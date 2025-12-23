Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: tráiler descompuesto en avenida Constituyentes

Se reporta tráiler descompuesto en avenida Constituyentes, por lo cual hay tráfico intenso en la zona y solo un carril habilitado. Alternativa Vial: Reforma.
En el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), se reporta que hay presencia de bancos de neblina en el municipio de Zumpango y Tultepec. Se pide se modere su velocidad. Maneje con precaución y mantenga su distancia.
Mantente informado de lo que acontece en las principales vialidades del Edomex y la CDMX en tiempo real, así como de las manifestaciones y bloqueos que se presenten.