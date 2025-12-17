Yuriria Ayala, diputada de Morena que peleó a golpes en Congreso de la CDMX, pide disculpas por lo sucedido

Yuriria Ayala peleó a golpes con una legisladora del PAN en el Congreso de la CDMX. Crédito: Yuriri Ayala

La diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yuriria Ayala, pidió disculpas a los habitantes de la Ciudad de México por la pelea que protagonizó con Claudia Pérez, diputada del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) el pasado lunes.

“Nuevamente reiterar una disculpa para los habitantes de esta ciudad, lamentar los hechos violentos en los que me vi involucrada el día de ayer, y hago un llamado a todas las facciones parlamentarias para que estos hechos no vuelvan a suceder”, dijo la diputada en un video.

Anteriormente, frente a medios de comunicación, la legisladora morenista había declarado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refería a Morena como un movimiento y la revolución de las conciencias de manera pacífica.

Lamentó que los actos de agresión a su persona se hayan dado por diputadas del PAN, específicamente por Claudia Pérez, quienes al verse derrotadas en los argumentos, dijo, acudieron a las agresiones físicas.

Por qué pelearon legisladoras de Morena y el PAN

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó en caos y violencia el pasado 15 de diciembre, luego de que se registrara una confrontación física entre legisladoras de Morena y del PAN durante la discusión del dictamen que contempla la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX).

Violencia en el Congreso CDMX: enfrentamiento PAN–Morena por el InfoCDMX. Crédito: Congreso CDMX

El enfrentamiento dejó como saldo una diputada lesionada, obligó a suspender los trabajos legislativos y evidenció la fuerte polarización política en torno a la reforma que busca eliminar al órgano garante de la transparencia en la capital del país.

Confrontación entre diputadas marca la sesión

El conflicto se detonó cuando diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna con el objetivo de frenar la discusión del dictamen, al acusar que la mayoría de Morena pretendía modificar acuerdos previamente establecidos sobre la conformación del nuevo órgano que sustituiría al InfoCDMX.

“No nos vamos a mover”, expresó desde la tribuna la diputada panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de su bancada rodeaban el espacio central del recinto legislativo como medida de presión.

La tensión escaló rápidamente. Lo que inició como una protesta política derivó en gritos, empujones, jaloneos y golpes entre legisladores de Morena y del PAN, ante la mirada de asesores y personal del Congreso.

Incluso en la Mesa Directiva se registraron forcejeos entre diputadas de ambos partidos. Imágenes difundidas posteriormente mostraron jalones de cabello y empujones, escenas poco habituales en el recinto parlamentario local.

La diputada Claudia Pérez resultó lesionada durante el altercado y fue atendida en el recinto. Crédito: Claudia Pérez

Diputada lesionada y sesión suspendida

En medio del altercado, la diputada Claudia Pérez resultó lesionada, por lo que tuvo que ser atendida por personal médico dentro del Congreso.

Ante la falta de condiciones para continuar con los trabajos, la Mesa Directiva decretó un receso y posteriormente se informó que se analizaba la posibilidad de trasladar la sesión a una sede alterna, con el fin de retomar la discusión del dictamen en un entorno de mayor control.

La postura de la oposición y la defensa de Morena

A la toma de tribuna del PAN se sumaron legisladores del PRI, quienes respaldaron la acción como una forma de presión política. La oposición argumentó que no se respetó el acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia fuera tripartito, tras la eliminación del InfoCDMX de la Constitución local.

Según los partidos opositores, la mayoría oficialista estaría imponiendo un modelo de control que debilita la autonomía y la función de vigilancia sobre el poder público en la Ciudad de México.

Desde Morena, en contraste, se defendió la legalidad del proceso legislativo y se sostuvo que el dictamen cumple con los procedimientos establecidos. No obstante, el enfrentamiento fue condenado por diversas voces, incluso dentro del propio Congreso, que llamaron a restablecer el diálogo, el orden parlamentario y el respeto entre legisladores.

Los hechos ocurridos el 15 de diciembre marcaron una de las sesiones más tensas del Congreso capitalino, dejando en evidencia la profundidad del desacuerdo político en torno a la reforma en materia de transparencia.