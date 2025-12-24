Hombre sufre descarga eléctrica y cae sobre patrulla durante persecución en Juárez, Nuevo León | Video

El hecho ocurrió tras una denuncia de robo en la zona.

Una persecución policial terminó en una escena de alto riesgo la tarde del martes en el municipio de Juárez, Nuevo León, cuando un joven que intentaba evadir a las autoridades sufrió una severa descarga eléctrica al trepar un poste de energía. El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

El episodio quedó registrado en un video grabado por vecinos del sector y difundido rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al sujeto subir por un poste de concreto en un intento desesperado por escapar, hasta que se aproxima peligrosamente a cables de alta tensión. En cuestión de segundos, una descarga eléctrica impacta su cuerpo, provocando una chispa intensa y llamas visibles por algunos instantes.

Tras el impacto, el hombre queda inconsciente sobre el transformador y posteriormente cae desde varios metros de altura. Durante la caída, su cuerpo se enreda brevemente en los cables antes de desplomarse con fuerza sobre el cofre de una patrulla de la Policía que se encontraba justo debajo. El video también capta el momento exacto del impacto, acompañado de gritos de alarma por parte de los testigos.

Según reportes de medios locales, el joven no perdió la vida, pero sufrió lesiones graves. Paramédicos acudieron de inmediato al sitio, ubicado en una colonia del municipio de Juárez, y tras brindarle atención prehospitalaria lo trasladaron al Hospital General de Juárez, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con información publicada por el diario El Norte, el hombre fue identificado como Érick, de 21 años de edad. Presenta quemaduras provocadas por la descarga eléctrica, además de contusiones severas derivadas de la caída desde el poste.

El joven cayó sobre una patrulla tras recibir una descarga de alta tensión. Crédito: Redes sociales

Las autoridades manejan dos posibles líneas sobre el origen del incidente. Una versión indica que el joven habría sido denunciado por vecinos mientras presuntamente intentaba robar cableado en la zona, lo que detonó la persecución. Otra hipótesis señala que huía tras un intento de robo a un domicilio particular. Ambas coinciden en que Érick escapó corriendo por azoteas cercanas a una avenida transitada antes de intentar subir al poste.

Incluso, en el video se aprecia cómo un residente intenta persuadirlo para que descienda, advirtiéndole del peligro, segundos antes de que ocurriera la descarga.