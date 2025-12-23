México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: tráiler descompuesto en avenida Constituyentes

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Guardar
13:39 hsHoy

Se reporta tráiler descompuesto en avenida Constituyentes, por lo cual hay tráfico intenso en la zona y solo un carril habilitado. Alternativa Vial: Reforma.

13:16 hsHoy

En el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), se reporta que hay presencia de bancos de neblina en el municipio de Zumpango y Tultepec. Se pide se modere su velocidad. Maneje con precaución y mantenga su distancia.

12:50 hsHoy

Mantente informado de lo que acontece en las principales vialidades del Edomex y la CDMX en tiempo real, así como de las manifestaciones y bloqueos que se presenten.

Mantente informado sobre lo que
Mantente informado sobre lo que acontece en las principales vías del Valle de México Crédito: X(OvialCDMX)

Temas Relacionados

CEMBloqueosManifestacionesSSC-CDMXCapufemexico-noticias

Últimas noticias

SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas bajo cero en diversos estados este martes 23 de diciembre en México

Con heladas durante la madrugada, persiste el ambiente frío en el centro y norte del territorio nacional

SMN alerta por lluvias intensas

México: cotización de apertura del euro hoy 23 de diciembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la seguridad ya no ocupa un lugar secundario en la agenda federal

Estas fueron las estrategias y

‘La Mañanera’ de hoy martes 23 de diciembre| En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de diciembre: al menos dos líneas del STC con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

El iPhone 18 Pro no

El iPhone 18 Pro no tendría la Isla Dinámica: nueva filtración revela cómo sería su nueva pantalla

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 23 de diciembre

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su poderosa filosofía sobre los negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”

INFOBAE AMÉRICA

Sam Worthington reveló su relación

Sam Worthington reveló su relación con la fama: “Siempre me ha gustado el anonimato”

“Avatar: Fuego y Ceniza” recaudó 345 millones de dólares y firma el segundo mayor estreno del año

Aviones militares de EEUU realizaron intensas maniobras en Puerto Rico en medio de las tensiones en Venezuela

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Denuncian que las autoridades de la cárcel El Rodeo I niegan información a familiares de presos políticos del chavismo

DEPORTES

Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”