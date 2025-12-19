Encuesta revela quién es el favorito para ganar La Granja VIP, a días de la gran final

La Granja VIP termina este domingo (IG: @lagranjavipmx)

A medida que se acerca la gran final de La Granja VIP 2025, las votaciones en redes sociales comienzan a perfilar a los favoritos del público, anticipando una definición reñida entre los participantes más populares.

El reality show de TV Azteca ha mantenido a la audiencia expectante durante diez semanas, en las que dieciséis celebridades han competido por el premio de 2 millones de pesos mexicanos y el reconocimiento como el mejor “granjero” de la temporada.

¿Quién va ganando?

(La Granja VIP, Facebook)

El interés del público se refleja en la intensa actividad en redes sociales, donde los sondeos no oficiales marcan tendencia sobre el posible desenlace.

Uno de los más consultados es el realizado por la página Vaya Vaya, reconocida entre los seguidores del programa por la precisión de sus pronósticos en ediciones anteriores.

De acuerdo con la encuesta publicada el 14 de diciembre, Alfredo Adame lidera con 45% de los votos, consolidándose como el principal favorito. Eleazar Gómez ocupa el segundo lugar con 35%, seguido por Kim Shantal con 7%, La Bea con 6%, César Doroteo con 5% y Alberto “El Patrón” con apenas 2% de las preferencias.

(TV Azteca)

Aunque estos resultados no tienen carácter oficial, suelen anticipar el sentir del público y pueden influir en las decisiones de las próximas galas.

La competencia se perfila especialmente cerrada entre Adame y Eleazar, quienes concentran la mayor parte del apoyo popular, mientras que los participantes con menor porcentaje enfrentan un panorama más incierto conforme se acerca la definición.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP?

El reality show de TV Azteca llega a su fin (La Granja VIP / Facebook)

La final está programada para el domingo 21 de diciembre, con transmisión especial a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) por Azteca UNO, además de la opción de seguir el desenlace en streaming a través de Disney+ y las plataformas digitales de TV Azteca.

En esta última gala, cinco celebridades se enfrentarán por el título, aunque solo una se coronará como ganadora absoluta.