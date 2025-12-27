Familia mexicana intentan partir piñata y rompen una tubería en plena posada navideña: “México ganándole a la IA”

Usuarios reaccionaron con ironía y bromas tras ver el accidente ocurrido durante una posada.

Un festejo decembrino celebrado en Tijuana, Baja California, terminó por convertirse en un fenómeno viral en redes sociales luego de que una actividad tradicional diera un giro tan inesperado como cómico. Lo que parecía una reunión familiar común, marcada por el ambiente navideño y la convivencia, se transformó en un momento que miles de usuarios no tardaron en comentar y compartir.

El episodio quedó registrado en un video captado por uno de los asistentes, donde se observa a los integrantes de la familia prepararse para romper la piñata, una costumbre típica durante las celebraciones de fin de año en México. Como dicta la tradición, la persona encargada de golpear la piñata fue vendada de los ojos antes de comenzar la dinámica.

El video se volvió viral por mostrar cómo un accidente desató risas y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, la emoción y la falta de orientación provocaron que los golpes no se dirigieran al objetivo esperado. En lugar de impactar la piñata, el participante lanzó varios bastonazos hasta que uno de ellos alcanzó una tubería cercana. Instantes después, una fuerte fuga de agua comenzó a salir sin control, sorprendiendo a todos los presentes.

Lejos de generar molestia o tensión, la reacción general fue de carcajadas. En el video se escucha a los invitados reír mientras observan cómo el agua se derrama por el lugar, al tiempo que uno de ellos busca algún objeto para intentar contener la fuga y evitar mayores daños en la vivienda.

La escena rápidamente se difundió en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con humor, ironía y comentarios divididos. Algunos destacaron el carácter espontáneo del momento, mientras otros aprovecharon para lanzar bromas y críticas relacionadas con el contexto social y el uso de tecnología.

Una celebración navideña dio un giro inesperado cuando un golpe mal dirigido rompió una tubería frente a toda la familia.

Entre los mensajes más compartidos se encuentran frases como: “México ganándole a la IA”; “Jajaja que divertida familia”; “Esos vídeos deberíamos ver siempre y no las porquerías hechas con IA que luego suben los pendejos”; “equis, hay por lo menos 3 albañiles entre los invitados, en 1 2 x 3 se soluciona ese detallito y todos felices”; “Ya desde que vi el color de las paredes supe que esto sería una nacada jajajajajajaja”, “Excelente idea para una colonia donde no llega el suministro: una piñata de agua”.

El clip se sumó a la larga lista de videos virales que retratan situaciones cotidianas en México, donde el humor y la improvisación suelen imponerse incluso ante los accidentes. Para muchos usuarios, el momento refleja la manera en que las reuniones familiares pueden derivar en anécdotas inolvidables, aunque no siempre por las razones planeadas.