Robo navideño se vuelve viral: sujeto se lleva un Santa Claus inflable de una casa en Puebla

El peculiar atraco ocurrió el 17 de diciembre de 2025 y quedó registrado en video.

Un insólito robo con temática navideña se volvió tendencia en redes sociales luego de que cámaras de seguridad captaran a un sujeto robando un inflable de Santa Claus del porche de una vivienda en Puebla.

El hecho ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2025 cerca de las 4:00 am y, por lo peculiar de la escena, rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en plataformas digitales.

En el video, que comenzó a circular de manera masiva, se observa cómo el individuo llega caminando con absoluta tranquilidad hasta el domicilio. Sin mostrar nerviosismo ni prisa, el sujeto se dirige directamente al adorno navideño colocado en la entrada de la casa. Acto seguido, procede a desinflarlo cuidadosamente, lo enrolla y se lo lleva como si se tratara de un objeto propio, sin preocuparse por ser descubierto.

La tranquilidad del sujeto al cometer el delito provocó críticas y sarcasmo.

La escena, captada claramente por la cámara de seguridad, generó una ola de reacciones debido a la naturalidad con la que el presunto ladrón cometió el robo. Lejos de tratarse de un asalto violento o una situación de riesgo, el acto destacó por lo absurdo del objeto robado y la serenidad con la que fue ejecutado.

El clip no tardó en provocar una avalancha de comentarios en redes sociales. Usuarios expresaron desde molestia e incredulidad hasta sarcasmo, cuestionando los motivos detrás del hurto. Entre las reacciones más destacadas se encuentran frases como: “¿Es que hay quien roba por necesidad? ¿En serio? ¿Se lo va a comer?”; “La decadencia de una sociedad sin valores”; “Hay que estar bien muerto de hambre para hacer eso”.

Usuarios reaccionaron con molestia e incredulidad tras ver el video.

Algunos internautas incluso tomaron el hecho con humor, señalando que ni los adornos navideños se salvan durante la temporada decembrina, mientras que otros lamentaron el deterioro de la convivencia social reflejado en este tipo de acciones.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un hombre desinfla y roba un adorno decembrino. Crédito: Redes sociales

Hasta el momento, no se ha informado si los propietarios de la vivienda presentaron una denuncia formal ante las autoridades, ni se ha confirmado la identidad del presunto responsable. Tampoco se ha dado a conocer si el inflable fue recuperado.