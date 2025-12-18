México

Hospitalizan a vocalista del grupo Los Karkik’s: “Espero en Dios todo salga bien”

Juan Carlos Vicencio Ramírez difundió un video desde un hospital de Acapulco que encendió las alarmas entre sus seguidores

Juan carlos Vicendio compartió la noticia a través de redes sociales. (Kike Karkiks, Facebook)

Juan Carlos Vicencio Ramírez, vocalista de la agrupación de cumbia Los Karkik’s, fue hospitalizado tras desarrollar una crisis de salud derivada de problemas respiratorios.

La noticia, confirmada por el propio cantante a través de redes sociales, generó zozobra entre sus seguidores. En un video compartido en Facebook, explicó que comenzó a tener malestares generales.

Kike, como es conocido popularmente, destacó que estaba “delicadito” por lo que tomó la decisión de ingresar a un centro médico. “Me van a hacer unos análisis, unas placas porque tengo mucha tos, mucha calentura y dolor de cabeza leve”.

Subrayó que Los Karkik’s tenían prevista una presentación el 18 de diciembre en Oaxaca. Aunque desea recuperarse para cumplir con el compromiso, el concierto podría estar sujeto a cambios en caso de que su estado de salud no mejore.

Juan Carlos Vicencio compartió un video desde un hospital de Acapulco. Crédito: Kike Karkys, Facebook

Reacciones de usuarios

Las canciones rítmicas y plagadas de humor de Los Karkiks han trascendido fronteras, llegando a sonar incluso en países como Inglaterra. Con una legión de fans que se cuentan por cientos de miles, las reacciones no se hicieron esperar.

  • “Dios te cuide y muy pronto estarás muy bien, Kike. Échale ganas, tu amigo Tuyito Gómez del Coloso haremos oraciones para tu pronto recuperación”
  • “Dios te va a mandar tu pronta recuperación”
  • “Vamos mi Kike, caminando y meando”
El músico guerrerense fue hospitalizado en Acapulco. (Kike Karkiks / Facebook)

El impacto de Los Karkik’s

Los Karkik’s son una agrupación de música tropical y cumbia costeña, originaria de la región de la Costa Grande de Guerrero, conocidos por su sonido alegre y bailable, que comenzó oficialmente en abril de 2002.

Ganaron popularidad en México y Estados Unidos con éxitos como “Bacalao con Papa”, “Arremángala Arrenpújala”, “El Puñetazo” y “Ya no se usa peludo”, entre otros temas.

Lewis Shawcross reacciona al grupo mexicano y se vuelve viral. Crédito: Lewis Shawcroos / YouTube

Su impacto ha quedado de manifiesto también en Europa. En 2020, el confinamiento impulsó la creación de contenido en redes sociales. Lewis Shawcross, un joven británico que comenzó a subir videos reaccionando a música latinoamericana, impulsó la popularidad de los temas del grupo en su país.

Uno de los videos más virales de Shawcross es su reacción al éxito “Arremángala Arrenpújala”, cuya letras es difícil de cantar incluso para los mexicanos. El clip superó las 420,000 reproducciones y causó furor en México.

Estado de salud de Kike Karkiks

Luego de dar a conocer su ingreso, Juan Carlos Vicencio Ramírez no ha compartido avances de su recuperación. En la página oficial de la agrupación la presentación del 18 de diciembre en La Soledad, San Juan Colorado se mantiene vigente.

