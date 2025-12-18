México

Pasquel asegura continuidad del emblemático Teatro Silvia Pinal pese a versiones de demolición: “Lo cuido”

Tras especulaciones sobre un posible desalojo, la heredera expresó que existe un proyecto de renovación

Guardar
Así luce el teatro "Silvia
Así luce el teatro "Silvia Pinal" (Fotos: Instagram/@silvia-pinal-fanmx/ México Es Cultura: La Cartelera Nacional)

La actriz Sylvia Pasquel desmintió de manera categórica los rumores sobre el cierre y demolición del Teatro Silvia Pinal, ubicado en la colonia Juárez de Ciudad de México.

Según explicó en declaraciones recogidas por Ventaneando, es falso que el emblemático recinto esté en riesgo de desaparecer o de ser vendido para la construcción de departamentos de lujo, como reportó TVNotas.

“Es una mentira”, afirma Pasquel: el teatro seguirá abierto, habrá remodelaciones

A raíz de versiones sobre un posible desalojo y demolición del recinto, Pasquel aclaró:

“Definitivamente es una mentira. Nadie está pensando en derribar, tirar o vender el teatro de mi mamá. Hay un proyecto para remodelarlo. Estamos en el proceso de poner el aire acondicionado”, puntualizó.

Trabajadores del recinto temen el
Trabajadores del recinto temen el cierre (Jesús Avilés/Infobae)

La hija de la Diva del Cine de Oro mencionó que el recinto está en un punto óptimo.

“El teatro ha estado trabajando super bien, hemos tenido muchas producciones, en diciembre estará por segunda ocasión Adal Ramones, tenemos agenda llena hasta mayo, estoy a cargo del teatro, lo cuido, lo atiendo”, sentenció.

Sylvia también destacó que no sólo ella está al pendiente del emblemático sitio, sino que su familia está involucrada.

“Mi responsabilidad, la de mis hermanos y mi hija está ahí... No vamos a despedir a nadie y menos sin liquidación. Dejen de inventarnos cosas, el teatro Silvia Pinal va a durar muchos años”.

Herencia Silvia Pinal
Herencia Silvia Pinal

Pasquel enfatizó su responsabilidad y la de su familia en la preservación del espacio, señalando que el recinto tiene producciones programadas y actividades en puerta.

Rumores sobre cierre y tensión entre empleados: contexto de la polémica

El Teatro Silvia Pinal ha sido centro de versiones que apuntan a su cierre el 31 de diciembre.

Según TVNotas, trabajadores señalaron que el rumor sobre la venta y demolición del inmueble circula entre empleados, provocando inquietud por posibles despidos sin indemnización.

La actriz falleció en noviembre
La actriz falleció en noviembre pasado credito: Cuartoscuro

El medio reportó testimonios de un empleado que expresó preocupación por la falta de mantenimiento y la supuesta ausencia de los herederos en el lugar.

Se detalla que el teatro presenta deficiencias en el mobiliario y sistemas como el aire acondicionado, mientras que algunas áreas sirven como bodegas y aún resguardan objetos personales de Silvia Pinal.

A pesar de este contexto, la versión oficial de Pasquel niega cualquier intención de cierre o despido y anuncia próximas producciones dentro del teatro, cuya gestión permanece bajo supervisión familiar.

Temas Relacionados

Sylvia PasquelSilvia PinalTeatro Silvia PinalCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Alito” Moreno exige que México sea aliado de EEUU frente a dictaduras como la de Maduro

El dirigente nacional del PRI llamó a México a asumir una postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro y a fortalecer su alianza con Estados Unidos en América Latina

“Alito” Moreno exige que México

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 18 de diciembre: balacera deja una persona muerta y otra herida en Av. Río Churubusco a la altura de C. Añil

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tonalá

El sismo ocurrió a las 10:36 horas, a una distancia de 146 km de Tonalá y tuvo una profundidad de 16.9 km

Temblor en Chiapas: se registra

Popocatépetl registró 9 exhalaciones este 18 de diciembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 9 exhalaciones este

Un policía herido y una mujer asesinada fue el resultado de dos ataques armados en CDMX

Los hechos ocurrieron la mañana del 18 de diciembre y las autoridades realizan las investigaciones correspondientes

Un policía herido y una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué las tropas Navy

Por qué las tropas Navy SEAL’s de EEUU se desplegarán en México: Sheinbaum explica la operación militar

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La relación entre Gael García

La relación entre Gael García Bernal y Bad Bunny: ambos se conocen e incluso se han besado

Hija de Chalino Sánchez rompe en llanto al ver retrato inédito de su padre, así reaccionó

Carlos Cuevas se suma a críticas contra Pati Chapoy: “Se mete en lo que no le importa”

Hospitalizan a vocalista del grupo Los Karkik’s: “Espero en Dios todo salga bien”

Florinda Meza denuncia favoritismo de Chespirito a Graciela Fernández, su primera esposa: “Se quedaba el dinero”

DEPORTES

Comienzan los playoffs del futbol

Comienzan los playoffs del futbol americano colegial, horarios y dónde ver en México

Faitelson estalla contra Edson Álvarez al votar por Javier Aguirre en los premios The Best: “¿Así, o más arrastrado?”

Mohamed estalla contra la Liga MX: exige el regreso del descenso y la desaparición de la multipropiedad

¿Qué jugadores no continuarían en Chivas para el Clausura 2026?

Hijo de José Ramón Fernández entra a la polémica y se lanza contra Faitelson: “No es periodista es reventador”