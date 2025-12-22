Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

También la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la presencia de manifestantes en dirección a la caseta México - Cuernavaca.

Cerca de las 11:30 horas se registró una manifestación en la Carretera Picacho Ajusco, a la altura de la colonia Jardines en la Montaña.

Este lunes 22 de diciembre se realizaron diferentes bloqueos en algunos puntos importantes para la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los motivos del cierre son los siguientes:

Un grupo de vecinos de la alcaldía Tlalpan mantienen bloqueos en la avenida Insurgentes con dirección a la salida México - Cuernavaca , se presenta tránsito detenido con dirección a la caseta Tlalpan.

La tarde de este lunes, manifestantes bloquearon Insurgentes Sur a la altura de altura de San Pedro Mártir. Como forma de las actividades que programaron, realizaron el rompimiento de piñatas sobre la vialidad, con dirección a la salida México - Cuernavaca.

