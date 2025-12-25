Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

La postal navideña de Florinda Meza reúne a figuras del Chavo del 8. (Cuarto Oscuro / Instagram)

Florinda Meza sorprendió a propios y extraños al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía grupal del elenco de El Chavo del 8 durante las celebraciones de fin de año.

En la imagen se observa a excompañeros de elenco, algunos con los que protagonizó desacuerdos públicos en los últimos meses. Para algunos internautas, dicho gesto destacó por su sentido conciliador durante la Navidad.

Florinda Meza comparte postal navideña y desata opiniones

La postal navideña estuvo acompañada de un mensaje que resaltó la unión familiar y el cariño, por lo que algunos usuarios no tardaron en regresar los buenos deseos y resaltar el impacto que El Chavo del 8 tuvo en su infancia.

“En familia, con alegría, sigamos festejando el maravilloso regalo de la vida. Les mando un abrazo con todo mi amor”, escribió Meza.

La presencia de personalidades como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Carlos Villagrán (Kiko) y Ramón Valdés, le dio un significado de unidad a la imagen pese al distanciamiento que existe entre parte del elenco.

Rara vez, la actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños comparte imágenes junto a las personas con las que ha mantenido diferencias públicas, por lo que la publicación se interpretó como un llamado a la reconciliación en medio de la temporada navideña.

El desacuerdo a la bioserie de Chespirito: sin querer queriendo

Tras el estreno de la serie de Chespirito: sin querer queriendo, Florinda Meza manifestó públicamente su enojo porque nunca fue consultada ni autorizó el uso de su imagen para la producción, pese a que aborda momentos clave de su vida con Chespirito.

Asimismo, explicó que para la creación del proyecto, liderado por el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, jamás se le pidió permiso para representarla, e incluso rechazó una oferta de 500 mil dólares para permitir el uso de su historia.

“Nadie ha hablado conmigo nunca (...) si alguien llega y toma tu ropa aunque sea de hace muchos años sin siquiera decirte ‘¿con permiso o me permites?’, ¿no te gustaría, no?”, expresó.

La razón del distanciamiento entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves

Uno de los enfrentamientos más notorios ha sido con María Antonieta de las Nieves, cuyo distanciamiento se originó cuando la actriz manifestó su descontento por el inicio de la relación sentimental entre Meza y Gómez Bolaños.

La situación derivó en un alejamiento que, más adelante, se profundizó tras un litigio legal por los derechos sobre el personaje “La Chilindrina”, resolviéndose a favor de María Antonieta y provocando la ruptura definitiva entre ambas.

Sin embargo, Florinda Meza ha acusado públicamente a su excompañera de haberse apropiado “ilegalmente” del personaje, registrándolo a su nombre sin consentimiento del comediante, algo que habría interpretado como una traición personal y profesional.