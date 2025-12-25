México

‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

La serie producida por Roberto Gómez Fernández no solo narra la vida de Chespirito, sino que también expone los conflictos internos que marcaron a su famoso elenco

Guardar
El estreno de la serie
El estreno de la serie 'Sin Querer Queriendo' reaviva la hostilidad en redes sociales y expone tensiones históricas entre los protagonistas de Chespirito (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

El estreno de “Sin Querer Queriendo” reactivó un clima de hostilidad en redes sociales y expuso las tensiones históricas entre los protagonistas de los programas de Chespirito.

La serie, que abordó la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, generó controversia por la forma en que retrató a Florinda Meza, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, reabriendo disputas sobre derechos, relaciones personales y la dinámica interna del elenco.

La representación de Florinda Meza en la serie, bajo el nombre de Margarita Ruiz, provocó una oleada de críticas y rechazo. El guion mostró roces y conflictos dentro del set, atribuyéndole actitudes que dividieron opiniones.

Parte del público sostuvo que la producción refuerza una imagen negativa de Meza, ya que se la acusa de manipular situaciones laborales y personales.

Florinda Meza ignora las críticas
Florinda Meza ignora las críticas por serie ‘Chespirito’: “No le afecta, son mentiras”

La imagen de Florinda Meza, deteriorada por la serie de Chespirito

Además, algunos sectores del fandom aprovecharon el contexto para amplificar cuestionamientos previos, como el manejo de la imagen de Gómez Bolaños tras su muerte, disputas por regalías y derechos de autor y el hecho de que presuntamente inició su relación con Chespirito cuando él estaba casado con Graciela Fernández.

Quico y su presunta ‘sed de protagonismo’

La serie también puso en el centro de la polémica a Carlos Villagrán. La narrativa expuso detalles de su salida del elenco, asociándola a inconformidades con los derechos del personaje ‘Quico’ y desacuerdos sobre la autoría, además de una “sed de protagonismo”.

Esta versión reforzó la percepción de Villagrán como alguien problemático o desleal con quienes lo rodeaban, lo que intensificó las opiniones negativas, especialmente entre seguidores de Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán queda en el
Carlos Villagrán queda en el centro de la controversia por la exposición de su salida del elenco y disputas sobre derechos de autor (Jesús Avilés)

Algunos episodios lo retrataron en situaciones de disputa con colegas como Florinda Meza y otros actores, lo que suscitó debates en redes sociales sobre el ambiente laboral en el programa y la actitud de Villagrán frente al grupo.

La Chilindrina y la disputa por el personaje

Por su parte, María Antonieta de las Nieves enfrentó críticas tras el estreno de la serie por la forma en que se representó su relación con el elenco y su papel durante la producción de los programas de Chespirito.

La serie reavivó la disputa legal entre la actriz y Roberto Gómez Bolaños por los derechos comerciales del personaje “La Chilindrina”, lo que generó opiniones negativas entre quienes consideraron que la actriz actuó en detrimento de la obra original y del grupo, privilegiando beneficios personales.

María Antonieta de las Nieves
María Antonieta de las Nieves enfrenta críticas por la representación de su disputa legal con Gómez Bolaños por los derechos de 'La Chilindrina' (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“Sin Querer Queriendo” reabrió heridas y controversias históricas, mostrando versiones de eventos que reactivaron viejos conflictos y contribuyeron a un renovado rechazo, especialmente contra Florinda Meza.

Temas Relacionados

Sin Querer QueriendoFlorinda MezaChespiritoRoberto Gómez BolañosCarlos VillagránQuicoLa ChilindrinaMaría Antonieta de las Nievesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Senadores morenistas con menos iniciativas: Fernández Noroña y otros destacan por su baja productividad

La mayoría oficialista en la Cámara Alta no se ha reflejado en un número proporcional de decretos, representando solo el 33% de los aprobados por el Congreso

Senadores morenistas con menos iniciativas:

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Detienen a presunto responsable del incendio de más de 200 palapas en playa de Quintana Roo durante Navidad

Un video compartido en redes sociales captó el momento en el que se habría provocado el siniestro

Detienen a presunto responsable del

2025: El día que el “no estás solo” marcó el respaldo de Morena hacia Cuauhtémoc Blanco pese a denuncia por violencia sexual

El respaldo al exfutbolista le ha costado fuertes críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, así como a la dirigencia nacional del partido oficialista

2025: El día que el

Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial y sería gracias a Canelo Álvarez

La FIB establecerá contacto con los primeros clasificados de su lista donde destaca el tijuanense

Jaime Munguía podría pelear por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esto cenarán en Navidad “El

Esto cenarán en Navidad “El Mayo”, Caro Quintero y “El Viceroy” durante su encierro en el MDC Brooklyn

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal comparte postal navideña

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

DEPORTES

Jaime Munguía podría pelear por

Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial y sería gracias a Canelo Álvarez

Quién es Carlos Gutiérrez, nuevo director de Pumas y cuáles serán sus funciones

Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video