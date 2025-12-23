Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: tráiler descompuesto en avenida Constituyentes

Mantente informado de lo que acontece en las principales vialidades del Edomex y la CDMX en tiempo real, así como de las manifestaciones y bloqueos que se presenten.

En el Circuito Exterior Mexiquense ( CEM ), se reporta que hay presencia de bancos de neblina en el municipio de Zumpango y Tultepec . Se pide se modere su velocidad. Maneje con precaución y mantenga su distancia.

Se reporta tráiler descompuesto en avenida Constituyentes , por lo cual hay tráfico intenso en la zona y solo un carril habilitado. Alternativa Vial: Reforma.

Últimas noticias

SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas bajo cero en diversos estados este martes 23 de diciembre en México Con heladas durante la madrugada, persiste el ambiente frío en el centro y norte del territorio nacional

México: cotización de apertura del euro hoy 23 de diciembre de EUR a MXN Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025 La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la seguridad ya no ocupa un lugar secundario en la agenda federal

‘La Mañanera’ de hoy martes 23 de diciembre| En vivo La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia este martes desde Palacio Nacional