México

Hombre sufre descarga eléctrica y cae sobre patrulla durante persecución en Juárez, Nuevo León | Video

Vecinos grabaron el momento exacto de la descarga eléctrica que sufrió el supuesto ladrón

Guardar
El hecho ocurrió tras una
El hecho ocurrió tras una denuncia de robo en la zona.

Una persecución policial terminó en una escena de alto riesgo la tarde del martes en el municipio de Juárez, Nuevo León, cuando un joven que intentaba evadir a las autoridades sufrió una severa descarga eléctrica al trepar un poste de energía. El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

El episodio quedó registrado en un video grabado por vecinos del sector y difundido rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al sujeto subir por un poste de concreto en un intento desesperado por escapar, hasta que se aproxima peligrosamente a cables de alta tensión. En cuestión de segundos, una descarga eléctrica impacta su cuerpo, provocando una chispa intensa y llamas visibles por algunos instantes.

El hecho ocurrió tras una
El hecho ocurrió tras una denuncia de robo en la zona.

Tras el impacto, el hombre queda inconsciente sobre el transformador y posteriormente cae desde varios metros de altura. Durante la caída, su cuerpo se enreda brevemente en los cables antes de desplomarse con fuerza sobre el cofre de una patrulla de la Policía que se encontraba justo debajo. El video también capta el momento exacto del impacto, acompañado de gritos de alarma por parte de los testigos.

Según reportes de medios locales, el joven no perdió la vida, pero sufrió lesiones graves. Paramédicos acudieron de inmediato al sitio, ubicado en una colonia del municipio de Juárez, y tras brindarle atención prehospitalaria lo trasladaron al Hospital General de Juárez, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con información publicada por el diario El Norte, el hombre fue identificado como Érick, de 21 años de edad. Presenta quemaduras provocadas por la descarga eléctrica, además de contusiones severas derivadas de la caída desde el poste.

El joven cayó sobre una patrulla tras recibir una descarga de alta tensión. Crédito: Redes sociales

Las autoridades manejan dos posibles líneas sobre el origen del incidente. Una versión indica que el joven habría sido denunciado por vecinos mientras presuntamente intentaba robar cableado en la zona, lo que detonó la persecución. Otra hipótesis señala que huía tras un intento de robo a un domicilio particular. Ambas coinciden en que Érick escapó corriendo por azoteas cercanas a una avenida transitada antes de intentar subir al poste.

Incluso, en el video se aprecia cómo un residente intenta persuadirlo para que descienda, advirtiéndole del peligro, segundos antes de que ocurriera la descarga.

Temas Relacionados

Ladróndescarga eléctricaNuevo Leónviralposte de luzredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 24 de diciembre en vivo: se registra incendio en Eduardo Molina y Choferes

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Estos son los cruces viales más peligrosos de la CDMX en 2025

Un informe de la Semovi identifica los tramos con mayor número de incidentes viales entre enero y septiembre de 2025

Estos son los cruces viales

Quién era Alan Gabriel Núñez Herrera, operador logístico de Los Chapitos hallado muerto en Culiacán, Sinaloa

Investigaciones oficiales lo identifican como responsable de trasladar grandes cantidades de droga a Estados Unidos, así como de lavar dinero producto de estas actividades delictivas

Quién era Alan Gabriel Núñez

Retroceso del 5% en remesas golpea a familias mexicanas en 2025

Las entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán, las más vulnerables a esta reducción por la caída del flujo de dinero

Retroceso del 5% en remesas

El día que Checo Pérez se convirtió en Santa Claus y sorprendió a su equipo con un peculiar regalo navideño

Un gesto del piloto mexicano hacia su entonces equipo se volvió viral y generó reacciones en redes sociales

El día que Checo Pérez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 20 años de prisión

Dan 20 años de prisión a “Valdo”, integrante de Los Chapitos involucrado en el “Culiacanazo” de 2019

¿Traición del CJNG o entrega? Las hipótesis sobre la caída de piezas clave de Los Chapitos en menos de 72 horas

“Sin ellos no hay Navidad”: Madres Buscadoras en Tamaulipas marchan por sus desaparecidos en Reynosa

Aseguran 11 armas y más de 1500 cartuchos tras recorridos de vigilancia en Navolato, Sinaloa

Penal de Aguaruto en Culiacán: la prisión más intervenida de México en 2025

ENTRETENIMIENTO

De ‘La Más Draga’ a

De ‘La Más Draga’ a ‘Hoy’: Karime Pindter se coronó como la promesa de la conducción en este 2025

Lupita Jones vuelve a atacar a Fátima Bosch por no ser el estereotipo de Miss Universo: “Me juzgan de clasista”

Alfredo Adame se lanza contra Pati Chapoy tras veto en Ventaneando pese a ganar La Granja VIP: “Le sé cosas”

5 ideas de Juegos Navideños fáciles y baratos para reuniones familiares

Cartelera de teatro: obras para disfrutar durante las fiestas navideñas en México

DEPORTES

El día que Checo Pérez

El día que Checo Pérez se convirtió en Santa Claus y sorprendió a su equipo con un peculiar regalo navideño

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 17

Inoue vs Picasso: a qué hora y dónde ver al mexicano enfrentar al japonés por el título supergallo

Oso negro irrumpe en posada en Nuevo León y se come la cena navideña: “Entren santos peregrinos”

Esta es la inspiradora relación que tuvo Diego Armando Maradona con Diego Barbosa, futbolista campeón con Toluca