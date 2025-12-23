Clara Brugada presenta nuevos simuladores de conducción en el Metro CDMX

Los simuladores permitirán entrenar a operadores en escenarios reales sin interrumpir el servicio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó cuatro nuevos simuladores de conducción para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, una medida enfocada en reforzar la capacitación del personal, elevar los estándares de seguridad y fortalecer la operación del principal medio de movilidad de la capital.

La entrega se realizó en instalaciones del Instituto de Desarrollo y Capacitación del Metro, ubicadas en la colonia Cuatro Árboles, alcaldía Venustiano Carranza, como parte del proceso de renovación integral de la Línea 1.

Presentación de tecnología para la Línea 1

Durante el acto, Brugada destacó que invertir en tecnología y en la formación de las y los trabajadores es una de las apuestas más sólidas para garantizar el futuro del Metro.

Los simuladores forman parte de un proyecto mayor de modernización de la Línea 1, cuya renovación representó una inversión de 37 mil millones de pesos.

Simuladores de conducción fortalecen el Metro CDMX, destaca Clara Brugada Crédito: Instagram/@ClaraBrugada

En el mismo evento, la mandataria capitalina entregó 11 vehículos operativos destinados a facilitar el traslado del personal a distintas instalaciones del sistema.

La jefa de Gobierno subrayó la relevancia del Metro para la movilidad diaria de millones de personas y reiteró que su administración prioriza acciones que impacten directamente en la seguridad y eficiencia del servicio.

¿Qué función tienen los nuevos simuladores?

Los cuatro simuladores son cabinas de entrenamiento virtual que reproducen con precisión escenarios reales de operación en la zona de vías.

De acuerdo con el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, esta tecnología permite recrear incidentes y situaciones de riesgo sin poner en peligro a las personas usuarias ni interrumpir el servicio.

Los nuevos simuladores permiten entrenar a operadores en escenarios reales sin riesgos.

Entre sus principales funciones destacan:

Simulación de fallas técnicas y eventos críticos.

Entrenamiento en protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias.

Capacitación en el nuevo sistema de pilotaje automático CBTC.

Evaluación de habilidades operativas en un entorno controlado.

Esta capacitación alcanzará a más de 4 mil 600 trabajadoras y trabajadores del Metro, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la toma de decisiones en la operación diaria.

Beneficios directos para la operación del Metro

La incorporación de estos simuladores representa un avance en la profesionalización del personal y en la calidad del servicio.

La capacitación tecnológica contribuye a reducir accidentes y errores operativos.(Cuartoscuro.com)

Al permitir que las y los operadores se familiaricen con situaciones complejas antes de enfrentarlas en campo, se reduce el margen de error y se optimiza la respuesta ante imprevistos.

Además, el dominio del sistema CBTC contribuirá a una operación más ágil, con menor intermitencia y mayor regularidad en los tiempos de paso de los trenes, particularmente en la Línea 1, recientemente reabierta tras su modernización.

El estado actual del Metro y los planes a futuro

Clara Brugada informó que el Metro contará en 2026 con un presupuesto de 25 mil millones de pesos para mantenimiento y operación, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, lo que representa un incremento del 20% en los recursos asignados en los últimos dos años.

Se planea la renovación de la Línea 3 y la reestructuración de la Línea A. FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM

Estos fondos estarán destinados a reforzar la seguridad, el mantenimiento y la modernización del sistema.

Asimismo, la mandataria señaló que ya existe un plan maestro para la renovación de la Línea 3, que iniciará en 2026, además de avances en la planeación de la reestructuración de la Línea A y en la conclusión de la Línea 12, con apoyo del Gobierno federal.

Con estas acciones, el gobierno capitalino busca consolidar un Metro más seguro, eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad.