La desigualdad en Yucatán aumenta pese a auge de parques industriales

Crédito: Jesus Aviles | Infobae México

Mérida, la capital de Yucatán, registra una expansión hacia sus periferias, ocupando nuevos territorios y municipios, de acuerdo con Adrián Guillermo Martínez, coordinador de la Unidad Académica de Estudios Territoriales Yucatán, del Instituto de Geografía de la UNAM en entrevista para universidad.

Este crecimiento es disperso y fragmentado, con desarrollos residenciales, parques industriales y plazas comerciales dispersas. “El patrón de ocupación del suelo está caracterizado por manchones dispersos, lo que revela una ausencia de planeación territorial efectiva”, afirmó el especialista.

De acuerdo con Martínez, entre 2000 y 2020, la zona construida casi se duplicó, pasando 21 mil a más de 42 mil hectáreas, y se han construido más de 300 desarrollos inmobiliarios, principalmente en el norte de la ciudad.

Mérida está creciendo más rápido en territorio que en población; la ciudad pasó de 800 mil habitantes a 1.3 millones en 20 años.

¿A qué se debe la urbanización de Mérida?

Mérida se ha convertido en un lugar atractivo para la metropolización por su entorno seguro, su accesibilidad a servicios especializados y su cercanía a la costa, sitios arqueológicos y circuitos turísticos.

El especialista universitario explica que el crecimiento urbano sigue corredores hacia zonas de playa y municipios cercanos, sitios en los que se desarrollan residenciales de clase media-alta y alta hacia el norte, y viviendas de interés social al sur y poniente, donde habita la población con menos recursos.

La expansión urbana está cambiando la vida en comunidades cercanas y generando nuevos retos para sus habitantes. Crédito: Gobierno de Yucatán

“Por décadas ha sido el centro regional de mayor importancia de la península de Yucatán, con más infraestructura y servicios especializados, lo cual ha aumentado su interés turístico”.

La expansión urbana en la periferia de Mérida está vinculada al crecimiento del turismo y la actividad económica de la capital yucateca.

Turismo en Mérida y su impacto económico

El turismo en Mérida tuvo un crecimiento durante el 2025, más de 21. millones de turistas pasaron al menos una noche en el estado, consolidando al sector como motor económico clave para el estado, según datos presentados por la Secretaría de Fomento Turístico

Durante este año, se invirtieron más de 9, 200 millones de pesos en 61 proyectos turísticos que se traducen en la creación de 11 mil empleos directos e indirecto, de acuerdo con información oficial.

La expansión urbana está cambiando la vida en comunidades cercanas y generando nuevos retos para sus habitantes. Crédito: Gobierno de Yucatán

El 43.7% de las inversiones se ubicó en Mérida, lo que permitió ampliar la distribución territorial de los beneficios económicos destacó la Secretaría.

Sin embargo, Martínez afirma que este lugar no se encuentra entre las “urbes de mayor crecimiento en el país”, pese a la intensa actividad inmobiliaria.

Precisó que “numerosas propiedades se venden para especular, o sea que ‘no toda la gente que compra viene a vivir: algunos rentan o se suman a plataformas tipo Airbnb’”.

Crecimiento urbano acentúa la desigualdad social

La oferta inmobiliaria en Mérida se concentra principalmente en el norte de la ciudad, donde predominan los desarrollos habitacionales dirigidos a sectores de clase media-alta y alta. En contraste, hacia el poniente y el sur se construyen mayoritariamente viviendas de interés social destinadas a población con menores recursos, de acuerdo con lo señalado por Aguilar Martínez en su informe.

Turistas y visitantes se reúnen para recibir la llegada del equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Chichen Itza en la ciudad de Mérida, Yucatán (México). EFE/Lorenzo Hernández

Este modelo de crecimiento urbano ha reforzado la segregación socioespacial en la capital yucateca: mientras las zonas de mayores ingresos se consolidan en el norte, en el sur y poniente persisten condiciones de pobreza y una menor calidad habitacional.

El investigador también destacó la aparición de nuevas dinámicas laborales vinculadas a la expansión residencial, caracterizadas por la generación de empleos de baja calificación en áreas con mayor poder adquisitivo.

En este contexto, la agencia de noticias EFE documentó en marzo de este año el testimonio de Oziel Pech, integrante del colectivo Comunidades Mayas de los Chenes, quien advirtió que los proyectos inmobiliarios y megaproyectos “no garantizan una mejor calidad de vida para los pueblos indígenas, ya que suelen ocupar el último eslabón de la cadena, principalmente como mano de obra barata”.

Ésta es la millonaria cifra que ha destinado el gobierno de AMLO en el Tren Maya y Dos Bocas (REUTERS/Edgard Garrido | AP Foto/Rodrigo Abd | Archivo)

Asimismo, en entrevista con EFE, el abogado Luis Antonio López señaló que cada año se registran decenas de denuncias por despojo y robo de tierras en Mérida y en diversas comisarías del municipio. De acuerdo con el litigante, empresarios y personas foráneas se aprovechan del desconocimiento de los campesinos mayas, utilizando vacíos en la Ley Agraria para adquirir extensas superficies de terreno a precios “risibles”, que posteriormente son revendidas hasta por el triple de su valor.