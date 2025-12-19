México

Dólar a pesos mexicanos hoy 19 de diciembre: así amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Crédito: Infobae

El peso mexicano abrió la jornada sobre los 18,00 por dólar, nivel clave tanto en términos psicológicos como técnicos, en una sesión marcada por la expectativa de datos macroeconómicos relevantes.

La reciente decisión de Banxico de recortar la tasa a 7,00 % con un mensaje de cautela contribuye a la estabilidad del peso, mientras la atención a la agenda comercial y al proceso de renovación del T-MEC agrega matices de riesgo.

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 18 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando acabó con 18 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,11%, de modo que en el último año aún acumula un descenso del 12,04%.

Respecto de fechas previas, encadena dos jornadas consecutivas en descenso. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Presentan avances en rehabilitación de Acapulco tras huracán John, gobernadora Evelyn Salgado llama a visitar Guerrero

Acciones bajo el programa “Acapulco se transforma contigo”

Presentan avances en rehabilitación de

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

En marzo revivirá el choque que comenzó en TV y ahora se resolverá en la Arena Monterrey en un evento de espectáculos y puños

Karely Ruiz vs Marcela Mistral:

Vecinos denuncian anuncios luminosos ilegales en edificio habitacional de Álvaro Obregón

Habitantes, especialistas urbanos y organizaciones civiles advierten que las estructuras violan la Ley de Publicidad Exterior

Vecinos denuncian anuncios luminosos ilegales

Christian Nodal avanza en su demanda contra Cazzu: admitida por un juez de Jalisco pese a que vive en Argentina

El proceso fue validado por los tribunales y podría llevar a resolver el lazo familiar transnacional entre ambos artistas

Christian Nodal avanza en su

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a “Delta 1″, líder

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz vs Marcela Mistral:

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

Christian Nodal avanza en su demanda contra Cazzu: admitida por un juez de Jalisco pese a que vive en Argentina

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Cazzu agota boletos en los mismos recintos donde Ángela Aguilar no llenó su gira en EEUU

‘Otro como tú’ de Cazzu: letra completa y frases que apuntarían a Nodal y Ángela Aguilar

DEPORTES

Ibai Llanos explica qué es

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 19 de diciembre