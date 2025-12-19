El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Ricardo Arjona inicia una nueva etapa musical con su tour “Lo que el Seco no dijo”.

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al compartir en un video de YouTube cómo surgió la inspiración para uno de sus temas más emblemáticos.

La historia del taxista, narrada en la canción que lleva su nombre, tiene su origen en una experiencia real vivida por el artista en Ciudad de México. El relato fue acompañado de declaraciones y recuerdos personales que profundizan la relación sentimental de Arjona con el país.

“México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”: el mensaje emotivo de Ricardo Arjona

En la descripción del post publicado en Instagram, Ricardo Arjona reconoció la profunda influencia que ha tenido México en su trayectoria musical y personal.

El cantautor guatemalteco apuesta por un formato íntimo y minimalista en su regreso a los escenarios.

El cantautor expresó: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, El teatro de la ciudad”.

En el mensaje, el músico también recordó sus inicios en lugares que hoy forman parte de la memoria colectiva:

“Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, ESTADIO AZTECA, hoy Estadio BANORTE, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción. El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”.

Este reconocimiento público refuerza el vínculo entre el intérprete y México, país donde se forjó una parte fundamental de su carrera. Los mencionados escenarios marcaron hitos en su desarrollo profesional y personal.

Un viaje en taxi que inspiró una de las canciones más recordadas del repertorio de Arjona

Durante una visita a los lugares donde vivió en sus primeros años en México, Ricardo Arjona relató el momento en que recibió la sugerencia que daría origen a la canción “El taxista”.

En su relato, explicó: “El taxista que me trajo al aeropuerto me recomendó este hotel. ¿Usted sabía que yo viví aquí un tiempo? Yo usaba casi siempre las escaleras. Y cuando yo me estaba bajando y bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”.

Crédito: Prensa Ricardo Arjona

La anécdota revela la conexión cotidiana de Arjona con personajes y experiencias de la vida urbana, que luego trasladó a sus letras.

El cantante guatemalteco describió también cómo frecuentaba el bar El Chato, donde su relación con el público se extendía más allá del escenario: “Y yo, cada vez que tocaba la canción Señora de las cuatro décadas, me invitaban los tragos”.

En su recorrido, Arjona recibió comentarios de quienes todavía lo recuerdan como vecino. Entre bromas y memorias, el artista manifestó:

“A veces pienso que todos los caminos me condujeron a este lugar”, reafirmando el papel central de México en su vida.

La experiencia con el taxista no solo alimentó la narración de una canción, sino que simbolizó el intercambio constante entre el artista y las historias cotidianas de la ciudad.