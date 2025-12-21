Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 21 de diciembre de 2025

Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con responsabilidad. Si te encuentras dentro de un inmueble, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y colócate en zonas de menor riesgo, como junto a muros de carga o bajo muebles firmes. No utilices elevadores.
Si estás en la calle, mantente alejado de edificios, postes y cables eléctricos. Después del movimiento, revisa posibles daños, sigue las indicaciones de las autoridades y utiliza el teléfono sólo para emergencias. La prevención y la preparación salvan vidas.