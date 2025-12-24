Lupita Jones vuelve a atacar a Fátima Bosch por no ser el estereotipo de Miss Universo: “Me juzgan de clasista” (Infobae México/ Jovani Pérez)

Lupita Jones, ex Miss Universo y ex directora de Mexicana Universal, defendió su postura sobre las exigencias hacia Fátima Bosch, actual representante de dicha corona internacional, al afirmar que “me juzgan de clasista” por sugerir la importancia de adaptarse al nuevo estatus del certamen.

Las declaraciones ocurrieron durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, donde Jones abordó las recientes críticas sobre su visión de los estándares que deben seguir las concursantes.

¿Estereotipos en Miss Universo? Lupita Jones vuelve a criticar a Fátima Bosch y su reinado

El debate público sobre la imagen y el comportamiento que se espera de las representantes mexicanas en Miss Universo cobró fuerza tras la llegada de Fátima Bosch. Su estilo natural y espontáneo ha generado comentarios tanto a favor como en contra.

Lupita Jones expresó: “No hay quien le esté marcando ninguna pauta. Es muy bonita la esencia de la niña, su naturalidad, su frescura, su espontaneidad. Eso está padrísimo, está muy bonito”. La ex Miss Universo, sin embargo, puntualizó que más allá de los protocolos, el papel de Bosch implica asumir una representación global.

¿Estereotipos en Miss Universo? Lupita Jones vuelve a criticar a Fátima Bosch y su reinado (RS)

Según explicó Jones ante los medios, “tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no que se diga que es un estatus. Es un estatus. Estás representando a una imagen a nivel mundial”. Estas declaraciones han provocado opiniones divididas entre seguidores del certamen y usuarios en redes sociales.

“Me juzgan de clasista”: la defensa de Lupita Jones

La exdirectora de Mexicana Universal aclaró que sus comentarios no buscan imponer un único modelo de belleza o comportamiento, sino subrayar la importancia de la adaptación a los distintos contextos que enfrenta una Miss Universo.

“No es ser clasista, porque ahora me están juzgando de clasista por... A ver, no. Tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no”, reiteró Jones.

A lo largo del encuentro, la también empresaria detalló que el rol de una reina de belleza va más allá de la apariencia cotidiana. “Habrá momentos en donde tendrás que estar vestida de gala con corona y banda, y habrá otros momentos en donde vas de jeans, zapatos, tenis y te sientas en el suelo a interactuar con la gente y no pasa nada”, ejemplificó.

Lupita Jones en Miss Universo. Foto: (Sash México)

Lupita Jones justifica sus dichos contra Fátima Bosch

Lupita Jones mencionó el ejemplo de Lady Di, quien, según la ex reina de belleza, supo mantener presencia y prestancia sin importar la situación. “Como Lady Di lo hacía, ¿no? Pero jamás perdió ella su presencia y su, su prestancia ante cualquier situación”, añadió la ex Miss Universo.

La posición de Jones subraya que el papel de las representantes va más allá del concurso y conlleva una serie de responsabilidades y expectativas globales. Enfatizó que, aunque no existe una pauta estricta, la adaptación y el manejo de la imagen pública son elementos clave para quienes aspiran a la corona.

¿Corre riesgo la corona de Fátima Bosch?

Ante la pregunta sobre si Fátima Bosch podría poner en peligro su título por no seguir ciertos protocolos, Lupita Jones descartó que exista tal riesgo en el corto plazo. “No hay quien se la quite”, afirmó, sugiriendo que la posición de la joven dentro del certamen se mantiene firme.

La discusión sobre los estándares y el rol de las representantes mexicanas continúa abierta, mientras figuras como Lupita Jones insisten en la necesidad de adaptar la imagen y el comportamiento a las exigencias internacionales del certamen.