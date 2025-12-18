Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se ha agravado considerablemente. El pasado 15 de diciembre, un juez federal en Querétaro giró una nueva orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y de hidrocarburos.

Raúl Rocha Cantú, reconocido empresario que incursionó en el sector energético, fue inicialmente imputado hace unos meses en México por presunto huachicoleo (contrabando de combustible), tráfico de armas y nexos con el crimen organizado.

Durante la investigación, Rocha buscó evitar la cárcel convirtiéndose en testigo protegido. Para lograrlo, su testimonio —mencionado en expedientes y reportes judiciales— se centró en admitir participación financiera en dos operaciones de contrabando de combustible, conocidas como huachicol.

Según información citada por Reforma, Rocha relató que, “ante tanta insistencia” de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, aceptó aportar 2 millones 100 mil pesos en dos ocasiones a finales de 2024 a la red, y que a los dos meses recibió tanto el monto principal como las ganancias prometidas (en total, 4.2 millones invertidos y 1.2 millones de ganancias).

Raúl Rocha Cantú está en la mira de las autoridades. (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Rocha afirmó ante la FGR que no tuvo papel operativo, solo fue inversionista, y que todo lo relacionado con la operación logística dependía del propio “Yeicob”.

“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio.”

Los expedientes oficiales documentan que el combustible ilegal, que era traído desde Guatemala, era almacenado en el predio La Espuela en Querétaro, dentro de instalaciones de la empresa Ferropolymers.

Detalles de la nueva orden de captura

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado a cárteles por tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Inicialmente, la colaboración llevó a que el 19 de noviembre de 2025 se cancelara la primera orden de aprehensión (emitida el 15 de noviembre).

Sin embargo, la relación entre Rocha y las autoridades dio un vuelco el pasado lunes, cuando un juez federal de Querétaro giró una nueva orden de aprehensión en la causa penal 495/2025, sustentado que Rocha no ha podido ser localizado en los domicilios registrados.

Personal ministerial constató que el inmueble que proporcionó como residencia jamás fue habitado por él, calificándolo como “domicilio irregular” utilizado para evadir la justicia.

El documento judicial, dado a conocer por Latinus, El Universal y Reforma, enfatiza que Rocha no tiene arraigo ni residencia real en México, dispone de importantes activos empresariales, múltiples domicilios en distintos estados de la República y un historial migratorio que demuestra viajes frecuentes al extranjero.

“Se puede advertir que el imputado no cuenta con un domicilio cierto y mucho menos un arraigo domiciliario en los Estados de México, Querétaro y Ciudad de México y que el domicilio que tiene registrado que ya fue investigado nunca ha pernoctado ahí, sino que es un domicilio irregular que proporcionan para que no sea ubicado por las autoridades”, se lee en el nuevo mandato judicial.

El juez advierte que Rocha puede abandonar el país en cualquier momento y ha sido beneficiado previamente con documentos apócrifos gracias a sus conexiones con el crimen organizado, lo que incrementa el riesgo de fuga.

“Aunado a lo anterior, de las investigaciones realizadas por la fiscal, se observa el contacto frecuente que tienen los elementos de la célula delictiva, con autoridades diversas que les propician las facilidades para obtener documentos con lo que pueden ocultar o variar su identidad, a fin de no ser localizados para una conducción debida al proceso”, indican las autoridades.

¿Dónde está Raúl Rocha?

A finales de 2023 Rocha Cantú adquirió la mitad de Miss Universo. (@raulrocha777, Instagram)

En este contexto, hace unos días Raúl Rocha y la Organización Miss Universo anunciaron el traslado inmediato de la sede administrativa de México a Nueva York.

En un comunicado firmado por el propio Rocha, la compañía argumentó que esta decisión era producto de una “evaluación exhaustiva” de las condiciones en México, las cuales ya no proveen un entorno estable ni seguro para una organización internacional de gran escala.

Entre las razones, el comunicado menciona la “incertidumbre jurídica, las condiciones de seguridad y los ataques infundados con motivaciones políticas”, destacando que México “ha perdido la oportunidad” de servir como plataforma global de la organización. La relocalización implica mover al personal posible a Nueva York y realizar nuevas contrataciones en esa ciudad.

Este movimiento estratégico ocurre en una coyuntura donde Rocha enfrenta bloqueos de cuentas bancarias, la revocación de su estatus consular en Guatemala, y la compañía está envuelta en investigaciones judiciales tanto en México como en Tailandia: allí, la empresaria Anne Jakrajutatip —copropietaria de Miss Universo— también fue objeto de una orden de arresto, si bien por un caso no vinculado directamente con el certamen de belleza.

Cae “El Yeicob”, socio central de la red

Foto: FGR

El caso Rocha está intrínsecamente relacionado con la reciente detención de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, excandidato perredista y señalado como principal operador financiero y logístico en la estructura de tráfico de armas y huachicol.

El 15 de diciembre de 2025, Reyes León fue detenido y trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, donde quedó sujeto a prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, hidrocarburos y lavado de dinero.

Las investigaciones federales y los expedientes revelan que Reyes León dirigía el centro de distribución de huachicol en Huehuetoca, supervisaba el tráfico de armas para el CJNG y La Unión Tepito, gestionaba rutas que cruzaban Guatemala, Tamaulipas, Querétaro y la capital del país, y lavaba recursos mediante empresas fachada presuntamente operadas junto a su esposa, Jeny Guzmán Cintora.

Interceptaciones telefónicas y testimonios muestran la capacidad de “El Yeicob” para reclutar operadores, administrar recursos y proteger a la red gracias al apoyo de funcionarios judiciales y mandos de la FEMDO, quienes recibían pagos regulares para alertar sobre cateos y asegurar la impunidad operativa de la organización.

La entrega y procesamiento judicial de Reyes León representa un golpe significativo en el desmantelamiento de la red, mientras la FGR mantiene abierta la búsqueda contra Rocha Cantú.