Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial y sería gracias a Canelo Álvarez

La FIB establecerá contacto con los primeros clasificados de su lista donde destaca el tijuanense

Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial en las 168 libras (AP)

El regreso de Jaime Munguía a los cuadriláteros está cada vez más cerca y podría ser por la disputa de un campeonato mundial. Y es que la reciente confirmación de que Saúl “Canelo” Álvarez planea regresar al ring en septiembre genera expectativas en torno a la reconfiguración de las oportunidades para los boxeadores mexicanos en la división de los súper medianos.

A esto se suma el retiro de Terence Crawford del boxeo profesional, ya que los diversos organismos respondieron inmediatamente. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dispuso que Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz disputen el cinturón vacante, mientras que la Organización Mundial de Boxeo (OMB) designó a Sheeraz para pelear frente a Diego Pacheco por su propio cetro, aún pendiente de dueño.

Respecto a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), hasta el momento no existe pronunciamiento oficial sobre el futuro del campeonato en la categoría, dejando mayor incertidumbre.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Munguía podría ir por un campeonato del mundo gracias a Canelo

La Federación Internacional de Boxeo (FIB), presidida por Daryl Peoples, ha confirmado que su cinturón de los súper medianos se encuentra vacante y anunció que establecerá contacto con los primeros clasificados de su lista. El boxeador cubano Osleys Iglesias encabeza el ranking y se encuentra en posición de pelear por el título.

En el segundo lugar no figura ningún nombre, mientras que el tercer puesto lo ocupa Canelo Álvarez, quien, debido a su fecha de regreso programada para septiembre y a su recuperación de una cirugía en el codo izquierdo, probablemente no esté disponible para la contienda en el primer semestre del año.

Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Esta coyuntura deja a Jaime Munguía, cuarto en el listado de la FIB, con una posibilidad real de negociar un combate por el cetro mundial frente a Osleys Iglesias. A la par, durante la última convención del CMB, se ordenó que Munguía enfrentara a Luka Plantic, con el incentivo de que el vencedor sería designado retador obligatorio en la división de las 168 libras (76,2 kilogramos).

“La FIB procederá a solicitar disponibilidad y ordenará a los dos principales contendientes disponibles en el ranking de peso súper mediano de la FIB que negocien por el título vacante”, informó el organismo.

¿Cuándo fue la última vez que Munguía fue campeón mundial?

Munguía ha manifestado su deseo de luchar por un campeonato mundial en el transcurso del próximo año, aunque por ahora, las determinaciones sobre el rumbo de su trayectoria quedan sujetas a lo que defina su equipo, manteniendo en suspenso su futuro inmediato.

Eddy Reynoso reveló cómo será la logística de estar en la esquina de Canelo y Jaime Munguía el mismo día. Crédito: Box Azteca

Cabe recordar que la última vez que el tijuanense un cinturón mundial fue entre 2018 y 2019, cuando poseía el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Jaime Munguía, a sus 28 años, posee un récord profesional de 45 victorias (25 por nocaut), 2 derrotas y ningún empate, consolidándose como uno de los referentes destacados en su categoría tras una extensa carrera en el boxeo.

