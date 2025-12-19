Maestro se suicida en Tehuacán, Puebla, tras ser sorprendido con alumna menor de edad en un motel

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al domicilio donde fue hallado sin vida el docente en Tehuacán. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La mañana del miércoles 17 de diciembre, la tranquilidad de la colonia Leyes de Reforma, en el municipio de Tehuacán, se vio alterada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un maestro de bachillerato, identificado como Dante N., de 46 años de edad, quien presuntamente atentó contra su vida en la azotea de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el docente fue encontrado suspendido de una cuerda, lo que motivó una llamada de auxilio por parte de uno de sus familiares. Al inmueble, ubicado en la calle 27 Sur y 5 Oriente, acudieron de inmediato paramédicos, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes descendieron el cuerpo e intentaron reanimarlo; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras corroborar el fallecimiento, se dio aviso al Ministerio Público, para iniciar las diligencias legales correspondientes y esclarecer las circunstancias del deceso.

Presión social y señalamientos previos

De manera preliminar, familiares del docente señalaron ante las autoridades que Dante N. habría enfrentado una fuerte presión social, derivada de los señalamientos difundidos en redes sociales, luego de que fuera denunciado por el presunto delito de estupro.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y recolectar indicios en la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Anfiteatro Municipal de Tehuacán, donde se le practicó la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión la causa de la muerte.

El caso del maestro detenido con una alumna menor de edad generó conmoción en la comunidad educativa. |Crédito: Cuartoscuro

El fallecimiento del docente ocurrió una semana después de que fuera detenido en flagrancia por autoridades municipales, en un caso que generó amplia indignación y debate social en el municipio.

Detención en motel con alumna menor de edad

Los hechos que antecedieron a la tragedia se registraron la tarde del miércoles 10 de diciembre, cuando Dante N., profesor del Bachillerato “Emiliano Zapata”, fue sorprendido al ingresar a un motel con una de sus alumnas, una menor de 16 años, es decir, 30 años menor que él.

El docente y la estudiante llegaron al motel Amore Mío, ubicado en la colonia Tepeyac, en la localidad de San Nicolás Tetitzintla, perteneciente a Tehuacán. La situación fue detectada por un repartidor en motocicleta, quien observó el ingreso del adulto con la menor y dio aviso al número de emergencias 911.

Al lugar, ubicado en la calle 38 Poniente, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al maestro en flagrancia y lo pusieron a disposición de Seguridad Pública, para definir su situación jurídica por el presunto delito de estupro.

Atención a la menor y seguimiento del caso

En tanto, la menor de edad fue entregada a sus familiares después de rendir su declaración ante las autoridades. De acuerdo con la información oficial, la adolescente manifestó que llegó al sitio bajo engaños por parte de su maestro, por lo que recibió atención y apoyo psicológico.