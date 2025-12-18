México

Estos son los precios de los boletos para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de CDMX

“El Buki” se prepara para un mega show en en la capital del país

Marco Antonio Solis tiene un show programado para el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Ronda Churchill

El próximo sábado 23 de mayo de 2026, Marco Antonio Solís celebrará sus cinco décadas de carrera artística con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El evento, parte de su espectáculo denominado Gratitud, marca el regreso del reconocido cantante michoacano a la capital mexicana, donde se espera una alta demanda de entradas debido a la magnitud de la celebración y la trayectoria del artista.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Marco Antonio Solís anuncia extensa gira de conciertos por México. (Instagram)

Platino VIP: $7,378

Platino: $6,510

Gold: $5,642

Rosa: $4,650

Morado: $3,658

Azul: $2,790

General B: $806

Zona GNP: $2,542

Verde B: $2,046

Naranja B: $1,550

Verde C: $1,342.90

Naranja C: $930

Fechas de Preventas y Ventas

CRÉDITO: (Instagram/marcoantoniosolis_oficial)

La preventa de boletos para el concierto estará disponible exclusivamente para usuarios de tarjetas de crédito Banamex, quienes podrán adquirir sus entradas a tres meses sin intereses, siempre que la compra supere los 3 mil pesos. Para la venta general, se aceptarán todas las tarjetas, aunque la promoción de meses sin intereses solo aplicará durante la preventa.

El acceso a las entradas se realizará a través de la plataforma Ticketmaster, donde también se podrá consultar el mapa de asientos y las distintas zonas del estadio.

Preventa Priority: 17 de Diciembre 9:00 AM

Preventa Banamex: 18 de Diciembre 2:00 PM

Venta General: 19 de Diciembre 2:00 PM

Las 10 canciones que Marco Antonio Solís debe cantar en la CDMX

crédito @NCTNOTICIAS / X
1. Si no te hubieras ido

Un himno de desamor que se mantiene como uno de sus temas más emblemáticos.

2. Tu cárcel

Estándar infaltable en todos sus conciertos, conocido y coreado por varias generaciones.

3. Más que tu amigo

Canción con ritmo upbeat, ideal para animar al público en directo.

4. La venia bendita

Reconocida balada con letras profundas y arreglos inconfundibles.

5. A dónde vamos a parar

Tema lanzado en la década pasada que ha ganado fuerza en sus presentaciones recientes.

6. Mi eterno amor secreto

Letra nostálgica y romántica que conecta de inmediato con el público.

7. O me voy o te vas

Ejemplo claro del estilo inconfundible del artista con ritmos pegadizos.

8. Se va muriendo mi alma

Canción popular que reafirma su lugar como baladista principal.

9. Invéntame

Tema convertido en clásico que suele ser ovacionado en cada show.

10. Quieres ser mi amante

Canción que alterna entre el pop y lo romántico, apreciada tanto por fans antiguos como nuevos.

