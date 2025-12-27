Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

William Yarbrough aseguró que Messi conoce la liga mexicana (REUTERS)

El interés de Lionel Messi por el fútbol mexicano ha salido a la luz gracias a una declaración de William Yarbrough, su compañero en Inter Miami, quien aseguró que el astro argentino es un gran aficionado y conocedor de la Liga MX.

Aunque la figura de Messi suele estar vinculada a la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores en México y en diversos países, el ex portero de León aportó una nueva perspectiva sobre la relación del capitán argentino con el balompié azteca.

Yarbrough aseguró que Messi conoce la liga mexicana

En entrevista con La Afición, William Yarbrough, actual guardameta de Inter Miami, afirmó en declaraciones que Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano, mostrando interés tanto por los equipos como por los futbolistas. Según las declaraciones del portero, el astro argentino conoce detalladamente los clubes, jugadores y partidos de la Liga MX.

Estas declaraciones surgen en un momento en el que se incrementan las expectativas ante la posibilidad de un enfrentamiento entre Inter Miami y América en los cuartos de final de la Concachampions durante abril de 2026.

“Literalmente conoce todos los clubes, jugadores y partidos, realmente le gusta la Liga Mexicana”, comentó el portero.

Foto de archivo de William Yarbrough celebrando con sus compañeros de León el título del torneo Apertura 2013 en México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 15 de diciembre de 2013. REUTERS/Henry Romero

Yarbrough descarta una posible rivalidad entre Messi y México

Durante la misma entrevista, Yarbrough también abordó la percepción sobre una supuesta rivalidad entre Messi y México, vinculada a gestos o acciones ocurridos durante partidos anteriores y descartó que existan animosidades personales. El portero explicó que las tensiones son respuestas normales surgidas del carácter competitivo y la intensidad de algunos encuentros y dejó en claro que tales situaciones se circunscriben al terreno de juego y no representan resentimientos fuera de la cancha.

Cabe señalar que aunque William no disputó minutos oficiales esta temporada, participó en los festejos y convivió de cerca con el capitán argentino y el resto del equipo tras lograr el título.

Asimismo, a raíz de las últimas novedades sobre el calendario de la Concachampions, aumentó la expectativa de un posible duelo entre Inter Miami y Club América. Si ambos equipos logran avanzar en sus primeras eliminatorias, el cruce de cuartos de final se jugaría en el Estadio Banorte, en México, en abril de 2026. Así que la opción de ver a Messi liderando a Inter Miami frente a uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX centra la atención tanto de la afición como de la prensa deportiva.

La selección Argentina venció 2-0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Las polémicas de Messi relacionadas con México

El episodio más comentado entre Lionel Messi y la afición mexicana ocurrió tras el enfrentamiento en el Mundial de Qatar 2022, cuando circuló un video donde el argentino aparentemente pisaba la camiseta de México.

Para Messi, en el juego entre Argentina vs México en Qatar, había más mexicanos en las gradas. Crédito: youtube/simplemente futbol

Además, en otro momento polémico, durante un amistoso entre Inter Miami y América, Messi respondió a los abucheos del público azulcrema con un gesto señalando que Argentina ha conquistado tres Copas del Mundo.

Sin embargo, a pesar de estos episodios, William Yarbrough sostuvo que la rivalidad entre argentinos y mexicanos no implica animadversión personal por parte de el “10″ hacia el país.