despierta en el hospital de Hawkins después de más de un año en coma, en brazos de Lucas. La suerte de Holly, en contraste, es más oscura: aunque escapa momentáneamente, termina prisionera en el Abismo, conectada a enredaderas que la vinculan con el Mind Flayer y un corazón palpitante, donde queda cautiva junto a otros niños.

La elucidación sobre la naturaleza del Upside Down constituye una revelación capital de la temporada: el Upside Down no es una dimensión paralela sino un agujero de gusano, un enlace interdimensional sostenido por materia exótica cuya fuente principal se ubica sobre el laboratorio de Hawkins.