FGR obtuvo sentencia de siete años de prisión contra ex empleada bancaria en Nuevo León

Cajera de BBVA fue sentenciada por tomar dinero de las cuentas de clientes sin su conocimiento (REUTERS/Henry Romero)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra una ex empleada bancaria de BBVA por el delito de disposición indebida de recursos de clientes de instituciones de crédito, en hechos ocurridos en el estado de Nuevo León.

La resolución fue dictada por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, tras acreditarse plenamente la responsabilidad penal de la acusada.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, la sentenciada fue identificada como Miriam “T”, quien se desempeñó como cajera en una sucursal bancaria ubicada en el municipio de Monterrey. La ahora sentenciada aprovechó su cargo y el acceso a los sistemas de la institución para realizar movimientos irregulares en perjuicio de diversos cuentahabientes.

El caso se originó a partir de las reclamaciones presentadas por dos clientes de la institución financiera, quienes detectaron disposiciones de efectivo que no reconocieron en sus estados de cuenta. Ante esta situación, la institución bancaria inició una revisión interna y posteriormente presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades federales.

Víctimas denunciaron faltantes en sus cuentas

Usuarias denunciaron faltantes de dinero en sus cuentas

Las investigaciones realizadas por la FGR permitieron establecer que Miriam “T” ejecutó las operaciones indebidas de manera directa, sin autorización de los titulares de las cuentas afectadas.

La indagatoria incluyó el análisis de registros bancarios, movimientos financieros y testimonios que confirmaron la participación de la ex empleada en los hechos denunciados.

Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad de la acusada. Tras valorar las evidencias, el juez determinó emitir una sentencia condenatoria en su contra, al considerar plenamente acreditado el delito de disposición indebida de recursos.

Deberá resarcir el daño

La excajera deberá indemnizar al banco (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso diversas sanciones económicas. La sentenciada fue condenada al pago de una multa equivalente a mil días multa, lo que representó un monto de 89 mil 620 pesos.

Asimismo, se le ordenó cubrir la reparación del daño por un total de 250 mil pesos a favor de la institución bancaria afectada.

La FGR destacó que esta sentencia representó un avance en el combate a los delitos financieros y reafirmó su compromiso de perseguir conductas que vulneraron la confianza de los usuarios del sistema bancario. La dependencia reiteró que continuará con acciones firmes para sancionar a quienes incurrieron en prácticas ilícitas dentro de las instituciones de crédito.

•