México

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Un episodio desconocido en la vida del cantante cambió para siempre su repertorio

Guardar
Ricardo Arjona inicia una nueva
Ricardo Arjona inicia una nueva etapa musical con su tour “Lo que el Seco no dijo”.

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al compartir en un video de YouTube cómo surgió la inspiración para uno de sus temas más emblemáticos.

La historia del taxista, narrada en la canción que lleva su nombre, tiene su origen en una experiencia real vivida por el artista en Ciudad de México. El relato fue acompañado de declaraciones y recuerdos personales que profundizan la relación sentimental de Arjona con el país.

“México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”: el mensaje emotivo de Ricardo Arjona

En la descripción del post publicado en Instagram, Ricardo Arjona reconoció la profunda influencia que ha tenido México en su trayectoria musical y personal.

El cantautor guatemalteco apuesta por
El cantautor guatemalteco apuesta por un formato íntimo y minimalista en su regreso a los escenarios.

El cantautor expresó: Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, El teatro de la ciudad”.

En el mensaje, el músico también recordó sus inicios en lugares que hoy forman parte de la memoria colectiva:

“Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, ESTADIO AZTECA, hoy Estadio BANORTE, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción. El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”.

Este reconocimiento público refuerza el vínculo entre el intérprete y México, país donde se forjó una parte fundamental de su carrera. Los mencionados escenarios marcaron hitos en su desarrollo profesional y personal.

Un viaje en taxi que inspiró una de las canciones más recordadas del repertorio de Arjona

Durante una visita a los lugares donde vivió en sus primeros años en México, Ricardo Arjona relató el momento en que recibió la sugerencia que daría origen a la canción “El taxista”.

En su relato, explicó: “El taxista que me trajo al aeropuerto me recomendó este hotel. ¿Usted sabía que yo viví aquí un tiempo? Yo usaba casi siempre las escaleras. Y cuando yo me estaba bajando y bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”.

Crédito: Prensa Ricardo Arjona
Crédito: Prensa Ricardo Arjona

La anécdota revela la conexión cotidiana de Arjona con personajes y experiencias de la vida urbana, que luego trasladó a sus letras.

El cantante guatemalteco describió también cómo frecuentaba el bar El Chato, donde su relación con el público se extendía más allá del escenario: “Y yo, cada vez que tocaba la canción Señora de las cuatro décadas, me invitaban los tragos”.

En su recorrido, Arjona recibió comentarios de quienes todavía lo recuerdan como vecino. Entre bromas y memorias, el artista manifestó:

“A veces pienso que todos los caminos me condujeron a este lugar”, reafirmando el papel central de México en su vida.

La experiencia con el taxista no solo alimentó la narración de una canción, sino que simbolizó el intercambio constante entre el artista y las historias cotidianas de la ciudad.

Temas Relacionados

Ricardo ArjonaTaxistaCDMXmexico-entretenimientoCanciones

Más Noticias

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: cerrada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en

Alejandro Gertz Manero “lo hará muy bien” como nuevo embajador de México, asegura Sheinbaum

Otro de los detalles que la mandataria reveló es que la propuesta para que el exfiscal se convirtiera en diplomático se planteó “en una reunión”

Alejandro Gertz Manero “lo hará

Sheinbaum abre puerta a crear tratado comercial con países asíaticos tras Paquete Arancelario: “No queremos enemistarnos con ningún país”

La presidenta confirmó mesas de trabajo con países asiáticos como China, India y Corea del Sur para evitar inflación

Sheinbaum abre puerta a crear

Dos recién nacidos muertos fueron abandonados en CDMX y Edomex, uno fue quemado

Hasta el momento no hay personas detenidas por ambos casos

Dos recién nacidos muertos fueron

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

María Vanesa “N”, excolaboradora de

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale sorprende con radical

Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

Tiësto hará historia con un concierto en las pirámides de Egipto: cuándo y dónde verlo gratis desde México

Desmienten que Ángela Aguilar haya lanzado indirecta contra la violinista de Nodal

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

Christian Nodal avanza en su demanda contra Cazzu: admitida por un juez de Jalisco pese a que vive en Argentina

DEPORTES

Argentina vs España se enfrentan

Argentina vs España se enfrentan en la Finalissima 2026: fecha y hora para México

Guerra de Titanes AAA: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es la cartelera completa

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos