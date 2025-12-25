‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

El estreno de la serie 'Sin Querer Queriendo' reaviva la hostilidad en redes sociales y expone tensiones históricas entre los protagonistas de Chespirito (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

El estreno de “Sin Querer Queriendo” reactivó un clima de hostilidad en redes sociales y expuso las tensiones históricas entre los protagonistas de los programas de Chespirito.

La serie, que abordó la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, generó controversia por la forma en que retrató a Florinda Meza, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, reabriendo disputas sobre derechos, relaciones personales y la dinámica interna del elenco.

La representación de Florinda Meza en la serie, bajo el nombre de Margarita Ruiz, provocó una oleada de críticas y rechazo. El guion mostró roces y conflictos dentro del set, atribuyéndole actitudes que dividieron opiniones.

Parte del público sostuvo que la producción refuerza una imagen negativa de Meza, ya que se la acusa de manipular situaciones laborales y personales.

La imagen de Florinda Meza, deteriorada por la serie de Chespirito

Además, algunos sectores del fandom aprovecharon el contexto para amplificar cuestionamientos previos, como el manejo de la imagen de Gómez Bolaños tras su muerte, disputas por regalías y derechos de autor y el hecho de que presuntamente inició su relación con Chespirito cuando él estaba casado con Graciela Fernández.

Quico y su presunta ‘sed de protagonismo’

La serie también puso en el centro de la polémica a Carlos Villagrán. La narrativa expuso detalles de su salida del elenco, asociándola a inconformidades con los derechos del personaje ‘Quico’ y desacuerdos sobre la autoría, además de una “sed de protagonismo”.

Esta versión reforzó la percepción de Villagrán como alguien problemático o desleal con quienes lo rodeaban, lo que intensificó las opiniones negativas, especialmente entre seguidores de Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán queda en el centro de la controversia por la exposición de su salida del elenco y disputas sobre derechos de autor (Jesús Avilés)

Algunos episodios lo retrataron en situaciones de disputa con colegas como Florinda Meza y otros actores, lo que suscitó debates en redes sociales sobre el ambiente laboral en el programa y la actitud de Villagrán frente al grupo.

La Chilindrina y la disputa por el personaje

Por su parte, María Antonieta de las Nieves enfrentó críticas tras el estreno de la serie por la forma en que se representó su relación con el elenco y su papel durante la producción de los programas de Chespirito.

La serie reavivó la disputa legal entre la actriz y Roberto Gómez Bolaños por los derechos comerciales del personaje “La Chilindrina”, lo que generó opiniones negativas entre quienes consideraron que la actriz actuó en detrimento de la obra original y del grupo, privilegiando beneficios personales.

María Antonieta de las Nieves enfrenta críticas por la representación de su disputa legal con Gómez Bolaños por los derechos de 'La Chilindrina' (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Sin Querer Queriendo” reabrió heridas y controversias históricas, mostrando versiones de eventos que reactivaron viejos conflictos y contribuyeron a un renovado rechazo, especialmente contra Florinda Meza.