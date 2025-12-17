Atole de ponche de frutas: la bebida ideal para acompañar el recalentado de tu cena navideña

Durante la temporada navideña, las bebidas tradicionales adquieren un lugar especial en las reuniones familiares.
El atole de ponche de frutas combina la textura cremosa del atole con los sabores típicos del ponche navideño, ofreciendo una opción reconfortante y aromática.
Esta preparación reúne ingredientes clásicos como guayaba, tejocote y manzana, creando una bebida capaz de acompañar cualquier celebración decembrina.
Receta de atole de ponche de frutas
Ingredientes:
- 2 litros de agua
- 400 g de frutas para ponche (guayaba, tejocote, manzana, pera, caña de azúcar, ciruela pasa, pasas)
- 1/2 taza de flor de jamaica
- 1 rama de canela
- 1 trozo pequeño de jengibre (opcional)
- 1 taza de azúcar (ajustar al gusto)
- 1/2 taza de masa de maíz (o 75 g de fécula de maíz disuelta en 1 taza de agua fría)
Instrucciones:
- Lava y corta las frutas en trozos pequeños.
- En una olla grande, hierve el agua junto con la canela y la flor de jamaica durante cinco minutos.
- Agrega el jengibre, las frutas, las pasas y las ciruelas pasa.
- Cocina a fuego medio hasta que las frutas estén suaves, entre 20 y 30 minutos.
- Disuelve la masa de maíz o la fécula en agua fría aparte; cuela para eliminar grumos.
- Añade la masa o fécula disuelta a la olla, mezclando de forma constante para evitar que se formen grumos.
- Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la bebida espese.
- Incorpora el azúcar y mezcla hasta que se disuelva por completo.
- Sirve caliente.
Perfil nutricional del atole de poche de frutas
El atole de ponche de frutas es una bebida rica en carbohidratos y micronutrientes provenientes de las frutas y la masa de maíz o fécula de maíz. A continuación, se detalla un perfil nutricional aproximado por taza (240 ml), considerando ingredientes típicos:
Calorías: entre 120 y 160 kcal
Carbohidratos: 28-36 g
Azúcares: 18-22 g (provenientes de las frutas y el azúcar añadida)
Fibra: 1-2 g (aporta principalmente la fruta)
Proteínas: 1-2 g
Grasas: 0-1 g
Micronutrientes principales:
- Vitamina C: aportada por guayaba, manzana, pera y jamaica
- Vitamina A: presente en tejocote y guayaba
- Potasio: de frutas como guayaba, tejocote y plátano (si se utiliza)
- Calcio y magnesio: en pequeña cantidad, especialmente si se usa masa de maíz
- Antioxidantes: de flor de jamaica, frutas y canela
El contenido calórico y de azúcares puede variar según la cantidad de azúcar añadida y la proporción de frutas. Al ser una bebida sin grasas saturadas y rica en compuestos antioxidantes, resulta adecuada para disfrutar en ocasiones especiales.