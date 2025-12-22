Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

La tarde de este lunes, manifestantes bloquearon Insurgentes Sur a la altura de altura de San Pedro Mártir. Como forma de las actividades que programaron, realizaron el rompimiento de piñatas sobre la vialidad, con dirección a la salida México - Cuernavaca.
Un grupo de vecinos de la alcaldía Tlalpan mantienen bloqueos en la avenida Insurgentes con dirección a la salida México - Cuernavaca, se presenta tránsito detenido con dirección a la caseta Tlalpan.
Este lunes 22 de diciembre se realizaron diferentes bloqueos en algunos puntos importantes para la vialidad.
Cerca de las 11:30 horas se registró una manifestación en la Carretera Picacho Ajusco, a la altura de la colonia Jardines en la Montaña.
También la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la presencia de manifestantes en dirección a la caseta México - Cuernavaca.