Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Martha Higareda, reconocida actriz mexicana, enfrentó una grave crisis de salud tras el nacimiento de sus gemelas debido a una preeclampsia, una complicación que la puso al borde de la muerte.
La actriz, quien reside en Los Ángeles, California, contó con el apoyo de su esposo, Lewis Howes, y de amigos cercanos como Omar Chaparro, quien habló públicamente sobre la difícil experiencia que atravesó la familia.
Los problemas de salud que enfrentó Martha Higareda tras dar a luz
Días después del parto, el estado de salud de Higareda se agravó de forma repentina. La protagonista de “No manches Frida” relató que, tras regresar a casa, su presión arterial se elevó hasta 215 mmHg, lo que obligó a su esposo a llevarla de urgencia al hospital.
“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, compartió en redes sociales.
Omar Chaparro revela detalles sobre el estado de salud de Martha Higareda
Omar Chaparro, actor y conductor, se refirió a la situación de su amiga durante una intervención televisiva. Aunque no ha podido visitarla personalmente, ya que no ha viajado a Los Ángeles recientemente, afirmó estar al tanto de la evolución de Higareda y reconoció la dificultad del proceso.
“Sé que fue un proceso poco fácil, complejo, tú lo sabes, cualquier embarazo cuando son dos, y era su primer embarazo”, comentó.
Asimismo, detalló que tanto Higareda como su esposo se encuentran enfocados en la recuperación y en disfrutar la llegada de sus hijas, dejando atrás los momentos de mayor incertidumbre.
Qué es la preeclampsia, emergencia medica que enfrentó Martha Higareda
La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y presencia de proteínas en la orina. Aunque no se puede prevenir totalmente, existen recomendaciones que pueden ayudar a reducir el riesgo:
- Asistir a todos los controles prenatales para una detección temprana de signos y síntomas.
- Mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y baja en sal.
- Evitar el sobrepeso antes y durante el embarazo.
- Realizar actividad física regular según indicación médica.
- Descansar lo suficiente y evitar el estrés.
- Controlar enfermedades preexistentes, como hipertensión y diabetes.
- Evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas.
- Seguir las indicaciones médicas sobre suplementos de calcio, vitaminas o ácido fólico.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Dolor de cabeza fuerte
- Cambios en la visión
- Dolor en la zona alta del abdomen
- Hinchazón repentina en manos y cara
- Dificultad para respirar
- Ausencia de síntomas en ciertos casos
- Presencia de proteína en la orina