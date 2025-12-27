México

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

El guardameta argentino destaca la atención que pone en equipos y ligas ajenas, generando entusiasmo ante posibles futuros encuentros internacionales

Guardar
William Yarbrough aseguró que Messi
William Yarbrough aseguró que Messi conoce la liga mexicana (REUTERS)

El interés de Lionel Messi por el fútbol mexicano ha salido a la luz gracias a una declaración de William Yarbrough, su compañero en Inter Miami, quien aseguró que el astro argentino es un gran aficionado y conocedor de la Liga MX.

Aunque la figura de Messi suele estar vinculada a la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores en México y en diversos países, el ex portero de León aportó una nueva perspectiva sobre la relación del capitán argentino con el balompié azteca.

Yarbrough aseguró que Messi conoce la liga mexicana

En entrevista con La Afición, William Yarbrough, actual guardameta de Inter Miami, afirmó en declaraciones que Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano, mostrando interés tanto por los equipos como por los futbolistas. Según las declaraciones del portero, el astro argentino conoce detalladamente los clubes, jugadores y partidos de la Liga MX.

Estas declaraciones surgen en un momento en el que se incrementan las expectativas ante la posibilidad de un enfrentamiento entre Inter Miami y América en los cuartos de final de la Concachampions durante abril de 2026.

“Literalmente conoce todos los clubes, jugadores y partidos, realmente le gusta la Liga Mexicana”, comentó el portero.

Foto de archivo de William
Foto de archivo de William Yarbrough celebrando con sus compañeros de León el título del torneo Apertura 2013 en México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 15 de diciembre de 2013. REUTERS/Henry Romero

Yarbrough descarta una posible rivalidad entre Messi y México

Durante la misma entrevista, Yarbrough también abordó la percepción sobre una supuesta rivalidad entre Messi y México, vinculada a gestos o acciones ocurridos durante partidos anteriores y descartó que existan animosidades personales. El portero explicó que las tensiones son respuestas normales surgidas del carácter competitivo y la intensidad de algunos encuentros y dejó en claro que tales situaciones se circunscriben al terreno de juego y no representan resentimientos fuera de la cancha.

Cabe señalar que aunque William no disputó minutos oficiales esta temporada, participó en los festejos y convivió de cerca con el capitán argentino y el resto del equipo tras lograr el título.

Asimismo, a raíz de las últimas novedades sobre el calendario de la Concachampions, aumentó la expectativa de un posible duelo entre Inter Miami y Club América. Si ambos equipos logran avanzar en sus primeras eliminatorias, el cruce de cuartos de final se jugaría en el Estadio Banorte, en México, en abril de 2026. Así que la opción de ver a Messi liderando a Inter Miami frente a uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX centra la atención tanto de la afición como de la prensa deportiva.

La selección Argentina venció 2-0
La selección Argentina venció 2-0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Las polémicas de Messi relacionadas con México

El episodio más comentado entre Lionel Messi y la afición mexicana ocurrió tras el enfrentamiento en el Mundial de Qatar 2022, cuando circuló un video donde el argentino aparentemente pisaba la camiseta de México.

Para Messi, en el juego entre Argentina vs México en Qatar, había más mexicanos en las gradas. Crédito: youtube/simplemente futbol

Además, en otro momento polémico, durante un amistoso entre Inter Miami y América, Messi respondió a los abucheos del público azulcrema con un gesto señalando que Argentina ha conquistado tres Copas del Mundo.

Sin embargo, a pesar de estos episodios, William Yarbrough sostuvo que la rivalidad entre argentinos y mexicanos no implica animadversión personal por parte de el “10 hacia el país.

Temas Relacionados

William YarbroughLeonel MessiMessiLiga MXLiga mexicanafutbol mexicanomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

La conductora de televisión confesó su diagnóstico

Cuál es el tratamiento de

Vitamina C: cómo fortalecer el sistema inmune ante las bajas temperaturas

Un consumo constante de alimentos ricos en este nutriente contribuye a que el organismo pueda afrontar de mejor manera los virus típicos de la temporada fría

Vitamina C: cómo fortalecer el

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Como parte de las celebraciones de Navidad, el integrante de la dinastía Aguilar reconoció la labor de las mujeres de su familia y también hizo alusión a los conflictos que ha enfrentado

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 26 de diciembre

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

AICM EN VIVO: estos son

Pablo Lemus frena “tarifazo” al transporte público en Jalisco: nuevo ajuste entrará en vigor a partir de abril 2026

La medida fue dada a conocer tras el aval del Comité Técnico de Tarifas que la fijaba en 14 pesos a partir del próximo año

Pablo Lemus frena “tarifazo” al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Las 10 películas más populares de Netflix México en la semana navideña 2025

Mariana Echeverría revela secretos del programa Me Caigo de Risa tras controversias con Faisy

Las 10 series más vistas en Netflix México para maratonear este fin de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

DEPORTES

Esta es la figura mundial

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026