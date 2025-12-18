Estos son los precios de los boletos para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El próximo sábado 23 de mayo de 2026, Marco Antonio Solís celebrará sus cinco décadas de carrera artística con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
El evento, parte de su espectáculo denominado Gratitud, marca el regreso del reconocido cantante michoacano a la capital mexicana, donde se espera una alta demanda de entradas debido a la magnitud de la celebración y la trayectoria del artista.
¿Cuánto cuestan los boletos?
Platino VIP: $7,378
Platino: $6,510
Gold: $5,642
Rosa: $4,650
Morado: $3,658
Azul: $2,790
General B: $806
Zona GNP: $2,542
Verde B: $2,046
Naranja B: $1,550
Verde C: $1,342.90
Naranja C: $930
Fechas de Preventas y Ventas
La preventa de boletos para el concierto estará disponible exclusivamente para usuarios de tarjetas de crédito Banamex, quienes podrán adquirir sus entradas a tres meses sin intereses, siempre que la compra supere los 3 mil pesos. Para la venta general, se aceptarán todas las tarjetas, aunque la promoción de meses sin intereses solo aplicará durante la preventa.
El acceso a las entradas se realizará a través de la plataforma Ticketmaster, donde también se podrá consultar el mapa de asientos y las distintas zonas del estadio.
Preventa Priority: 17 de Diciembre 9:00 AM
Preventa Banamex: 18 de Diciembre 2:00 PM
Venta General: 19 de Diciembre 2:00 PM
Las 10 canciones que Marco Antonio Solís debe cantar en la CDMX
Las 10 canciones que Marco Antonio Solís debe cantar en la CDMX
1. Si no te hubieras ido
Un himno de desamor que se mantiene como uno de sus temas más emblemáticos.
2. Tu cárcel
Estándar infaltable en todos sus conciertos, conocido y coreado por varias generaciones.
3. Más que tu amigo
Canción con ritmo upbeat, ideal para animar al público en directo.
4. La venia bendita
Reconocida balada con letras profundas y arreglos inconfundibles.
5. A dónde vamos a parar
Tema lanzado en la década pasada que ha ganado fuerza en sus presentaciones recientes.
6. Mi eterno amor secreto
Letra nostálgica y romántica que conecta de inmediato con el público.
7. O me voy o te vas
Ejemplo claro del estilo inconfundible del artista con ritmos pegadizos.
8. Se va muriendo mi alma
Canción popular que reafirma su lugar como baladista principal.
9. Invéntame
Tema convertido en clásico que suele ser ovacionado en cada show.
10. Quieres ser mi amante
Canción que alterna entre el pop y lo romántico, apreciada tanto por fans antiguos como nuevos.