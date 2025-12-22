México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

23:13 hsHoy

Manifestantes rompen piñatas en la México - Cuernavaca

La tarde de este lunes, manifestantes bloquearon Insurgentes Sur a la altura de altura de San Pedro Mártir. Como forma de las actividades que programaron, realizaron el rompimiento de piñatas sobre la vialidad, con dirección a la salida México - Cuernavaca.

Manifestantes contra la gentrificación bloquearon Insurgentes Sur a la altura de San Pedro Mártir, rompieron piñatas y bloquearon la salida a Cuernavaca. Crédito: X/@TlalpanVecinos
22:55 hsHoy

Vecinos de Tlalpan realizan bloqueos en Av. Insurgentes

Un grupo de vecinos de la alcaldía Tlalpan mantienen bloqueos en la avenida Insurgentes con dirección a la salida México - Cuernavaca, se presenta tránsito detenido con dirección a la caseta Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, los motivos del cierre son los siguientes:

  • Contra la gentrificación
  • Uso de pozos de agua en la zona
Vecinos bloquean Insurgentes Sur y
Vecinos bloquean Insurgentes Sur y realizan posadas con piñatas (X/ @SCPPyBG)
22:48 hsHoy

Manifestaciones en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2024. -
CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2024. - Ante el bloqueo que mantienen los integrantes de AMOTAC a la altura del km 35 de la carretera México - Cuernavaca, la caseta de dicho tramo se mantiene cerrada y los policías de tránsito los desvían hacia la carretera libre. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Este lunes 22 de diciembre se realizaron diferentes bloqueos en algunos puntos importantes para la vialidad.

Cerca de las 11:30 horas se registró una manifestación en la Carretera Picacho Ajusco, a la altura de la colonia Jardines en la Montaña.

También la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la presencia de manifestantes en dirección a la caseta México - Cuernavaca.

