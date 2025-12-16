Agencias

Mueren al menos diez personas, entre ellas tres menores, en un accidente aéreo en el centro de México

Al menos diez personas han muerto este lunes en México, después de que un 'jet' privado con ocho pasajeros y dos tripulantes a bordo haya sufrido un accidente cerca del aeropuerto de Toluca, capital del estado de México, generando un incedio que ya ha sido controlado por los bomberos desplegados.

Las autoridades mexicanas han indicado que el desplome de la aeronave ha provocado la muerte de cuatro mujeres y seis hombres y ha señalado asimismo que el total de víctimas incluye a tres menores de edad.

"Se trata de un 'jet' privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes", ha señalado horas antes Protección Civil en su cuenta de la red social X.

El vehículo se ha estrellado contra un inmueble que en ese momento se encontraba sin personal, lo que ha evitado víctimas en tierra. Sin embargo, el choque contra la bodega de la aeronave ha provocado un incendio que ha sido posteriormente controlado por los efectivos de bomberos desplegados en el lugar del accidente en la localidad de San Pedro Totolpec.

Ante el riesgo para la salud de los vecinos ante la presencia de gas y combustible en las instalaciones, las autoridades locales han ordenado la evacuación de los residentes y han establecido un perímetro de seguridad.

