Manifestantes instalan “posada contra la gentrificación” en la México-Cuernavaca

La “Marcha-Posada” busca llamar la atención sobre la desigualdad en el acceso a recursos básicos.

La tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, una manifestación encabezada por organizaciones vecinales mantiene severamente afectada la circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 20, en la alcaldía Tlalpan.

La movilización, que incluye la instalación de una llamada “posada contra la gentrificación”, derivó en el cierre de los carriles centrales y en un importante congestionamiento vehicular que se extiende por varios kilómetros, principalmente en dirección a Cuernavaca.

Manifestación y bloqueo en la autopista

Desde el mediodía, manifestantes se concentraron en un punto estratégico cercano a la caseta de cobro de Tlalpan, donde impidieron el paso de automóviles. Como medida preventiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Guardia Nacional, cerró el acceso a la autopista, lo que provocó tránsito totalmente detenido en la zona.

Manifestantes contra la gentrificación bloquearon Insurgentes Sur a la altura de San Pedro Mártir, rompieron piñatas y bloquearon la salida a Cuernavaca. Crédito: X/@TlalpanVecinos

Además del impacto para automovilistas, el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fue interrumpido y la actividad cotidiana de vecinos y de un tianguis cercano se vio afectada.

La protesta forma parte de una acción denominada “Marcha-Posada”, convocada por la Asamblea Vecinal en Defensa del Agua “El Pozo de la Resistencia”, que avanzó de manera lenta desde Insurgentes Sur hasta la autopista, agravando gradualmente la carga vehicular.

¿Por qué se manifiestan los vecinos?

Los inconformes señalan que el crecimiento inmobiliario acelerado y la falta de regulación en grandes proyectos urbanos están generando despojo territorial, aumento en el costo de la vivienda y presión sobre los servicios básicos.

La escasez de agua afecta la vida cotidiana de quienes viven cerca de la autopista México-Cuernavaca. FUENTE Rotoplas

De acuerdo con los organizadores, estas condiciones han derivado en una mayor desigualdad en el acceso al agua, particularmente en comunidades históricas cercanas a la autopista México-Cuernavaca.

Durante la movilización, los participantes utilizaron altavoces para exponer sus demandas e invitar a más personas a sumarse, con el objetivo de visibilizar una problemática que, aseguran, se ha intensificado a lo largo de 2025 en distintas zonas de la Ciudad de México.

Problemas por la gentrificación del agua

El eje central de la protesta es la llamada gentrificación de los pozos de agua.

Los vecinos acusan que el suministro hídrico se estaría priorizando para nuevos desarrollos habitacionales, turísticos y comerciales, mientras que las comunidades locales enfrentan escasez constante.

A ello se suma la preocupación por el impacto ambiental asociado a la urbanización intensiva.

El crecimiento inmobiliario acelerado está vinculado a la gentrificación del agua en la zona.

Otro factor señalado es el Mundial de Futbol 2026. Los manifestantes advierten que las obras y proyectos vinculados a este evento internacional podrían detonar una mayor demanda de agua y acelerar procesos de gentrificación, afectando de manera permanente el entorno y el acceso a los recursos naturales.

Vías afectadas y recomendaciones

Las autoridades capitalinas advirtieron que el bloqueo ha generado un caos vial generalizado y recomendaron evitar la zona desde Insurgentes Sur, a la altura de El Caminero, y los accesos a la autopista México-Cuernavaca.

Vías con afectaciones principales:

Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 20

Accesos a la caseta de cobro de Tlalpan

Avenida Insurgentes Sur, zona El Caminero

Carretera federal libre a Cuernavaca, con alta carga vehicular

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá la movilización ni si se abrirán carriles de forma parcial, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y considerar rutas alternas.