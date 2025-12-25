México

Trabajadoras sexuales se hacen virales por hacer posada y romper piñata en una calle de la alcaldía Tlalpan, CDMX

Un festejo improvisado provocó divertidos comentarios virales en las redes sociales


Usuarios compararon la escena con sus propias experiencias. (TikTok / @aphonic7)

La temporada decembrina dejó una escena poco habitual pero altamente comentada en calles de la Ciudad de México. Un video difundido en TikTok captó el momento en que un grupo de trabajadoras sexuales celebró su propia posada navideña en plena vía pública, generando una oleada de reacciones que mezclaron humor, sorpresa y reflexión social.

Las imágenes muestran a al menos cinco mujeres reunidas en la b, un punto ampliamente identificado por la presencia de trabajadoras sexuales. En el material se observa cómo participan en una tradición típica de las fiestas decembrinas: romper una piñata, entre risas, música y un ambiente festivo que contrastó con el contexto urbano que las rodea.

El clip no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, superó el millón de reproducciones y comenzó a circular en distintas plataformas digitales, acompañado por cientos de comentarios que evidenciaron el impacto del momento. Muchos usuarios reaccionaron con humor ante la escena, comparándola con sus propias experiencias laborales durante diciembre.

Entre los mensajes más destacados se encuentran frases como: “Al menos ellas si tuvieron su posada”; “Hasta las cariñosas tienen posada menos yo jajaj”; “Mi México Mágico jejeje las cariñosas hasta tuvieron su posada en la casa y partieron piñata”.


La escena captó la atención de miles en redes sociales. (TikTok / @aphonic7)

Las reacciones reflejaron una mezcla de ironía y resignación por parte de personas que, según expresaron, no tuvieron ningún tipo de celebración navideña en sus centros de trabajo. Para varios internautas, el video se convirtió en un espejo de las desigualdades y contrastes que existen en el ámbito laboral, incluso en fechas tradicionalmente asociadas con la convivencia.

Más allá del tono humorístico, la grabación abrió un debate más amplio sobre la visibilidad de sectores históricamente marginados y su derecho a participar en tradiciones culturales. Algunos comentarios resaltaron que, independientemente de la actividad que desempeñen, las protagonistas del video también forman parte del tejido social y celebran las festividades a su manera.

El video superó el millón de reproducciones en TikTok. Crédito: TikTok / @aphonic7

El hecho de que la posada se realizara en la calle, sin un espacio privado o institucional, también llamó la atención. Para algunos usuarios, la escena fue vista como una muestra de resiliencia y apropiación del espacio público; para otros, simplemente un momento curioso que rompió con lo esperado.

