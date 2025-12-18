México

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

La actriz mexicana vivió una emergencia médica poco después del nacimiento de sus hijas y contó con el apoyo de su entorno más cercano

Guardar
El actor compartió cómo la
El actor compartió cómo la familia vivió momentos de incertidumbre tras el nacimiento de las gemelas, destacando la fortaleza de Martha Higareda y la unión que mostró el círculo cercano. (Foto: Cuartoscuro)

Martha Higareda, reconocida actriz mexicana, enfrentó una grave crisis de salud tras el nacimiento de sus gemelas debido a una preeclampsia, una complicación que la puso al borde de la muerte.

La actriz, quien reside en Los Ángeles, California, contó con el apoyo de su esposo, Lewis Howes, y de amigos cercanos como Omar Chaparro, quien habló públicamente sobre la difícil experiencia que atravesó la familia.

Martha Higareda enfrenta una grave
Martha Higareda enfrenta una grave crisis de salud tras el nacimiento de sus gemelas debido a la preeclampsia. (@marthahigareda, Instagram)

Los problemas de salud que enfrentó Martha Higareda tras dar a luz

Días después del parto, el estado de salud de Higareda se agravó de forma repentina. La protagonista de “No manches Frida” relató que, tras regresar a casa, su presión arterial se elevó hasta 215 mmHg, lo que obligó a su esposo a llevarla de urgencia al hospital.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, compartió en redes sociales.

La actriz mexicana fue hospitalizada
La actriz mexicana fue hospitalizada de urgencia en Los Ángeles por una presión arterial de 215 mmHg después del parto.

Omar Chaparro revela detalles sobre el estado de salud de Martha Higareda

Omar Chaparro, actor y conductor, se refirió a la situación de su amiga durante una intervención televisiva. Aunque no ha podido visitarla personalmente, ya que no ha viajado a Los Ángeles recientemente, afirmó estar al tanto de la evolución de Higareda y reconoció la dificultad del proceso.

“Sé que fue un proceso poco fácil, complejo, tú lo sabes, cualquier embarazo cuando son dos, y era su primer embarazo”, comentó.

Asimismo, detalló que tanto Higareda como su esposo se encuentran enfocados en la recuperación y en disfrutar la llegada de sus hijas, dejando atrás los momentos de mayor incertidumbre.

La preeclampsia, complicación que sufrió
La preeclampsia, complicación que sufrió Martha Higareda, se caracteriza por presión arterial alta y proteínas en la orina.(Instagram)

Qué es la preeclampsia, emergencia medica que enfrentó Martha Higareda

La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y presencia de proteínas en la orina. Aunque no se puede prevenir totalmente, existen recomendaciones que pueden ayudar a reducir el riesgo:

  • Asistir a todos los controles prenatales para una detección temprana de signos y síntomas.
  • Mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y baja en sal.
  • Evitar el sobrepeso antes y durante el embarazo.
  • Realizar actividad física regular según indicación médica.
  • Descansar lo suficiente y evitar el estrés.
  • Controlar enfermedades preexistentes, como hipertensión y diabetes.
  • Evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas.
  • Seguir las indicaciones médicas sobre suplementos de calcio, vitaminas o ácido fólico.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Dolor de cabeza fuerte
  • Cambios en la visión
  • Dolor en la zona alta del abdomen
  • Hinchazón repentina en manos y cara
  • Dificultad para respirar
  • Ausencia de síntomas en ciertos casos
  • Presencia de proteína en la orina

Temas Relacionados

Martha HigaredaPreeclampsiaGemelosLewis HowesOmar Chaparromexico-entretenimiento

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

Mercurio anuncia su último artista

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 17 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Se trata de puntos en donde el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima tienen conflictos

Estos son los municipios que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

ENTRETENIMIENTO

Mercurio anuncia su último artista

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres