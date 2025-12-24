Exnovia de Héctor Klünder anuncia confesiones sobre su ruptura y el romance con Tammy Parra: “Les voy a dar el chismecito completo”

La exnovia del mánager asegura que contará todo en un famoso podcast de TikTok.

La historia sentimental que rodea a la influencer Tammy Parra, su actual mánager y ahora novio Héctor Klünder, suma un nuevo capítulo que promete sacudir a las redes sociales.

Esta vez, la atención se centra en Maripau López, expareja de Klünder, quien anunció públicamente que está lista para contar su versión de los hechos en uno de los podcasts de chismes más conocidos de TikTok.

Luego de que Tammy Parra hiciera oficial su relación con Héctor Klünder —quien durante años fue su mejor amigo y colaborador cercano—, comenzaron a surgir cuestionamientos entre los usuarios.

La polémica creció cuando Tammy reveló en su canal de YouTube que terminó con su entonces pareja, el modelo peruano Diego Rodríguez, mediante una llamada telefónica, argumentando que su mejor amigo la necesitaba emocionalmente.

Este contexto provocó que internautas empezaran a atar cabos y dirigir mensajes a Maripau López, quien mantenía una relación cercana tanto con Héctor como con Tammy, al ser esta última la mejor amiga de su entonces novio. Ante la presión constante de los usuarios, Maripau decidió romper el silencio y confirmar que hablará públicamente del tema.

Fue a través de un video en su cuenta oficial donde Maripau respondió directamente a quienes le pedían dar su versión, dejando claro que su participación no será improvisada, sino en un espacio especializado en este tipo de controversias digitales: el podcast Un Tal Fredo.

En dicho clip, la joven compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral, al anticipar que revelará detalles inéditos sobre su ruptura y el inicio de la relación entre Klünder y Parra:

“¿Quieren saber mi versión, bebés? ¿Están listos? (se ríe) Bebés, yo soy Mari Pau, mucho gusto para los que no me conocían y creo que la mayoría, todos son muy nuevos por acá. Oigan, a ver, yo no soy buena con esto de redes sociales, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, qué locura, qué locura esto que está pasando como, como en redes. La verdad es queee, a ver, muchos me dicen como: “¿Por qué sales apenas? ¿Por qué hablas apenas?” Y la realidad es que yo no planeaba hablar de esto. De hecho, yo siento que esto-- una relación siempre es como que algo muy personal y yo no planeaba usar esta plataforma para esto, porque, pues, al final yo no soy influencer“, detalló la guapa tiktoker.

La exnovia del mánager asegura que contará todo en un famoso podcast de TikTok. Crédito: TikTok / maripau

Y, bueno, al final yo no fue algo que yo no decidí. Alguien más que sí es influencer subió un video que evidentemente ustedes empezaron como a hilar fechas, a atar cabos y se dieron cuenta de cosas porque, pues, la gente no es tonta, bebés, y fueron ustedes los que me empezaron a escribir y me empezaron a decir como: “Cuenta tu versión”, y shalala. Lo pensé mucho, la verdad es que sí lo pensé mucho, pero bueno, ya es algo que se sabe, ya es algo público y creo queee, que es hora de que les dé contenido jajaja Que les dé el chismecito completo y, y eso va a pasar. hoy no se los voy a contar, porque les voy a dar el contenido que se merecen y cómo se lo merecen, en uno de los mejores lugares para, para hablar de esto, vaya. En, en el mero lugar de los chismes, bebés jajaja”, agregó argumentando que podía ser en el famoso podcast de ‘Un Tal Fredo’.

Con esta declaración, la expectativa crece entre los seguidores, quienes esperan que el episodio del podcast revele si existió o no una traición y cómo se desarrolló realmente el triángulo mediático que hoy domina la conversación digital.