Atole de ponche de frutas: la bebida ideal para acompañar el recalentado de tu cena navideña

La combinación de guayaba, tejocote y manzana aporta un sabor único y aromático al atole de ponche de frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña, las bebidas tradicionales adquieren un lugar especial en las reuniones familiares.

El atole de ponche de frutas combina la textura cremosa del atole con los sabores típicos del ponche navideño, ofreciendo una opción reconfortante y aromática.

Esta preparación reúne ingredientes clásicos como guayaba, tejocote y manzana, creando una bebida capaz de acompañar cualquier celebración decembrina.

Los antioxidantes presentes en la flor de jamaica, frutas y canela benefician la salud durante la temporada decembrina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de ponche de frutas

Ingredientes:

2 litros de agua

400 g de frutas para ponche (guayaba, tejocote, manzana, pera, caña de azúcar, ciruela pasa, pasas)

1/2 taza de flor de jamaica

1 rama de canela

1 trozo pequeño de jengibre (opcional)

1 taza de azúcar (ajustar al gusto)

1/2 taza de masa de maíz (o 75 g de fécula de maíz disuelta en 1 taza de agua fría)

Instrucciones:

Lava y corta las frutas en trozos pequeños. En una olla grande, hierve el agua junto con la canela y la flor de jamaica durante cinco minutos. Agrega el jengibre, las frutas, las pasas y las ciruelas pasa. Cocina a fuego medio hasta que las frutas estén suaves, entre 20 y 30 minutos. Disuelve la masa de maíz o la fécula en agua fría aparte; cuela para eliminar grumos. Añade la masa o fécula disuelta a la olla, mezclando de forma constante para evitar que se formen grumos. Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la bebida espese. Incorpora el azúcar y mezcla hasta que se disuelva por completo. Sirve caliente.

Esta receta combina el sabor tradicional del atole con los aromas del ponche de frutas navideño, ofreciendo una bebida reconfortante y festiva.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional del atole de poche de frutas

El atole de ponche de frutas es una bebida rica en carbohidratos y micronutrientes provenientes de las frutas y la masa de maíz o fécula de maíz. A continuación, se detalla un perfil nutricional aproximado por taza (240 ml), considerando ingredientes típicos:

Calorías: entre 120 y 160 kcal

Carbohidratos: 28-36 g

Azúcares: 18-22 g (provenientes de las frutas y el azúcar añadida)

Fibra: 1-2 g (aporta principalmente la fruta)

Proteínas: 1-2 g

Grasas: 0-1 g

Micronutrientes principales:

Vitamina C : aportada por guayaba, manzana, pera y jamaica

Vitamina A : presente en tejocote y guayaba

Potasio : de frutas como guayaba, tejocote y plátano (si se utiliza)

Calcio y magnesio : en pequeña cantidad, especialmente si se usa masa de maíz

Antioxidantes: de flor de jamaica, frutas y canela

El contenido calórico y de azúcares puede variar según la cantidad de azúcar añadida y la proporción de frutas. Al ser una bebida sin grasas saturadas y rica en compuestos antioxidantes, resulta adecuada para disfrutar en ocasiones especiales.