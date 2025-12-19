México

Maestro se suicida en Tehuacán, Puebla, tras ser sorprendido con alumna menor de edad en un motel

Un maestro de bachillerato fue hallado sin vida en su domicilio días después de ser detenido por ingresar a un motel con una alumna de 16 años en Tehuacán

Guardar
Elementos de emergencia y autoridades
Elementos de emergencia y autoridades acudieron al domicilio donde fue hallado sin vida el docente en Tehuacán. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La mañana del miércoles 17 de diciembre, la tranquilidad de la colonia Leyes de Reforma, en el municipio de Tehuacán, se vio alterada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un maestro de bachillerato, identificado como Dante N., de 46 años de edad, quien presuntamente atentó contra su vida en la azotea de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el docente fue encontrado suspendido de una cuerda, lo que motivó una llamada de auxilio por parte de uno de sus familiares. Al inmueble, ubicado en la calle 27 Sur y 5 Oriente, acudieron de inmediato paramédicos, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes descendieron el cuerpo e intentaron reanimarlo; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras corroborar el fallecimiento, se dio aviso al Ministerio Público, para iniciar las diligencias legales correspondientes y esclarecer las circunstancias del deceso.

Presión social y señalamientos previos

De manera preliminar, familiares del docente señalaron ante las autoridades que Dante N. habría enfrentado una fuerte presión social, derivada de los señalamientos difundidos en redes sociales, luego de que fuera denunciado por el presunto delito de estupro.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recolectar indicios en la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Anfiteatro Municipal de Tehuacán, donde se le practicó la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión la causa de la muerte.

El caso del maestro detenido
El caso del maestro detenido con una alumna menor de edad generó conmoción en la comunidad educativa. |Crédito: Cuartoscuro

El fallecimiento del docente ocurrió una semana después de que fuera detenido en flagrancia por autoridades municipales, en un caso que generó amplia indignación y debate social en el municipio.

Detención en motel con alumna menor de edad

Los hechos que antecedieron a la tragedia se registraron la tarde del miércoles 10 de diciembre, cuando Dante N., profesor del Bachillerato “Emiliano Zapata”, fue sorprendido al ingresar a un motel con una de sus alumnas, una menor de 16 años, es decir, 30 años menor que él.

El docente y la estudiante llegaron al motel Amore Mío, ubicado en la colonia Tepeyac, en la localidad de San Nicolás Tetitzintla, perteneciente a Tehuacán. La situación fue detectada por un repartidor en motocicleta, quien observó el ingreso del adulto con la menor y dio aviso al número de emergencias 911.

Al lugar, ubicado en la calle 38 Poniente, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al maestro en flagrancia y lo pusieron a disposición de Seguridad Pública, para definir su situación jurídica por el presunto delito de estupro.

Atención a la menor y seguimiento del caso

En tanto, la menor de edad fue entregada a sus familiares después de rendir su declaración ante las autoridades. De acuerdo con la información oficial, la adolescente manifestó que llegó al sitio bajo engaños por parte de su maestro, por lo que recibió atención y apoyo psicológico.

Temas Relacionados

TehuacánPueblamaestrobachilleratosuicidiomexico-noticias

Más Noticias

Salinas Pliego asegura que está dispuesto a dar por concluidas sus diferencias con el gobierno: “Pagamos y listo”

Grupo Salinas espera a que el SAT entregue el desglose oficial del adeudo fiscal

Salinas Pliego asegura que está

Mujer canadiense graba sorprendida módulo de vacunación dentro de una plaza en Jalisco: “México es otro mundo”

La extranjera compartió su experiencia al encontrar un módulo de salud en un centro comercial

Mujer canadiense graba sorprendida módulo

Marco Rubio reconoce labor de México contra la inseguridad: “Está haciendo lo que jamás en su historia”

El secretario de Estado estadounidense afirmó que entre ambas naciones hay una buena relación; sin embargo, “falta mucho por hacer”

Marco Rubio reconoce labor de

Cómo incorporar rituales orientales para una sexualidad más plena y sin ansiedad

Recurrir a la sensualidad y los cuidados previos es una de las claves para experimentar la intimidad con menos tensión

Cómo incorporar rituales orientales para

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: sigue manifestación en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La Araña”, dueño de

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar le habría bajado

Pepe Aguilar le habría bajado la novia a su hermano: Aneliz, la madre de Ángela y Leonardo

Él es el cantante de corridos tumbados que Barack Obama incluyó en su lista de favoritos de 2025

Jacob Elordi logra con Guillermo del Toro un sueño de la infancia: “Vi el Laberinto del Fauno a los 13 años”

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

DEPORTES

Tigres ajusta su plantel tras

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

Argentina vs España se enfrentarán en la Finalissima 2026: fecha y hora para México