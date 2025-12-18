Pasquel asegura continuidad del emblemático Teatro Silvia Pinal pese a versiones de demolición: “Lo cuido”

Así luce el teatro "Silvia Pinal" (Fotos: Instagram/@silvia-pinal-fanmx/ México Es Cultura: La Cartelera Nacional)

La actriz Sylvia Pasquel desmintió de manera categórica los rumores sobre el cierre y demolición del Teatro Silvia Pinal, ubicado en la colonia Juárez de Ciudad de México.

Según explicó en declaraciones recogidas por Ventaneando, es falso que el emblemático recinto esté en riesgo de desaparecer o de ser vendido para la construcción de departamentos de lujo, como reportó TVNotas.

“Es una mentira”, afirma Pasquel: el teatro seguirá abierto, habrá remodelaciones

A raíz de versiones sobre un posible desalojo y demolición del recinto, Pasquel aclaró:

“Definitivamente es una mentira. Nadie está pensando en derribar, tirar o vender el teatro de mi mamá. Hay un proyecto para remodelarlo. Estamos en el proceso de poner el aire acondicionado”, puntualizó.

Trabajadores del recinto temen el cierre (Jesús Avilés/Infobae)

La hija de la Diva del Cine de Oro mencionó que el recinto está en un punto óptimo.

“El teatro ha estado trabajando super bien, hemos tenido muchas producciones, en diciembre estará por segunda ocasión Adal Ramones, tenemos agenda llena hasta mayo, estoy a cargo del teatro, lo cuido, lo atiendo”, sentenció.

Sylvia también destacó que no sólo ella está al pendiente del emblemático sitio, sino que su familia está involucrada.

“Mi responsabilidad, la de mis hermanos y mi hija está ahí... No vamos a despedir a nadie y menos sin liquidación. Dejen de inventarnos cosas, el teatro Silvia Pinal va a durar muchos años”.

Herencia Silvia Pinal

Pasquel enfatizó su responsabilidad y la de su familia en la preservación del espacio, señalando que el recinto tiene producciones programadas y actividades en puerta.

Rumores sobre cierre y tensión entre empleados: contexto de la polémica

El Teatro Silvia Pinal ha sido centro de versiones que apuntan a su cierre el 31 de diciembre.

Según TVNotas, trabajadores señalaron que el rumor sobre la venta y demolición del inmueble circula entre empleados, provocando inquietud por posibles despidos sin indemnización.

La actriz falleció en noviembre pasado credito: Cuartoscuro

El medio reportó testimonios de un empleado que expresó preocupación por la falta de mantenimiento y la supuesta ausencia de los herederos en el lugar.

Se detalla que el teatro presenta deficiencias en el mobiliario y sistemas como el aire acondicionado, mientras que algunas áreas sirven como bodegas y aún resguardan objetos personales de Silvia Pinal.

A pesar de este contexto, la versión oficial de Pasquel niega cualquier intención de cierre o despido y anuncia próximas producciones dentro del teatro, cuya gestión permanece bajo supervisión familiar.