Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 17 de diciembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del miércoles 17 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y45776

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 04:25

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4220

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4350

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: DL642

Destino: Salt Lake

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 17:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM860

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4184

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4300

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:15

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

