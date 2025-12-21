Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 21 de diciembre de 2025

Si estás en la calle, mantente alejado de edificios, postes y cables eléctricos. Después del movimiento, revisa posibles daños , sigue las indicaciones de las autoridades y utiliza el teléfono sólo para emergencias . La prevención y la preparación salvan vidas.

Ante un sismo , es fundamental mantener la calma y actuar con responsabilidad. Si te encuentras dentro de un inmueble, aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y colócate en zonas de menor riesgo , como junto a muros de carga o bajo muebles firmes. No utilices elevadores.

Últimas noticias

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl La intervención de los cuerpos de seguridad permitió la captura de un sujeto que intentó huir tras atacar a una mujer, quien recibió atención médica

Operativo en Iztacalco tras asesinato de comerciante deja cuatro detenidos en Agrícola Pantitlán Un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió identificar y poner a disposición del Ministerio Público a cuatro personas

Cuál es la oración para rezar en la posada del día de hoy domingo 21 de diciembre La tradición de las posadas fusiona la espiritualidad con la acción comunitaria, promoviendo valores de humildad y apoyo a los necesitados

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios? Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores