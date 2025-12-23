México

Refuerzan Sinaloa con el arribo de 180 elementos militares

Este fin de semana la entidad sufrió una de las olas de violencia más preocupantes de lo que va del año

Guardar
180 militares llegan a Sinaloa.
180 militares llegan a Sinaloa. (SSP Sinaloa)

El Gobierno Federal desplegó 180 elementos militares en Sinaloa como parte de una estrategia para contener la reciente ola de violencia que azota la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer a través de un comunicado que el Grupo Interinstitucional explicó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó reforzar la presencia de fuerzas federales después del aumento en los índices delictivos, especialmente en Culiacán.

Al contingente se suman 2.500 militares de unidades de Fuerzas Especiales, paracaidistas del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, quienes arribaron en los días recientes por vía aérea, junto con otros 150 integrantes de Fuerzas Especiales.

(SSP Sinaloa)
(SSP Sinaloa)

El objetivo es restablecer la seguridad en la capital y otras zonas afectadas, según informó el Grupo Interinstitucional.

La SSP estatal reiteró el compromiso de las autoridades de garantizar la seguridad de las familias sinaloenses, e invitó a la población a reportar de inmediato cualquier emergencia al 911 y realizar denuncias anónimas al 089.

El despliegue responde a un contexto de violencia inusitada, con cifras de homicidios y desapariciones que han marcado récords en la entidad durante los últimos meses en medio de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza.

(SSP Sinaloa)
(SSP Sinaloa)

Emergencia en Culiacán y Escuinapa

Durante el fin de semana, Culiacán y Escuinapa vivieron episodios de violencia extrema. En la zona sur de Sinaloa, los habitantes de Escuinapa fueron sorprendidos por enfrentamientos armados desde primeras horas del domingo.

Los disparos se extendieron por áreas urbanas y carreteras, obligando a familias enteras a buscar refugio. De acuerdo con testimonios recogidos por Noroeste, los bloqueos carreteros y las balaceras alcanzaron barrios residenciales y rutas de acceso a la ciudad. Dos civiles, un taxista y un hombre dedicado a la renta de lavadoras, perdieron la vida al quedar en medio del fuego cruzado.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

En Culiacán, la brutalidad de los hechos quedó reflejada en el hallazgo de tres hieleras con restos humanos, localizadas en el libramiento, al sur de la capital. El reporte de la Fiscalía General del Estado indicó que la identidad de la víctima aún no está determinada y que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para análisis.

La violencia también se tradujo en un aumento de homicidios. Solo en los primeros 22 días de diciembre, la entidad registró 126 asesinatos, incluidos siete casos de mujeres.

Las cifras oficiales muestran que la tendencia a la baja de homicidios observada en meses previos se revirtió en diciembre, consolidando a 2025 como uno de los años más violentos de la última década en Sinaloa.

Ciudadanos que circulaban sobre la
Ciudadanos que circulaban sobre la carretera advirtieron de la presencia de hieleras con presuntos restos humanos. (X: @thepuni26470896)

Cabe recordar que el origen de esta escalada se remonta al 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, secuestró y entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, Texas.

Este hecho, considerado una traición interna, disparó la guerra dentro del Cártel de Sinaloa el 9 de agosto de 2024.

Estos hechos han ocasionado que por segundo año consecutivo, los festejos patrios y las celebraciones decembrinas hayan sido cancelados en municipios como Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Cosalá, Mazatlán, Concordia y Escuinapa.

Temas Relacionados

SinaloamilitaresSSP SinaloaEscuinapaCuliacánmexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en México

Más Noticias

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 22 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los números

Accidente de la Semar en Galveston: lista de pasajeros que viajaban en la aeronave

El accidente del avión de la Marina ocurrió cuando la aeronave se aproximaba a su destino en condiciones de niebla

Accidente de la Semar en

Fundación Michou y Mau expresa solidaridad tras accidente de aeronave de la Semar en Texas

El accidente ha dejado hasta el momento cinco muertos, dos heridos y una persona desaparecida

Fundación Michou y Mau expresa

Por qué los adolescentes duermen tanto

Muchas familias pueden notar un patrón de sueño irregular en los jóvenes

Por qué los adolescentes duermen

Embajada de Estados Unidos en México anuncia entrega de 3 mil dólares a los migrantes que opten por el regreso voluntario

Un nuevo incentivo está disponible para quienes decidan salir del país norteamericano, ofreciendo recursos financieros, transporte aéreo sin costo y la omisión de cargos civiles

Embajada de Estados Unidos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 31 mil litros de

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Payaso Pichurris,

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

DEPORTES

Quién es Alex Alcalá, joven

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025